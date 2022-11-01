Повестки отменяются, а сенаторов позвали в суд: новости СВО
за 31 октября
Что произошло за последние сутки
24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 31 октября.
Глава Крыма решил национализировать украинское имущество, находящееся в республике
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что поручил национализировать имущество организаций и лиц, связанных с киевской властью.
— Дал поручение по национализации находящегося на территории Республики Крым имущества ряда организаций и физических лиц, связанных с киевским режимом, — написал Аксенов у себя в Telegram-канале. — Соответствующее решение будет подписано мной завтра, документы направим в Госсовет республики.
Конкретный перечень объектов, подлежащих национализации, уже известен. Его составили по итогам работы специальной антитеррористической комиссии. В республиканскую собственность переходит имущество:
- ООО «РусЛайн Ко»;
- бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия»;
- судостроительный завод «Залив».
Аксенов отметил, что сокращений не планируется, трудовые коллективы остаются на местах.
— Исключение могут составлять уполномоченные представители акционеров, которые выполняли волю своих киевских руководителей, — заявил Аксенов.
Босния и Герцеговина официально отказалась от товарищеского матча
со сборной России по футболу
Футбольный союз Боснии и Герцеговины решил не проводить матч национальной команды со сборной России, который должен был пройти 19 ноября в Санкт-Петербурге. Как сообщается на сайте Футбольного союза, глава организации Вико Желькович отметил, что игру перенесут «на какое-то будущее».
Сборная Боснии могла стать первой европейской командой, сыгравшей с россиянами после начала спецоперации на Украине. О договоренности провести матч стало известно 9 сентября. Против проведения этой встречи выступали некоторые боснийские футболисты.
Кипр введет визовый сбор для россиян
С 1 декабря, как сообщает Ассоциация туроператоров России, Кипр введет визовый сбор для россиян. Взрослым оформление национальной визы Кипра обойдется в 80 евро, детям от 6 до 12 лет — в 40.
Сейчас визу Кипра граждане РФ могут оформить бесплатно, заявление рассматривают от трех до пяти рабочих дней.
Турция ждет, что Россия передумает насчет выхода из зерновой сделки
Министры обороны Турции и России провели переговоры. Как заявили по их итогам, в турецком Минобороны министр Хулуси Акар в разговоре с российским коллегой Сергеем Шойгу сказал, что Турция ожидает от России пересмотра решения о выходе из зерновой сделки. Анкара настаивает на необходимости продолжения действия соглашения по гуманитарным соображениям.
Ранее Россия приостановила участие в вывозе продукции из портов Украины на неопределенный срок из-за того, что не может гарантировать безопасность гражданских сухогрузов. Как объяснили в Министерстве иностранных дел РФ, причиной стали «действия украинских вооруженных сил, которыми руководили британские специалисты, направленные в том числе против российских судов, обеспечивающих функционирование указанного гуманитарного коридора». Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что своими действиями украинская сторона и шла к срыву этой сделки.
Российские сенаторы получили повестки в суд Украины
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, что все сенаторы получили повестки в суд Украины, а саму ее объявили в розыск. Об этом она заявила в ходе «Открытого диалога» с министром транспорта РФ Виталием Савельевым
— Мы все получили повестки во Львовский суд. Все сенаторы уже получили приглашения. А меня в Интерпол в розыск отправили, — объявила Матвиенко.
Ранее СБУ объявила в розыск нескольких российских государственных деятелей, в том числе замглавы Совета безопасности России Дмитрия Медведева, директора ФСБ Александра Бортникова, главу МВД Владимира Колокольцева, спикера Госдумы Вячеслава Володина. Большинству членов Совбеза предъявлены обвинения по ст. 110 УК Украины — «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».
Евросоюз выделил в общей сложности 3,1 млрд евро на поставки оружия Украине
В общей сложности 3,1 млрд евро выделил ЕС на вооружение Украины с начала специальной военной операции. Как сообщила на брифинге в Брюсселе 31 октября представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали, деньги выделены из Европейского фонда мира.
— Евросоюз уже выделил из Европейского фонда мира 3,1 млрд евро на оплату поставляемого на Украину оружия и остается полностью привержен необходимости предоставления военной помощи украинцам, чтобы они могли защищать себя, — заявила Массрали.
Также она отметила, что вопрос выделения конкретных видов вооружений — это «вопрос к конкретным странам — членам ЕС, усилия которых поддержаны Европейским фондом мира».
Что с указом президента об окончании частичной мобилизации?
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, возможны ли новые мобилизационные задания, пока не вышел указ главы государства об окончании частичной мобилизации. По словам Пескова, в отсутствие такого документа «нужно ориентироваться на заявление министра обороны» Сергея Шойгу.
28 октября Шойгу рассказал президенту РФ, что частичная мобилизация в России завершена, установленное задание в 300 тысяч человек выполнено и других мобилизационных заданий не планируется.
— Военкоматы продолжат набор только за счет приема добровольцев и кандидатов на прохождение службы по контракту, — сообщил Шойгу во время встречи с президентом.
Что же до президентского указа о завершении частичной мобилизации, то на этот счет Песков заявил: «Мы проинформируем вас дополнительно».
Минобороны РФ объявило о завершении частичной мобилизации
и прекращении выдачи повесток
По поручению министра обороны РФ Сергея Шойгу генштаб ВС РФ направил указания командующим войсками военных округов и командующему Северным флотом до 1 ноября 2022 года доложить о завершении мероприятий частичной мобилизации. Как сообщает Министерство обороны, в соответствии с указаниями все мероприятия, связанные с призывом запасников на военную службу, прекращены.
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— Подготовка и вручение повесток прекращаются, — говорится в сообщении Минобороны. — Участки и штабы оповещения, пункты сбора граждан военных комиссариатов, а также выделенные решениями органов исполнительной власти субъектов РФ здания и сооружения, использовавшиеся для мероприятий частичной мобилизации, подлежат высвобождению для функционирования или использования по прежнему назначению. Также указаниями всему личному составу военных комиссариатов, задействованному для обеспечения частичной мобилизации, предписано вернуться с 31 октября 2022 года к выполнению своих обязанностей в штатном режиме.
Дальнейшая работа военкоматов по комплектованию ВС РФ, как отмечают в министерстве, будет организована только за счет приема добровольцев и контрактников.