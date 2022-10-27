В Госдуме заявили, что отцы детей-инвалидов получат отсрочку, а в Минобороны — что нет: новости вокруг СВО за 26 октября

Правда, позднее сам Панков сказал, что ничего подобного Останиной не говорил и вообще с ней не беседовал.



— Никакого разговора с депутатом Государственной думы от фракции КПРФ Ниной Останиной ни сегодня, ни вчера не было, — сказал заместитель министра обороны РФ Николай Панков.



Вечером Останина решила прояснить ситуацию.

— Я сегодня разговаривала с Председателем Комитета Госдумы по обороне Андреем Валерьевичем Картаполовым, который сказал мне, со слов замминистра обороны Николая Александровича Панкова, что в директиву Генштаба об отсрочках от мобилизации внесены дополнительные разъяснения по отцам детей-инвалидов и отцам двух детей, у которых жена на 22-й неделе беременности, написала она в своем Telegram-канале. — При этом сам Николай Александрович обещал связаться со мной ещё вечером этого понедельника, но на связь не выходит до сих пор. Впрочем, вопрос не в том разговаривал ли он со мной или нет. Вопрос в том, приняты ли эти поправки в директиву Генштаба!