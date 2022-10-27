Госдума отменила запрет призыва осужденных во время мобилизации
Новый закон касается тех, у кого есть неснятая или непогашенная судимость за тяжкие преступления
Госдума приняла в третьем чтении закон, который отменит запрет призывать на военную службу по мобилизации тех, кто имеет неснятую или непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления. После этого ему нужно пройти одобрение Совета Федерации, а затем закон подпишет президент.
Согласно законопроекту, отсрочка наказания в виде лишения свободы будет возможна для военнослужащих только при вынесении приговора, то есть до фактического их направления в места отбывания наказания. Таким образом, несмотря на судимость, военный сможет продолжать службу, пока боевые действия не закончатся.
После того как суд назначил наказание и военнослужащий отправился в места лишения свободы, со службы его увольняют. Однако это не значит, что получить перерыв на участие в боевых действиях у него не получится: возможность предоставления отсрочки либо полного освобождения от наказания может быть предоставлена гражданским лицам, впервые осужденным за преступления небольшой или средней тяжести, выразившим желание принять участие в боевых действиях. Будучи гражданином, бывший военный просто воспользуется ею на общих основаниях.
Отслужив, осужденный поедет отбывать положенное ему наказание. Но если осужденный проявит мужество и героизм при исполнении воинского долга, добросовестное отношение к исполнению обязанностей военной службы и тем самым докажет свое исправление, то по представлению командования суд может отменить ему наказание. Эти правила не будут распространяться на тех, кто осужден по статьям за призывы или участие в массовых беспорядках, нарушения правил проведения митингов, публичные действия по дискредитации ВС РФ, пропаганду нацистской символики, призывы к санкциям против РФ, распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ.
Подробнее об этом законопроекте мы рассказывали в отдельном материале.