«Люди выбегали и просто выли». Что произошло перед пожаром в ночном клубе, где погибли 13 человек
Трагедия в костромском клубе «Полигон» потрясла всю страну — кадры с места ЧП и рассказы очевидцев
Этой ночью в Костроме сгорел ночной клуб — при пожаре погибли минимум 13 человек. Место было популярным среди местных жителей, и этой ночью там находились несколько сотен человек.
— Лампа загорелась. Что-то попало на нее, не знаю. Потом проводка загорелась. От проводки — вторая лампа. И в течение пяти минут вот эти пластиковые потолки, — рассказывает очевидец Сергей Виноградов. — В течение пяти минут всё было в дыму.
Как горел клуб и что рассказывают другие очевидцы — смотрите в нашем видеосюжете, который опубликован чуть выше.
Люди спасались как могли. Сергей вместе с товарищами выбил окно и стал вытаскивать других из помещения. Когда выбрался сам, понял, что огонь обжег спину и руки.
— Люди выбегали, просто выли, стонали. Короче, страшное дело, — говорит еще один очевидец Андрей Кузьмин. Он также помогал эвакуироваться посетителям клуба.
Предварительная причина пожара — использование пиротехники. Один из посетителей запустил ракетницу внутри клуба, в результате чего вспыхнул потолок.
Владельцем клуба «Полигон», как выяснили журналисты MSK1.RU, оказался депутат Ихтияр Мирзоев. Также выяснилось, что в заведении ни разу не проходили проверки пожарной безопасности. В МЧС объяснили это тем, что собственником был ИП, отнесенный к категории «малый бизнес».
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад об обстоятельствах гибели людей.
Корреспонденты 76.RU побывали на месте происшествия и посмотрели, как сейчас выглядит сгоревший «Полигон» изнутри. Смотрите фоторепортаж.