Депутаты передумали: закон о наказании для уклонистов от мобилизации рассматривать не будут

Авторы поправок о введении уголовной ответственности за уклонение от военной службы в период мобилизации решили не вносить законопроект на рассмотрение Госдумы. Комментарий инициаторов законопроекта опубликовал официальный Telegram-канал партии «Единая Россия», членами которой они являются.

— Инициатива о введении ответственности за уклонение от военной службы в период мобилизации действительно рассматривалась в самом начале объявления частичной мобилизации, — говорится в совместном комментарии председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова и председателя комитета по безопасности Василия Пискарева. — Целью ее было — выровнять ответственность за уклонение между призывниками и мобилизуемыми гражданами. На сегодняшний день частичная мобилизация завершена. Данная инициатива утратила свою актуальность. Государственной Думой она не рассматривается.

