МАГАТЭ отчиталось о результатах проверки в связи с заявлениями о «грязной бомбе»

Инспекторы МАГАТЭ завершили проверку на трех объектах на Украине, которую проводили после заявлений России о подготовке провокации с «грязной бомбой». В агентстве заявили, что признаков незаявленной ядерной активности не обнаружили.

— Наша техническая и научная оценка результатов, которые мы получили до сих пор, не выявила никаких признаков незаявленной ядерной деятельности и материалов в этих трех местах, — говорится в заявлении главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на сайте МАГАТЭ. — Кроме того, мы сообщим о результатах отбора проб окружающей среды как можно скорее.