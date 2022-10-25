«Алкоголь в армии реально убивает». Военный — о том, что ему помогло выжить на Украине

— Главное — научиться быстро бегать. Под обстрелом иногда только это может спасти. Лучше всегда ходить в экипировке, далеко от места расположения не дергаться, ночью лучше не светиться, костры ни в коем случае не жечь.



Доверять можно только людям из своего подразделения. Если кто-то неизвестный в форме российских военных подъехал и просит помощи, на слово им не стоит верить. Может случиться так, что это разведывательно-диверсионная группа. Ты согласишься помочь, уедешь и не вернешься. Нам о таких случаях сообщали.