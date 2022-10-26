«Нам отсюда уже не выйти». Истории выживших и погибших в «Норд-Осте»

26 октября — день памяти жертв теракта во время мюзикла «Норд-Ост» в Москве. С момента трагедии прошло 20 лет. При захвате заложников и последующем штурме, по официальным данным, погибли 130 человек, больше 700 пострадали. Журналисты MSK1.RU поговорили с участниками и очевидцами тех событий. Это — их воспоминания о трех страшных днях.

Террористы ворвались в здание театрального центра на Дубровке вечером 23 октября. В здании находилось более 900 человек. В это время в нем шел мюзикл «Норд-Ост». Затем они начали минировать зал, разрешив заложникам позвонить родным, чтобы те передали, что за каждого убитого или раненого боевика они будут расстреливать по 10 человек. Чеченские боевики отпустили 15 детей, несколько десятков женщин, мусульман и иностранцев. Они требовали прекращения военных действий и вывода войск из Чечни. Террористы удерживали людей в течение трех дней, пока в ночь на 26 октября спецподразделения ФСБ и МВД не пошли на штурм.