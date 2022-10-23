«Детей наших искать не будут. Так и сказали». Мать полгода ищет сына, пропавшего на спецоперации
Анжелика Толмачова отправила десятки обращений властям и даже ездила к сыну в часть. Что ей там сказали?
Анжелика Толмачова 10 лет назад переехала в Тюмень из Донецкой области с двумя детьми, потому что устала жить в зоне боевых действий. В России она сняла квартиру, нашла работу, и всё потихоньку стало налаживаться. Снова ее жизнь перевернулась после начала спецоперации. 18 февраля сын позвонил и сказал, что едет на учения в Курск. С тех пор мать больше не слышала его голос.
В видеосюжете, который опубликован чуть выше, Анжелика рассказывает, как пропал сын и как она пытается его разыскать. За полгода, что он числится без вести пропавшим, женщина пережила многое: Минобороны успело выразить соболезнования матери, телефон Артема включался, а волонтеры писали, что нашли его. Тем не менее единственный очевидец, по словам Анжелики, говорит, что после обстрела военный упал лицом вниз и его не забрали.
Подробнее о ситуации с пропавшим Артемом смотрите в видеоролике или читайте в большом материале на эту тему. Из него вы подробнее узнаете, что отвечают ведомства матери, что сказали в воинской части и как Анжелика старается сама отыскать Артема.