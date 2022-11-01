Повестки отменяются, а сенаторов позвали в суд: новости СВО за 31 октября

Кипр введет визовый сбор для россиян

С 1 декабря, как сообщает Ассоциация туроператоров России, Кипр введет визовый сбор для россиян. Взрослым оформление национальной визы Кипра обойдется в 80 евро, детям от 6 до 12 лет — в 40.



Сейчас визу Кипра граждане РФ могут оформить бесплатно, заявление рассматривают от трех до пяти рабочих дней.



Турция ждет, что Россия передумает насчет выхода из зерновой сделки

Министры обороны Турции и России провели переговоры. Как заявили по их итогам, в турецком Минобороны министр Хулуси Акар в разговоре с российским коллегой Сергеем Шойгу сказал, что Турция ожидает от России пересмотра решения о выходе из зерновой сделки. Анкара настаивает на необходимости продолжения действия соглашения по гуманитарным соображениям.