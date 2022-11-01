Депутаты передумали: закон о наказании для уклонистов от мобилизации рассматривать не будут
Авторы поправок решили, что они неактуальны
Авторы поправок о введении уголовной ответственности за уклонение от военной службы в период мобилизации решили не вносить законопроект на рассмотрение Госдумы. Комментарий инициаторов законопроекта опубликовал официальный Telegram-канал партии «Единая Россия», членами которой они являются.
— Инициатива о введении ответственности за уклонение от военной службы в период мобилизации действительно рассматривалась в самом начале объявления частичной мобилизации, — говорится в совместном комментарии председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова и председателя комитета по безопасности Василия Пискарева. — Целью ее было — выровнять ответственность за уклонение между призывниками и мобилизуемыми гражданами. На сегодняшний день частичная мобилизация завершена. Данная инициатива утратила свою актуальность. Государственной Думой она не рассматривается.
О подготовке законопроекта с поправками в Уголовный кодекс, которые подразумевают наказание для уклонистов от мобилизации, стало известно ранее 1 ноября. Как сообщали «Известия» со ссылкой на собственные источники в Госдуме, за отказ от мобилизации предлагалось ввести наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.
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Завершение мобилизационных мероприятий было объявлено министром обороны Сергеем Шойгу на встрече с Владимиром Путиным 28 октября. Позже президент подтвердил, что на этом мобилизация завершена, и пообещал уточнить у юристов, требуется ли для этого его личный указ. 1 ноября представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин посоветовался с юристами — указ о завершении призыва по частичной мобилизации не нужен, телеграммы разосланы в военкоматы.