«Свозили детей на кладбище и показали, где папа теперь у нас»: вдова рассказала о гибели экипажа «Горький»

— Дети знали, что папа ушел на спецоперацию. Так и пришлось сказать… Мы свозили детей на кладбище, показали, где папа теперь у нас. Сын постоянно надевает папину фуражку, говорит: «Это папа мне прислал?» Постоянно мерит ее на себя. Разницы еще не понимает: большая или маленькая. Говорит: «Немножко мне маловатая», — рассказывает Ирина Строгалева.

