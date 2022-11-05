«Люди выбегали и просто выли». Что произошло перед пожаром в ночном клубе, где погибли 13 человек

Этой ночью в Костроме сгорел ночной клуб — при пожаре погибли минимум 13 человек. Место было популярным среди местных жителей, и этой ночью там находились несколько сотен человек.



— Лампа загорелась. Что-то попало на нее, не знаю. Потом проводка загорелась. От проводки — вторая лампа. И в течение пяти минут вот эти пластиковые потолки, — рассказывает очевидец Сергей Виноградов. — В течение пяти минут всё было в дыму.