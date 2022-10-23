«Детей наших искать не будут. Так и сказали». Мать полгода ищет сына, пропавшего на спецоперации

Анжелика Толмачова 10 лет назад переехала в Тюмень из Донецкой области с двумя детьми, потому что устала жить в зоне боевых действий. В России она сняла квартиру, нашла работу, и всё потихоньку стало налаживаться. Снова ее жизнь перевернулась после начала спецоперации. 18 февраля сын позвонил и сказал, что едет на учения в Курск. С тех пор мать больше не слышала его голос.