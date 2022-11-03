МАГАТЭ отчиталось о результатах проверки в связи с заявлениями о «грязной бомбе»
Инспекторы агентства завершили проверку на трех объектах на Украине
Инспекторы МАГАТЭ завершили проверку на трех объектах на Украине, которую проводили после заявлений России о подготовке провокации с «грязной бомбой». В агентстве заявили, что признаков незаявленной ядерной активности не обнаружили.
— Наша техническая и научная оценка результатов, которые мы получили до сих пор, не выявила никаких признаков незаявленной ядерной деятельности и материалов в этих трех местах, — говорится в заявлении главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на сайте МАГАТЭ. — Кроме того, мы сообщим о результатах отбора проб окружающей среды как можно скорее.
Гросси подчеркнул, что специалисты МАГАТЭ готовы продолжать подобную деятельность на Украине, чтобы предотвращать любое незаконное использование ядерных материалов.
Ранее Минобороны России высказалось по информации о планировании Киевом провокации с подрывом «грязной бомбы», или маломощного ядерного боеприпаса. В ведомстве заявляли, что киевские власти планируют замаскировать подрыв такого боеприпаса под нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса малой мощности с высокообогащенным ураном в качестве заряда.
«Грязная бомба» — самый простой вариант радиологического оружия. Она состоит из контейнера с радиоактивными изотопами и заряда взрывчатого вещества. При подрыве заряда контейнер разрушается и радиоактивное вещество распыляется ударной волной на большой площади. Отличие от ядерной («чистой») бомбы заключается в том, что взрыв ядерной бомбы не вызывает долгосрочного заражения местности. Кроме того, даже подрыв ядерного боеприпаса средней силы вызовет лишь локальное радиоактивное пятно на минимальном по площади участке местности.
— Наличие радиоактивных изотопов в воздухе будет зафиксировано датчиками Международной системы мониторинга в Европе с последующим обвинением России в применении тактического ядерного оружия, — заявляли в Минобороны.
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По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, у России есть конкретная информация об институтах на Украине, которые способны сделать «грязную бомбу», и власти предприняли необходимые шаги для постановки этого вопроса в международных структурах.