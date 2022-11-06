«Такие, как я, поставляли бандитов для ОПГ». История парня, который наводит порядок у себя «на районе»

— Вы думаете, правильно, что забрал?



— Я считаю, в первый раз можно было простить, не ломать им жизнь. Я не раз выручал, вытаскивал своих ребят, попавших в разные нехорошие криминальные истории. Большинство из них — из необеспеченных семей, живут очень бедно, есть из неблагополучных. Как-то один из моих велосипед украл. Ходил, просил, ручался за него. Ну скажите, разве тюрьма может кого-то исправить?



— Вы за несколько минут вывели на улицу толпу молодых людей. Вы понимаете, какая потенциальная сила в ваших руках?



Сергей не очень довольно соглашается.



— Мне уже не раз высказывали, что такие, как я, поставляли бандитов для ОПГ в 90-е. Но я ведь всю эту молодую мощь, силу направляю в нужную сторону. Мы чисты. Я чист перед законом. Всё на виду, у нас на районе ничего не утаишь. О каждом своем шаге я рассказываю у себя в инстаграме*. И про тот случай зимой всё рассказал сам.



Пока разговариваем с Сергеем, думаю вот о чем. Если с волонтерством и разными хорошими акциями, вроде помощи старикам, всё понятно и однозначно, то защита жителей и наведение порядка своими силами... Тут ведь власть и полиция могут и обидеться: мол, как так, самодеятельность у них оказывается эффективнее, чем наша работа. Да и настораживают такие неформальные лидеры и стихийные компании.