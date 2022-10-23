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Не захотел быть бздыхом. 34-летний маркетолог провел в Сочи год и решил никогда не жить на юге

Прочитайте, что он думает о плюсах и минусах прибрежного города

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Первые две недели екатеринбуржец жил в отелях, а затем началась эпопея со съемом жилья

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Павел прилетел из Екатеринбурга в Сочи несколько лет назад, в декабре. Следующий год он провел посреди теплого моря, красивейших гор и обилия ресторанов и аттракционов. Однако повторять этот опыт он больше бы не хотел. Более того, он решил, что больше никогда не будет жить ни в одном южном городе России.

Прочитайте, какие плюсы и минусы Сочи привели его к такому выводу.

Отношение к приезжим

Первый совет, который 34-летний Павел получил от своих ранее переехавших знакомых, звучал так: «Не имей никаких дел с местными, особенно "горячих кровей"». Хотя екатеринбуржец, опираясь на свой опыт, призывает не грести всех сочинцев под одну гребенку.

— Безусловно, есть нормальные местные, есть люди, приехавшие из других городов, и говорить за всех нельзя. Но если взять общий срез, то предубеждения против понаехов есть, это факт. Только называют их тут бздыхами, — предупреждает Павел.

Пустой пляж в Сочи — картина, которую доводится видеть только местным

Пустой пляж в Сочи — картина, которую доводится видеть только местным

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С негативом по отношению к отдыхающим он сталкивался везде. Вживую легко поймать неприязненный взгляд, а в интернете считаются нормой посты в стиле «Бздыхи опять заполнили весь пляж» или «Как не быть бздыхом».

После Урала непривычно видеть из окна пальмы

После Урала непривычно видеть из окна пальмы

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Природа


Именно климат и природу Павел называет главными плюсами Сочи. Средняя температура летом здесь +30 градусов, а зимой от +12 до +15. Не такое уж холодное время года омрачают лишь частые и долгие дожди. В целом декабрь в Сочи — то же самое, что октябрь на Урале.

— Ветровка, дождевик, резиновые сапоги и хороший зонт — это главные элементы зимнего гардероба сочинца. Бывает, конечно, что здесь выпадает снег, но он тает за пару часов. Лето начинается уже в апреле. Купаться еще холодно, но вот ходить в шортах — в самый раз, — говорит екатеринбуржец.

Сочи — рай для ценителей горнолыжных курортов

Сочи — рай для ценителей горнолыжных курортов

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Недвижимость


Проблемы с недвижимостью Павел называет настоящим «бичом города». Покупать в Сочи жилье, не вдаваясь во все нюансы, — крайне рискованное мероприятие. Горожанин слышал о случаях, когда в местах, рассчитанных под малоэтажные здания, возводили высотки. В итоге вместо спокойной жизни в новостройке жильцы сталкиваются с отключениями воды, света, канализации и вынуждены подниматься на девятые этажи по лестницам. Зачастую в темноте и таща огромные бутыли с водой.

— Идут бесконечные суды, но они ничем не помогают. А потом дом можно просто снести. Это, наверное, главная причина, по которой вакансия риелтора является самой популярной в этом городе — не считая, конечно, вакансий официанта или бармена. Так что будьте очень осторожны. И когда снимаете жилье — тоже. В конце весны вас могут поставить перед выбором: либо проваливай, либо плати на 10–15 тысяч больше просто потому что.

Отдых в горах хорош не только зимой

Отдых в горах хорош не только зимой

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Город

Павел, который по профессии маркетолог, признаётся: после мегаполиса жить в городе с населением в 360 тысяч человек сложно. Почти в любой сфере жизни Сочи екатеринбуржец увидел проблемы:

  • в магазинах и ресторанах — «нулевой уровень сервиса»;
  • на рынке труда «нет вакансий: нужны либо агенты по недвижимости, либо персонал общепита»;
  • из-за того, что все друг друга знают, «крайне развитое своячество»;
  • на рынке аренды летом наступает «полный беспредел»;
  • среди огромного количества баров и клубов сложно найти хорошие;
  • ну а торговые центры в Сочи после екатеринбургских моллов-гигантов кажутся маленькими и скучными.

— На работе тебя могут уволить не потому, что ты плохой работник, а просто потому, что знакомому нужно устроиться. Тут много маленьких продуктовых магазинов, и в них нет ни высокого качества, ни низких цен. Мой товарищ однажды заметил, что на прилавке лежит курица, срок годности которой истек неделю назад. Он попросил продавщицу убрать этот товар, а та ответила: «Не хочешь — не покупай. Другие купят». И так во всём, — говорит Павел. — Сочи — город сезона, а в остальное время — это деревня, где никому ничего не надо.

Закат над Черным морем. Вживую это еще красивее

Закат над Черным морем. Вживую это еще красивее

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Павел не рекомендует переезжать в Сочи тем, кто уже привык жить в ритме мегаполиса, любит высокий уровень сервиса и обилие возможностей. Несмотря на статус туристического города, после Екатеринбурга здесь может оказаться скучно. Однако пожилым людям и семьям с маленькими детьми, по его мнению, в Сочи наверняка понравится.

— Это один из самых безопасных и чистых городов, в которых я был. Жаркий климат, чистейший воздух (особенно в горах), прекрасные виды. Сочи вовсе не лишен плюсов, да и его минусы я не назвал бы ужасом. Это просто особенности местной жизни, — уверен Павел.

Зима в Сочи — теплая и слякотная

Зима в Сочи — теплая и слякотная

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За год этой жизни он привык постоянно проверять срок годности продуктов, отворачиваться от молодежи, пристающей к приезжим, и к презрительному «опять бздыхи понаехали» в постах местных пабликов.

— Просто представьте: в 300-тысячный город летом набиваются 2,5 миллиона человек. Сочи превращается в муравейник, а местные при таком потоке туристов знают, что можно впаривать что угодно — стерпят всё. Так что будьте готовы к невкусной и дорогой еде, к бешеным ценам на любую развлекаловку, к пробкам и грязному морю. И чуть не забыл — к тараканам размером с ладошку. Для себя я решил, что если и жить на югах, то точно не в России, — подводит итог екатеринбуржец.

Прочитайте другой взгляд на Сочи. Молодая мама осталась в нем жить — хоть и призналась, что на юге ей «не хватает всего». Так же размышляет и чиновница, которая, несмотря на недостаток магазинов и инфраструктуры, с радостью переехала в Севастополь. А девушка, уехавшая с Урала в Анапу, оказалась в восторге от прибрежного города. По ее словам, жить и отдыхать в Анапе — это небо и земля.

Впрочем, с точки зрения еще одного новоиспеченного крымчанина, вы должны быть всегда готовы уехать обратно. Не нравится екатеринбуржцам и Краснодар: наша читательница «сбежала оттуда со скоростью света» и объяснила нам почему.

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