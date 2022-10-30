Telegram попал под блокировку Роскомнадзора
Причина ограничения доступа неизвестна
Роскомнадзор ограничил доступ к домену t.me, который принадлежит Telegram, по требованию Генпрокуратуры РФ. Решение было принято на основании
— Законодательная норма регламентирует порядок ограничения доступа к сайтам, содержащим информацию с призывами к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности или участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан <...>, информационные материалы иностранной или международной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации, сведений, позволяющих получить доступ к указанным информации или материалам, — прописано в нормативном акте.
Домен использовался Telegram для генерации ссылок на каналы и пользователей. При попытке зайти на веб-версию Telegram выходит сообщение об ошибке.
Обновлено: в Роскомнадзоре сообщили, что блокировка социальной сети Telegram в России исключена.