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Спецоперация на УкраинеИстории

На границе называли предателями и пробивали по спискам: дизайнер рассказала, как ее парень с пятого раза выехал из России

Валентина описала все сложности, которые пришлось пройти ее любимому

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Валентину выпустили из страны сразу, а вот ее молодого человека — нет. Сейчас они вместе, рассказываем, чего это стоило

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С началом частичной мобилизации некоторые россияне поспешили собрать вещи и уехать из страны. Так поступила и пара влюбленных из Архангельска — молодые и творческие ребята вот уже почти месяц живут в Тбилиси. Но перед тем как начать наслаждаться сочными хинкали и грузинским вином, наши земляки прошли через жесткое испытание на границе. В итоге парень смог покинуть Россию только с пятого раза — его не выпускали пограничники. Девушка Валентина Самсонова откровенно рассказала их общую историю, которая хоть и закончилась хеппи-эндом, но сильно потрепала им нервы.

В новую страну — с рюкзаком и велосипедом


Валентина признаётся, что уже с начала спецоперации была на чемоданах. Девушка даже выставила свою квартиру в Архангельске на продажу. А вот ее парню было морально тяжело покидать Россию. К тому же он только что получил работу мечты в Петербурге. Но случилась мобилизация, и пара решила эмигрировать в Тбилиси вместе с друзьями.

— Как-то у нас так коллективно получилось, что мы выбрали все вчетвером Грузию, — это самая доступная страна, и в плане адаптации тут, мне кажется, легче всего — самый простой перевалочный пункт, — говорит Валентина.

В Грузию ребята решили добраться через Северную Осетию — они купили билеты на рейс до Владикавказа. Утром 27 сентября были уже в аэропорту с двумя велосипедами. В дорогу отправились, можно сказать, налегке — взяли по рюкзаку с самым необходимым.

Влюбленные летят во Владикавказ. У Валентины на глазах слезы

Влюбленные летят во Владикавказ. У Валентины на глазах слезы

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Страха начать быт в чужой стране с нуля не было — они опытные путешественники. А еще пара может работать удаленно: Валентина — графический дизайнер, ее парень — видеоредактор.

— Для нас это не проблема — приехать в какую-то новую страну с одним рюкзаком и начать сразу понимать, как всё работает, и если что — сесть автостопом, доехать еще куда-нибудь, потому что у нас большой опыт. Но мы понимаем тех ребят, кому сложно бросить свой привычный уклад. И чем ты старше, тем это сложнее, — рассуждает наша героиня.

Прошлой зимой ребята путешествовали автостопом по Египту

Прошлой зимой ребята путешествовали автостопом по Египту

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«Месиво из людей»: что происходило на границе

Путь к российско-грузинской границе в Северной Осетии лежит через КПП «Верхний Ларс». По словам нашей собеседницы, самый дешевый и быстрый способ преодолеть огромную пробку дотуда — именно на велосипедах. Автомобилисты, как вспоминает она, стояли в очереди по несколько дней в ужасных условиях:

— На великах мы ехали часа полтора-два и перед КПП еще часа два постояли. Такси стоило ужасно дорого: в аэропорту предлагали за 15 тысяч нас довезти — это только начало пробки, не до КПП, потому что там дальше творилась полная жесть: это просто месиво из людей. В основном, конечно, это все молодые парни были, девчонок почти не было. Там отдельная очередь для тех, кто пешком проходит, кто на машинах и кто на велосипедах — было три коридора только из велосипедистов. На машинах стояли по неделе прямо железно, у них заканчивалась вода, еда, топливо.

Очередь на КПП «Верхний Ларс» из велосипедистов <nobr class="_">27 сентября</nobr>

Очередь на КПП «Верхний Ларс» из велосипедистов 27 сентября

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Условия нечеловеческие: на протяжении всей трассы перед КПП нет ни одного общественного туалета. Пять литров воды за 1000 рублей продавали, велосипеды — за тридцатку. Осетины вообще хорошо заработали на самом деле.

