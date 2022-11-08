«Отдадут под трибунал». Мобилизованные заявили, что их заставили сменить ВУС под угрозами
Один из солдат уже написал обращение в прокуратуру и Минобороны
Мобилизованный Денис Пальмов заявил в прокуратуру и Минобороны на незаконные действия сотрудников тюменского комиссариата. Он утверждает, что его заставили подписать документ о смене военно-учетной специальности под психологическим давлением в одном из штабов военкомата. Об этом нашим коллегам из 72.RU рассказала его жена Анастасия Пальмова.
Девушка утверждает, что сотрудники комиссариата угрожали мужчине и другим мобилизованным отправкой в самые горячие точки на Украине или привлечением к уголовной ответственности. К ее словам присоединились и жёны других солдат. Анастасия создала коллективное обращение на имя военного прокурора области, в котором сообщила о нарушениях.
Какая ВУС была изначально у Дениса Пальмова? Какую специальность ему «приписали»? Анастасия Пальмова откровенно рассказала историю своего супруга — подробнее смотрите в видеосюжете, который опубликован чуть выше.
Корреспонденты 72.RU связались с родными мобилизованных, которые были в тот день вместе с Денисом Пальмовым. Они рассказывают, что их близкие столкнулись с аналогичной проблемой.
— Сказали, что отдадут под трибунал, будет уголовная ответственность, как пушечное мясо отдадут на передовую. Всё это для того, чтобы подписали бумагу о согласии на смену ВУС. Мой муж под таким давлением ее подписал. Он был водителем колесных бронетранспортеров, его сделали командиром снайперского отделения. Муж говорил, что во время подписания документов с ними были один из военных и женщина. Писала жалобу губернатору, — рассказала Майя Король, жена одного из мобилизованных.
— Мужчинам сказали: «Если не подпишите документ о смене ВУС, то мы привлечем вас к уголовной ответственности». В военнике у мужа специальность «оператор-наводчик», его сделали «сапером». Они (имеются в виду мобилизованные. — Прим. ред.) не знали свои права, они думали, что это всё законно. Поняли только, когда всё подписали, — рассказала Юлия Трофимова, жена мобилизованного Сергея Трофимова.
новость из сюжета
Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине
— Сын сказал, что он уже не старший наводчик танка, а старший сапер. Я спросила: «Как так?» Он не ожидал, что так будет. Еще года не прошло, как он из армии пришел. Ему 19 лет, — говорит Татьяна Турнова, мама мобилизованного Алексея Турнова.
Это далеко не все, кто столкнулся с этой ситуацией. Документ с жалобой в отношении комиссариата Тюменского, Нижнетавдинского и Ярковского районов подписали минимум 7 солдат. Мужчины просят выявить незаконные действия сотрудников военкомата. Жалобу отправят в прокуратуру тюменского гарнизона.
Документ с подписями есть в распоряжении редакции.