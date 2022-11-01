Отправят ли на спецоперацию срочников, которые сейчас завершают службу? Ответ Минобороны

Глава Минобороны Сергей Шойгу на селекторном совещании рассказал об итогах мобилизации и начале призыва на срочную службу. Осенний призыв в России стартовал сегодня, 1 ноября, на месяц позже обычного. Его перенесли из-за проведения военкоматами мероприятий по частичной мобилизации. Сейчас они завершены — об этом ранее Шойгу доложил Владимиру Путину. Сегодня он заявил, что призывников отправлять в зону проведения спецоперации отправлять не будут — как новых, так и тех, кто завершает службу.