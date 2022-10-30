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Во время празднования Хеллоуина в столице Южной Кореи погибли больше ста человек

Часть раненых находится в критическом состоянии

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Пожарные зафиксировали 81 звонок в службы спасения с жалобами на затрудненное дыхание

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В столице Южной Кореи во время празднования Хеллоуина погибли 120 человек и еще около 100 пострадали. Об этом сообщает информационное агентство Yonhap со ссылкой на экстренные службы Сеула.

По данным издания, из-за давки половина пострадавших была госпитализирована с остановкой сердца. TheKoreaTimes отмечает, что для жителей Сеула это первое празднование Хеллоуина с начала пандемии. В центре столицы могли находиться около 100 тысяч человек.

Южнокорейские СМИ утверждают, что большая часть пострадавших — девушки в возрасте до 20 лет. Также известно, что одна из госпитализированных — 10-летняя девочка.

Пока людей пытались привести в сознание, продолжала играть праздничная музыка

Пока людей пытались привести в сознание, продолжала играть праздничная музыка

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Чхве Сон Бом, начальник пожарной части Сеула, рассказал, что число погибших может возрасти, а часть раненых находится в критическом состоянии.

Обновлено: на 00:12 число погибших возросло до 146, пострадали 150.

СеулЮжная КореяДавка
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