«Понимаю, что всё, жопа»: как парня развернули в первый раз


На КПП Валентина сразу же получила штамп в загранпаспорте, а к ее молодому человеку у пограничников возникли вопросы: служил ли он и в каких войсках.

— До нас пацанов мучили минуты там по три, четыре, по десять. Мы сразу поняли, что они пробивают по неким спискам ребят, — вспоминает девушка.

Возлюбленный Валентины демобилизовался со срочной службы в декабре 2020-го и как раз оказался в списках — у него забрали паспорт и вместе с другими мужчинами отвели в мобилизационный пункт военкомата, развернутый на границе.

— Военком всех стебал, называл предателями. Он забрал пацанов, а мне сказал сидеть и ждать. Как только ребята зашли, он сказал: «Ну сейчас мы им повестки вручим да на фронт отправим». Ну а у меня, конечно, уже истерика. Понимаю, что всё, жопа.

Валентина ждет возлюбленного у дверей военкомата

Валентина ждет возлюбленного у дверей военкомата

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Парень провел там полтора часа, его тщательно допрашивали. Повестку так и не вручили, но выдали уведомление о невыезде. Паре пришлось разлучиться — Валентина пошла дальше пересекать границу.

— Мы тогда еще не знали про списки, но изначально договорились, что я пойду дальше. Мы просто успели обняться, и его тут же выволокли с территории КПП — он сел на велик и поехал обратно во Владикавказ.

В тот момент влюбленные не знали, как скоро они смогут вновь увидеться

В тот момент влюбленные не знали, как скоро они смогут вновь увидеться

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То самое уведомление об отказе в выезде

То самое уведомление об отказе в выезде

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Про взятки на КПП и поиск лазеек


Попасть в Грузию через Верхний Ларс северянин попытался еще дважды. Он снова преодолел гигантскую очередь до КПП, но пограничники опять отказали ему в выезде. Валентина считает, что любимому просто не повезло:

— На нейтральной территории перед границей с Грузией я общалась с парнями, оказывается, очень много ребят и служивших пропускали.

Она слышала про случаи коррупции:

— Кто-то догадался пройти за 5000 рублей, за копейки... И потом уже после мы прочитали в новостях, что как раз на Верхнем Ларсе ФСБ очень хорошо пошмонала погранцев за взятки.

Очередь уже на нейтральной территории, до нее архангелогородец так и не дошел

Очередь уже на нейтральной территории, до нее архангелогородец так и не дошел

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После этого парня кинули на 800 долларов. Он отдал их мужчине на границе, который представился как местный житель «со связями» и пообещал провести его через КПП за деньги, но это оказался обычный развод.

— Мы понимали риск, что можем потерять эти деньги, но особо-то выбора больше не видели. Очень страшно было, что твой родной человек останется там, в опасности, — говорит Валентина.

В итоге парню удалось покинуть Россию только с пятой попытки — перед этим его также развернули в Тюмени. На самолете в Грузию он полетел через Белоруссию.

Всё это время, пока парень ночевал в аэропортах, девушка продумывала план, чтобы вытащить его к себе.

— Пока я его вытаскивала, я с кем только не связывалась, — вспоминает она. — Писала очень многим путешественникам, которые имеют опыт пересечения границ, юристам. Мы все искали какие-то лазейки.

Валентина счастлива, что любимый теперь рядом

Валентина счастлива, что любимый теперь рядом

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Если бы я кочевала в аэропортах с ним, это было бы вдвойне затратно — за каждую попытку за двоих платить, я была бы на еще более страшном моральном взводе и абсолютно не в состоянии заниматься вот этой координирующей работой.

