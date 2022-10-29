«Очень хочу стать отцом»: провожала 24-летнего мужа на СВО беременной, он погиб за два месяца до рождения дочки
Счастливая семейная жизнь сейчас ей только снится по ночам
На долю человека всегда выпадают испытания. Иногда непростые, бывает, тяжелые, а есть невыносимые, когда горе ломает изнутри, не дает дышать и мир становится серым. Но продолжать жить нужно. На долю Екатерины такое испытание выпало, когда во время спецоперации умер ее муж Айрат, а она осталась одна на поздних сроках беременности, а сейчас и с грудным ребенком на руках.
Айрат Милюков — уроженец многодетной семьи села Климовка Самарской области. На спецоперацию он ушел зимой, а летом в родную деревню пришла похоронка. В момент гибели ему было всего 24 года. Недавно у Айрата родилась дочка Диана.
Екатерина Милюкова — сирота. В Тольятти девушка приехала из Хабаровска вместе с первым мужем, тоже военным. Родители умерли, когда ей исполнилось
Корреспондент TOLYATTY.RU встретился с вдовой бойца Екатериной Милюковой. Молодая женщина рассказала, каким был Айрат и как она переживает его гибель.
«Называл меня девочкой, маленькой»
Молодые люди познакомились несколько лет назад в деревне Климовка Шигонского района Самарской области, где родился и вырос Айрат. Были вместе в одной компании, но встречаться стали, когда Екатерина развелась со своим первым супругом.
Однажды после вечеринки у общего знакомого Айрат вызвался проводить девушку до дома. По дороге они разговорились и больше не расставались, а вскоре сыграли свадьбу.
— Айрат не так давно пришел из армии. Пришел — и я отметила, какой он стал большой, красивый, как возмужал. Начал ухаживать за мной, а вскоре мы сошлись и стали жить вместе.
Брак Айрата и Кати оказался очень счастливым. Катя поняла, что значит выражение «как за каменной стеной». Айрат решал все вопросы, стал главным добытчиком. Как глава семьи настоял, чтобы жена уволилась с работы и занялась семьей, домом и ребенком. «Деньги — не твоя забота. Твоя забота — семья», — так сказал супруге.
Дочку Кати от первого брака принял как родную и быстро влюбил в себя. Маленькая Ксюша называла его не иначе как батей, а Айрат таял, услышав это слово.
— Ко мне он обращался «маленькая моя», «девочка моя», Катей звал только изредка, когда поссоримся. Хотя в нашей семье ссоры случались редко и длились недолго — максимум 10 минут. Однажды я ради интереса засекла время на таймере, пока мы друг на друга дулись, — рассказывает Екатерина.
Своих девочек Айрат защищал и баловал. Прогулки в парке, походы в кафе, обновы. Сам сдал на права и настоял, чтобы выучилась супруга, — хотел, чтобы они оба были за рулем. Молодую супругу печалило лишь одно — длительные командировки, в которые начал уезжать Айрат, когда перешел на службу по контракту.
«Детали мужской работы тебе знать необязательно»
О том, что муж стал профессиональным военным, Екатерина узнала от Айрата как о свершившемся факте. Однажды пришел домой и в свойственной ему решительной манере объявил, что с химзавода уволился (он проработал на предприятии некоторое время) и будет служить в армии. На расспросы, страхи, предположения и волнения строго сказал, мол, всё обязательно будет хорошо. И добавил, что знать детали мужской работы ей как женщине необязательно.
— Девочка моя, тебе не надо знать лишнего. Если я сказал, что сахар черный, значит так оно и есть, — вспоминает его слова Екатерина.
Вскоре Айрат собрал вещи и уехал в первую командировку. На полгода. Обычно отъезды длились несколько месяцев подряд, и место заброса муж жене тоже не сообщал. Правда, вернувшись из предпоследней командировки, все-таки сказал, что был в Бразилии, привез из экзотической страны всем сувениры и подарки. Это было летом 2021 года, а зимой, сразу после встречи 2022 года, вновь стал собираться в поездку.
— Уехал в конце января, а 23 февраля позвонил и сказал, что жив-здоров, но может на время пропасть с радаров.
«Могу уехать и не вернуться»
Уехал Айрат, оставив жену беременной на раннем сроке. Решение стать родителями супруги приняли в последнем отпуске Айрата. Причем, как говорит наша героиня, решили в одночасье: в последнее время муж настаивал на малыше так, словно бы куда-то спешил.
— Однажды Айрат подошел ко мне и говорит: «Очень хочу стать отцом. Да и работа у меня такая. Могу поехать и не вернуться», — вспоминает Екатерина.
Пока Айрат воевал, у его жены началась самая сложная пора беременности: малышка начала набирать в весе, живот рос, Кате даже согнуться стало сложно. В этот момент, говорит вдова, помогла мама Айрата — Прасковья Викторовна. Она приезжала, помогала в быту, и женщины очень сблизились. Вместе они обрадовались, узнав, что Айрат в июне приедет домой в отпуск на одну-две недели.
