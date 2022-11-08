«Отдадут под трибунал». Мобилизованные заявили, что их заставили сменить ВУС под угрозами

Мобилизованный Денис Пальмов заявил в прокуратуру и Минобороны на незаконные действия сотрудников тюменского комиссариата. Он утверждает, что его заставили подписать документ о смене военно-учетной специальности под психологическим давлением в одном из штабов военкомата. Об этом нашим коллегам из 72.RU рассказала его жена Анастасия Пальмова.

Девушка утверждает, что сотрудники комиссариата угрожали мужчине и другим мобилизованным отправкой в самые горячие точки на Украине или привлечением к уголовной ответственности. К ее словам присоединились и жёны других солдат. Анастасия создала коллективное обращение на имя военного прокурора области, в котором сообщила о нарушениях.