Сейчас, после воссоединения с любимым, Валентина общается с молодыми людьми, их девушками и женами, которые оказались в такой же ситуации:

— То, что произошло, научило меня какому-то другому уровню взаимовыручки. Мне писали женщины, они тоже пытались вытащить своих любимых, и мы друга подбадривали, поддерживали. И вот этот кейс, который сработал у нас, он уже вытащил еще четырех мужчин.

Если вы хотите узнать про опыт эмиграции ребят подробнее, напишите им в соцсетях.

Цены в Тбилиси


По словам Валентины, самая большая проблема в Грузии — снять жилье. С конца сентября здесь резко подскочили цены на недвижку — это заметили и другие эмигранты.

— На окраине снять «двушку» — это 1000 долларов. Это дороже, чем в Питере, и, наверное, дороже, чем в Москве. «Двушка» за 60 тысяч в жопе мира — это очень большие деньги. И когда мы искали сейчас квартиру с друзьями, хотели снять на четверых, это получается на пару — 600 долларов. Это почти все наши сбережения.

После наплыва россиян грузины сделали стоимость жилья космической

После наплыва россиян грузины сделали стоимость жилья космической

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Но ценники на продукты и общественный транспорт, как отмечает девушка, в Тбилиси значительно ниже, чем в России:

— Если сравнивать с Архангельском, Питером, Москвой, здесь безумно дешево. Очень дешевые фрукты, овощи. Хинкали — по 35 рублей. Заведения общепита тоже недорогие достаточно. Проезд на метро и автобусе — 1 лари, это 22 рубля.

Отношение грузин к русским


Валентина говорит, что в Тбилиси сейчас очень много эмигрантов из России — в основном это творческие и близкие по духу ей люди: актеры, музыканты, авторы.

Что касается отношения грузин к русским, здесь всё неоднозначно. С одной стороны, она не столкнулась с откровенной враждебностью со стороны местных. Но был случай, когда парень из местных отказался общаться с ней на русском.

— Грузины очень сильно обижены после событий 2008 года. Тут такой этикет, что, когда ты приходишь куда-нибудь, в тот же магазин, сначала ты разговариваешь на английском. Если собеседник перейдет на русский — хорошо, можешь говорить на русском. Самому начинать разговаривать на русском языке неэтично. Поколение, которое от 40 лет, оно более-менее спокойное и понимающее, таксисты многие тоже разговаривают на русском. Но если ты разговариваешь с молодыми, скорее всего, это только английский язык — они достаточно категоричны.

В общественных местах с иностранцами принято говорить сначала по-английски

В общественных местах с иностранцами принято говорить сначала по-английски

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А вот мальчик, который тоже из Архангельска, он живет здесь с мая, в его сторону только один раз был наезд за то, что он русский, — грузин ему сказал: «Я с русским в лифте не поеду» — и пошел пешком. Но грузины очень гостеприимные люди и, если чем-то могут помочь, они помогут — это видно во многих.

Что дальше?

Валентина не уверена, что останется вместе с любимым в Тбилиси на ПМЖ. Возможно, пара переедет в город поменьше: Батуми или Кутаиси, где можно дешевле снять квартиру. А может, они выберут для эмиграции другую страну, к примеру Турцию, где у них также много знакомых. Ясно одно: возвращаться в Россию они пока не планируют.

— Я не чувствую сожаления, что уехала из России, опять же, я жила с этой мыслью очень долгое время, — признается наша собеседница. — Мне не было больно покидать мою квартиру, хотя раньше для меня эти стены очень много значили. Возможно, я просто переболела это, когда на полгода уехала путешествовать, и тогда мне было действительно очень тяжело. Теперь я чувствую себя просто человеком мира, наверное.

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Сейчас же влюбленные не строят каких-то грандиозных планов на будущее — после всего пережитого им хочется взять передышку, чтобы восстановить силы и просто наслаждаться жизнью.

— План — жить и любить. Пить красное полусладкое, кушать хинкали и ходить на грузинское кино, — смеется Валентина.

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