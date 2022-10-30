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Telegram попал под блокировку Роскомнадзора

Причина ограничения доступа неизвестна

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ds

Ограничение доступа произошло по требованию Генпрокуратуры РФ

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Роскомнадзор ограничил доступ к домену t.me, который принадлежит Telegram, по требованию Генпрокуратуры РФ. Решение было принято на основании ст. 15.3 ФЗ от 27.07.2006 № 149—ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

— Законодательная норма регламентирует порядок ограничения доступа к сайтам, содержащим информацию с призывами к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности или участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан <...>, информационные материалы иностранной или международной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации, сведений, позволяющих получить доступ к указанным информации или материалам, — прописано в нормативном акте.

Домен использовался Telegram для генерации ссылок на каналы и пользователей. При попытке зайти на веб-версию Telegram выходит сообщение об ошибке.

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Обновлено: в Роскомнадзоре сообщили, что блокировка социальной сети Telegram в России исключена.

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