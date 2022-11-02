«Свозили детей на кладбище и показали, где папа теперь у нас»: вдова рассказала о гибели экипажа «Горький»
Почему ее муж ушел на спецоперацию и что случилось в тот страшный день — публикуем тяжелый монолог Ирины Строгалевой
В начале сентября экипаж танка с позывным «Горький», в котором были Сергей Шишкин, Олег Зотов и Дмитрий Строгалев, попал под обстрел в зоне СВО. Вдова Дмитрия рассказала нашим коллегам из NN.RU, каким образом ее муж оказался на спецоперации и что случилось в тот страшный день. Непростой монолог женщины, оставшейся с двумя детьми, смотрите в видеосюжете, который опубликован чуть выше.
— Дети знали, что папа ушел на спецоперацию. Так и пришлось сказать… Мы свозили детей на кладбище, показали, где папа теперь у нас. Сын постоянно надевает папину фуражку, говорит: «Это папа мне прислал?» Постоянно мерит ее на себя. Разницы еще не понимает: большая или маленькая. Говорит: «Немножко мне маловатая», — рассказывает Ирина Строгалева.
Сергей Шишкин, Олег Зотов и Дмитрий Строгалев — все трое — добровольцы, впервые встретились, когда отправлялись из Нижнего Новгорода в военную часть.
Обучение контрактники проходили в танковых войсках. При этом никто из них, по словам Ирины Строгалевой, раньше не имел отношения к танкам, у Дмитрия в военнике стояла специальность, связанная с разминированием. Спустя месяц подготовки команду отправили в Белгород.
новость из сюжета
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Восьмого сентября было контрнаступление ВСУ в направлении Харькова. Как позже контрактники рассказывали родным, их танк сильно подбили. Взамен им должны были дать другой танк, но об этом семьям нижегородцев уже ничего неизвестно. Больше экипаж на связь не выходил.
Подробный материал о гибели экипажа «Горький» можно прочитать здесь.