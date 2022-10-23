Не захотел быть бздыхом. 34-летний маркетолог провел в Сочи год и решил никогда не жить на юге

Павел прилетел из Екатеринбурга в Сочи несколько лет назад, в декабре. Следующий год он провел посреди теплого моря, красивейших гор и обилия ресторанов и аттракционов. Однако повторять этот опыт он больше бы не хотел. Более того, он решил, что больше никогда не будет жить ни в одном южном городе России.



Прочитайте, какие плюсы и минусы Сочи привели его к такому выводу.