18 июня Айрат Милюков позвонил и сообщил: «Ждите,
«Самым тяжелым был момент, когда выгружали тело»
— Новость о смерти Айрата мы узнали 22 июня. Помню, как не хотела ехать в деревню, настроилась ждать мужа в Тольятти. Приехать в Климовку уговорил Саша, средний брат Айрата. Мы собрались с мамой (Екатерина называет мамой свекровь. — Прим. ред.), поплыли в деревню на «Омике». Пока плыли, на борту заиграла грустная песня, а в ней звучали такие слова: «Ждет мать, ждет жена, ждет дочка…» Что-то в этой музыке было тревожное, внутри вдруг обожгло мрачное предчувствие. Но я эти мысли прогнала.
Когда стали подъезжать к дому родителей мужа, ощущение тревоги вернулось. Возможно, потому что брат вдруг странным голосом сказал: «Вас (то есть меня и маму) там ждут». Думаю: «Ну кто меня может ждать, кроме Айрата?» Подхожу к дому, вижу: стоит народ, дежурит скорая. Только вышла из машины, как навстречу мне выдвинулся мужчина в военной форме… Я сразу всё поняла и «поплыла»… Ноги стали ватными, в голове помутилось. Маму сразу подхватили на руки врачи, сделали ей укол, — вспоминает Екатерина Милюкова.
Проводы в последний путь жена военного тоже помнит урывками, говорит, что всё проходило как в дурном сне. В происходящее не верилось, в голове билась одна мысль: «Сейчас всё закончится — и я наконец обниму мужа». Родные верят, что похоронка — ошибка, что Айрат вернется. Тем более что никто его мертвым не видел: хоронили бойца в закрытом гробу и без окошка.
Как рассказали сослуживцы Айрата, в июне военные базировались под деревней Тошковка Луганской области. В тот день начался обстрел деревни: ВСУ попытались взять ее штурмом. Налет отбили российские военные. Айрат — ценой своей жизни. Айрата Милюкова посмертно наградили орденом Мужества.
— Самым тяжелым был момент, когда привезли тело и выгружали его из катафалка. Остальное помню плохо. Стоял тяжелый металлический (цинковый) ящик (гроб), цветы, еще цветы, много-много венков. Стояли люди, все плакали. Было стойкое ощущение, что всё это происходит не со мной. Мой муж — он живой и вернется, — рассказала Екатерина.
«Сквозь гарь слышу родной запах Айрата»
А потом пришлось пережить еще один страшный момент, когда передали личные вещи Айрата: цепочка была обугленной, обгоревшей, одежда — с запахом гари.
— Мне привезли цепочку с полумесяцем, которую я ему дарила, когда мы только начали встречаться. Еще были тельняшка и беретка, таблетки от боли. Всё пропахшее гарью. Наверное, у него зуб разболелся, не успел вылечить, уехал... Иногда, когда беру эти вещи, слышу в запахе гари родной запах Айрата. Постирать рука не поднимается, — говорит Екатерина.
Сейчас супруга находит утешение в том, что постоянно перечитывает переписку с мужем, пересматривает фотографии, переслушивает голосовые сообщения, которые оставлял ей супруг в редкие спокойные минуты. На заставке телефона — Айрат. В квартире — большие фотографии Айрата со свадьбы и совместного отдыха. Катя говорит, что так ей легче переживать утрату и чувствовать присутствие супруга. Еще Катя говорит, что Айрат время от времени ей снится. Например, он приснился ей сразу после похорон, а потом и рождения дочки.
17 августа Екатерина родила дочку Диану. Девушка говорит, что всё прошло хорошо, и благодарит власти Тольятти за то, что помогали ей во время родов и помогают сейчас.
17 ноября 2022 года Айрату Милюкову должно было исполниться 25 лет, все близкие очень ждали этой даты, готовились отмечать широко, по-татарски, большой компанией, весело и вкусно. Сейчас, когда Айрата нет, его вдова говорит, что всё равно они отметят праздник, который так ждал ее любимый супруг. Пусть и не так шумно.
Атмосферу радости, надеется вдова, почувствует и малышка. Катя говорит, что будет растить ее с мыслью, что отец у нее есть. Просто не такой, как у всех, а ангел, который всё видит, слышит и защищает с неба.
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— Дочка — моя радость и источник сил. Заботы о ней отвлекают, придают смысл моей жизни. Тем более что малышка — копия папа. У нее даже пальчики на ноге загибаются чуть-чуть как бы внутрь, совсем как у Айрата, — говорит Екатерина.
Правда, кормить малышку приходится смесями. От пережитого стресса грудное молоко у Кати пропало через месяц после родов.
И конечно, Катя верит, что однажды зазвенит звонок в двери, войдет Айрат и скажет: «Я вернулся. Вот видишь, моя девочка, я же говорил, что всё будет хорошо. Так и случилось».