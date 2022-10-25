«Алкоголь в армии реально убивает». Военный — о том, что ему помогло выжить на Украине
Правила, которые спасли жизнь по меньшей мере одному человеку
Многие мобилизованные никогда не бывали в горячих точках и не представляют, как себя вести в зоне боевых действий. Действующий военный из Екатеринбурга, который восемь месяцев провел на спецоперации на Украине, рассказал E1.RU о правилах, которые помогли ему выжить.
Какие-то из них военный узнал на собственной практике, какие-то доводило командование. Почитайте мнение опытного бойца о том, что стоит брать с собой и как рекомендуют действовать военным. Далее — рассказ от первого лица.
— Главное — научиться быстро бегать. Под обстрелом иногда только это может спасти. Лучше всегда ходить в экипировке, далеко от места расположения не дергаться, ночью лучше не светиться, костры ни в коем случае не жечь.
Доверять можно только людям из своего подразделения. Если кто-то неизвестный в форме российских военных подъехал и просит помощи, на слово им не стоит верить. Может случиться так, что это разведывательно-диверсионная группа. Ты согласишься помочь, уедешь и не вернешься. Нам о таких случаях сообщали.
Те, кто остался на освобожденных территориях, в основном приветливы и рады, но с ними нужно говорить только на нейтральные темы — о природе и погоде. Местные могут спрашивать, как армия продвигается, в каком направлении идем. Не надо ничего рассказывать о перемещениях.
Когда гражданские просили у нас помощи, мы всегда помогали. Им выделяли гуманитарную помощь, пайки относили, водили в медпункты, давали лекарства. То есть человеческое отношение всё равно сохраняется.
Смартфоны тащить с собой не надо, для связи достаточно кнопочного телефона. Военные небольшого ума фотографировали места расположения, выкладывали фотографии в интернет, а потом по нашим позициям прилетали снаряды. Из-за такой вот безответственности и запретили смартфоны. Если замечают — забирают.
Если ночью стоишь на охране — нельзя спать и куда-то отлучаться, так ты подставляешь всех сослуживцев. На новой местности не стоит отходить далеко от своих, везде надо ходить группами. Лучше всегда оставаться в поле зрения. Хочешь ты в туалет — отойди метров на 40, дальше не надо.
Алкоголь в армии реально убивает. Когда военный выпил, у него чувство страха притупляется, собранности нет — как он будет выполнять задание? Там события непредсказуемы. Вот вы сидите, отдыхаете и начинается обстрел или поступает задача — начать штурм, идти в атаку или отступать. Пьяный человек не боеспособен, он не только себя погубит замедленной реакцией, но и сослуживцев подставит. Поэтому бухать там не стоит, многие командиры категорически против алкоголя именно из-за этого.
Всю одежду, обувь, необходимое обмундирование и оружие выдают, получают мобилизованные полные комплекты с учетом их боевой задачи и сезона. Но не всем подходит армейская форма и обмундирование, учитывая, какой разной бывает комплекция. Военные многое покупают, и всё это делается не столько из-за дефицита, сколько ради своего удобства.
Никто не заставляет покупать форму и броню — их выдают. Но если что-то сядет неудобно, это будут только твои проблемы. Кому-то просто удобнее в покупном бронежилете. У нас некоторые парни-контрактники тоже покупают броники — можно выбрать облегченный, с удобными карманами, боковой защитой, есть жилеты, которые защищают лучше от осколочных ранений, — спецназовские, например. Надо понимать, что совсем без амуниции мобилизованные не останутся, но выдадут, скорее всего, самый простой пехотный бронежилет. Он тяжелый, многим в нем неудобно.
Обязательно нужно брать нижнее белье — трусы и носки, причем качественные, которые хорошо сохраняют тепло и не мокнут. Нужно сложить теплые вещи — термобелье, кофты, футболки. Во-первых, потому что помыться можно будет далеко не каждый день, а когда есть вещи с запасом, можно хотя бы переодеться в чистое. Во-вторых, армейская форма рассчитана на то, что ты не замерзнешь, когда двигаешься. Если стоишь, а под костюмом нет теплых вещей, — быстро замерзаешь.
В идеале брать теплые вещи надо в магазинах для охотников и рыболовов — там как раз одежда, рассчитанная на сохранение собственного тепла. На термобелье и хорошие носки стоит потратиться.
При этом на каждое подразделение выдается гуманитарная помощь — в посылках в принципе есть всё, от нижнего белья и футболок до бритвенных станков. Конечно, можно ничего с собой не брать. Всё выдадут, но в своих трусах, конечно, комфортнее.
Обувь тоже выдают, но армейские берцы действительно немногим покажутся удобными, но комплект берцев сейчас не каждому будет по карману. В военторгах взвинтили цены, если летние раньше можно было купить за три тысячи, сейчас их стоимость начинается от шести.
А вот сапоги из пенки — незаменимая штука в любое время года. Они легкие, с вкладышами выдерживают любые морозы, не мокнут вообще. Плюс они дешевые. Но долго в них не походишь: сапоги вообще не дышат и ноги сильно потеют. Их реально стоит брать с собой, как минимум на сменку промокшим берцам. Вместо них в армии выдают обычные резиновые сапоги.
Прокладки тоже стоит брать — мы их засовывали прямо в берцы как стельку. Благодаря этому нога не потеет. Они собирают влагу, в сырых ботинках не только неприятно ходить, можно еще и заболеть.
И летом, и зимой у нас была куча выданной одежды. Большая часть остается в лагере в России, а с собой на задание ты берешь: сменное нижнее белье, несколько футболок, мыло, бритву и обязательно нож. Вот нож можно сложить заранее — в первую очередь он пригодится в быту, в том числе чтобы консервы открывать.
Не надо набирать много вещей. Военные не живут на одном месте, и несколько сумок возить с собой постоянно будет тяжело и бессмысленно. Сумки могут потеряться или сгореть. Все вещи в идеале должны вмещаться в одну сумку.
У нас с собой была стандартная аптечка. В ней были и бинты, и жгуты, и всё необходимое. Женские тампоны — это реальный лайфхак, их действительно используют, чтобы оказать себе или сослуживцу первую помощь, заткнуть рану и остановить кровь.
В принципе, из таблеток парни пользовались только обезболивающим и лекарствами от расстройства желудка: там ты постоянно ешь жирную пищу, ту же тушенку, не у каждого живот выдерживает. Но тех, кто серьезно болел (температура, например, поднималась), отправляли в госпиталь. Там нормально лечат, с этим нет проблем.
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Я за восемь месяцев, что там был, ни разу не болел, у меня в принципе иммунитет хороший. Но если вы знаете, что проблемы со здоровьем могут быть — позаботьтесь о себе, возьмите на всякий случай лекарства, в которых нуждаетесь.
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