«Кривая перепись населения» — причина кривой мобилизации. Демографы критикуют перепись-2021

Причины кривой организации мобилизации ищут всюду. После того как Росстат опубликовал данные переписи по половозрастной характеристике населения, в соцсетях нашли еще одну: некачественно проведенную перепись населения — 2021.

Многие демографы возмущены ею, данные называют выдуманными. Но некоторые говорят, что большой беды в этом нет, потому что они ни на что не влияют. И на мобилизацию в том числе. Так ли это и почему результаты выполненной за 33 млрд работы не устраивают профильных специалистов, узнала «Фонтанка».

