Госдума отменила запрет призыва осужденных во время мобилизации

Госдума приняла в третьем чтении закон, который отменит запрет призывать на военную службу по мобилизации тех, кто имеет неснятую или непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления. После этого ему нужно пройти одобрение Совета Федерации, а затем закон подпишет президент.

Согласно законопроекту, отсрочка наказания в виде лишения свободы будет возможна для военнослужащих только при вынесении приговора, то есть до фактического их направления в места отбывания наказания. Таким образом, несмотря на судимость, военный сможет продолжать службу, пока боевые действия не закончатся.