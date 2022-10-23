20idei
СЕЙЧАС +1°С
Пробки 2/10
usd 61.20
eur 59.84
СрочноВ Иркутске упал военный самолет
Все новости
Все новости
Спецоперация на Украине

«Детей наших искать не будут. Так и сказали». Мать полгода ищет сына, пропавшего на спецоперации

Анжелика Толмачова отправила десятки обращений властям и даже ездила к сыну в часть. Что ей там сказали?

2 990

Анжелика Толмачова 10 лет назад переехала в Тюмень из Донецкой области с двумя детьми, потому что устала жить в зоне боевых действий. В России она сняла квартиру, нашла работу, и всё потихоньку стало налаживаться. Снова ее жизнь перевернулась после начала спецоперации. 18 февраля сын позвонил и сказал, что едет на учения в Курск. С тех пор мать больше не слышала его голос.

В видеосюжете, который опубликован чуть выше, Анжелика рассказывает, как пропал сын и как она пытается его разыскать. За полгода, что он числится без вести пропавшим, женщина пережила многое: Минобороны успело выразить соболезнования матери, телефон Артема включался, а волонтеры писали, что нашли его. Тем не менее единственный очевидец, по словам Анжелики, говорит, что после обстрела военный упал лицом вниз и его не забрали.

Подробнее о ситуации с пропавшим Артемом смотрите в видеоролике или читайте в большом материале на эту тему. Из него вы подробнее узнаете, что отвечают ведомства матери, что сказали в воинской части и как Анжелика старается сама отыскать Артема.

По теме

ВоенныйПропал без вестиСпецоперацияИщет сына
    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
    РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
    РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2