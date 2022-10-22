Как живут простые люди под обстрелами — кадры из Белгорода и его окрестностей, граничащих с Украиной
Что происходит в регионе? Как местные жители реагируют на взрывы? И почему они не уезжают в глубь России?
Белгород и его окрестности обстреливают уже восемь месяцев. В последние дни здесь постоянно работают системы ПВО. Неделю назад осколки снаряда попали в
Позже еще один снаряд попал в городскую ТЭЦ в Белгороде, а другой — в нефтебазу. Затем стало известно, что на военном полигоне в Белгородской области произошла стрельба. Местный губернатор назвал случившееся терактом.
Наши коллеги из MSK1.RU побывали в этом неспокойном регионе. Что сейчас происходит на пограничной с Украиной зоне? Смотрите в нашем видеосюжете, который опубликован чуть выше.
Кто-то из горожан честно признается, что задумывается об отъезде в более безопасное место: «Возникает ощущение, что пора валить. Но куда?» А кто-то считает, что волноваться не из-за чего: «Ничего не поменялось. Да, слышны некоторого рода хлопки, но переживать из-за этого не стоит». Что еще говорят местные жители — подробнее в нашем видеоролике.
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