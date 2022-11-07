Будет ли новый набор мобилизованных? Ответили в Госдуме
Частичная мобилизация завершилась больше недели назад
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов не ожидает дополнительного набора на военную службу в рамках частичной мобилизации. Об этом он сообщил ТАСС — корреспондентов интересовало, будет ли проводиться возможный добор мобилизованных в рамках указа, подписанного президентом 21 сентября.
— Много раз говорили, и президент нашей страны говорил, и Минобороны РФ, что по указу было положено 300 тысяч набрать, их набрали. Тут никаких вопросов больше нет, — пояснил Картаполов.
Об окончании мобилизации 28 октября сообщил министр обороны Сергей Шойгу — он также говорил о том, что других мобилизационных заданий не требуется.
Указ об объявлении частичной мобилизации президент РФ Владимир Путин подписал 21 сентября. Из-за частичной мобилизации на месяц сдвинулся срочный призыв в армию. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что указа об окончании частичной мобилизации не будет — Путин посовещался с юристами.