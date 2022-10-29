«Очень хочу стать отцом»: провожала 24-летнего мужа на СВО беременной, он погиб за два месяца до рождения дочки

«Называл меня девочкой, маленькой»

Молодые люди познакомились несколько лет назад в деревне Климовка Шигонского района Самарской области, где родился и вырос Айрат. Были вместе в одной компании, но встречаться стали, когда Екатерина развелась со своим первым супругом.

Однажды после вечеринки у общего знакомого Айрат вызвался проводить девушку до дома. По дороге они разговорились и больше не расставались, а вскоре сыграли свадьбу.

