Минобороны освободило от мобилизации отцов двоих детей
Также от частичной мобилизации освободили отцов детей-инвалидов
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Минобороны РФ освободило от мобилизации отцов двоих детей, жёны которых беременны третьим ребёнком (срок беременности составляет более 22 недель). Об этом сообщила депутат Госдумы Нина Останина.
— Только что созвонилась с заместителем министра обороны Николаем Панковым. Наши изменения в директиву Генштаба касательно освобождения от частичной мобилизации отца двоих детей, жена которого на 22-й неделе беременности – принята! — сообщила Останина.
Также, по словам депутата, в директиву внесена ещё одна поправка – от частичной мобилизации освобождены отцы детей-инвалидов вне зависимости от количества детей в семье.
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