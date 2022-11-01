Отправят ли на спецоперацию срочников, которые сейчас завершают службу? Ответ Минобороны
Шойгу рассказал об итогах мобилизации и начале призыва
Глава Минобороны Сергей Шойгу на селекторном совещании рассказал об итогах мобилизации и начале призыва на срочную службу. Осенний призыв в России стартовал сегодня, 1 ноября, на месяц позже обычного. Его перенесли из-за проведения военкоматами мероприятий по частичной мобилизации. Сейчас они завершены — об этом ранее Шойгу доложил Владимиру Путину. Сегодня он заявил, что призывников отправлять в зону проведения спецоперации отправлять не будут — как новых, так и тех, кто завершает службу.
— Военнослужащие по призыву выполняют задачи в соответствии с предназначением воинских частей. При этом в зону специальной военной операции они направляться не будут, — цитирует министра РИА Новости. — Все военнослужащие по призыву, завершившие службу, будут отправлены домой
По словам Шойгу, сегодня уже 87 тысяч человек из 300 тысяч, призванных в рамках частичной мобилизации, направлены в районы боевых действий. 29 октября во время встречи с Владимиром Путиным Шойгу сообщал, что 82 тысячи мобилизованных направлены в зону проведения специальной военной операции после обучения, 41 тысяча человек участвует в боевых действиях. Тогда же он заявил о выполнении установленного мобилизационного задания.
Указ о частичной мобилизации в России Владимир Путин подписал 21 сентября. Как позже объяснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков решение было принято из-за, что Россия «сталкивается с военным потенциалом всей НАТО» во время специальной военной операции на Донбассе, о начале которой президент России заявил 24 февраля.