На границе называли предателями и пробивали по спискам: дизайнер рассказала, как ее парень с пятого раза выехал из России

В новую страну — с рюкзаком и велосипедом

Валентина признаётся, что уже с начала спецоперации была на чемоданах. Девушка даже выставила свою квартиру в Архангельске на продажу. А вот ее парню было морально тяжело покидать Россию. К тому же он только что получил работу мечты в Петербурге. Но случилась мобилизация, и пара решила эмигрировать в Тбилиси вместе с друзьями.



— Как-то у нас так коллективно получилось, что мы выбрали все вчетвером Грузию, — это самая доступная страна, и в плане адаптации тут, мне кажется, легче всего — самый простой перевалочный пункт, — говорит Валентина.