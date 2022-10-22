Секс-игрушка, кедровые орехи, кофе, тату-машинки, купальник: что берут с собой россияне, переезжающие в другую страну
По предметам из сумок можно составить представление об их обладателях
Скажи, что у тебя в сумке, и я скажу, кто ты. По ее содержимому можно составить небольшой портрет хозяина или хозяйки. Наверняка в клатче беспечной модницы найдутся скидочная карта в маникюрный салон, пара помад и билетик в кино, а в рюкзаке спортсмена будут лежать кроссовки и вещи для занятий. А что взяли с собой те, кто внезапно покинул Россию? С недавних пор Казахстан, Грузия, Турция стали популярным направлением для людей, решивших уехать из страны, а по факту — собираются ехать еще дальше: кто в Европу, кто в Таиланд. NGS55.RU придумал небольшой фотопроект, который наглядно показывает, какие вещи прихватили с собой переехавшие, а фотограф Евгений Софийчук заглянул в их сумки (с разрешения владельцев, естественно). Многое осталось за кадром, но именно эти детали характеризуют (бывших?) россиян.
На фото ниже — содержимое рюкзака 27-летней Екатерины. Девушка переехала в Астану вместе с парнем. Но город в Казахстане — не конечная цель в их путешествии. В ближайшее время пара планирует улететь в Сербию. Сейчас влюбленные подыскивают подходящие по стоимости билеты. Оба работают в ИТ-сфере удаленно. Екатерина жить не может без кофе — с собой она прихватила кофемолку, кофемашину и пакетик зерен из любимой кофейни, напоминающей о родном городе. Возможно, уже по привычке она закинула в рюкзак целую упаковку медицинских масок, даже несмотря на то, что с 6 июня при въезде в Казахстан на всех пунктах пересечения границы отменили коронавирусные требования. Судя по всему, девушка просто переживает за собственное здоровье. Доказательство тому — несколько пластинок разных таблеток. «Ватрушка с творогом» — дело рук творческой личности. Бумажные буквы много места не занимают, зато напоминают о чем-то сокровенном.
31-летний Сергей, обладатель смарт-приставки Netflix для телевизора с пультом, владелец машинки для бритья и переходника для евророзеток, работает на удаленке финансовым аналитиком. Из родного города молодой человек захватил на память шапку омского бренда. Налобный фонарь, пульсометр и велокомпьютер говорят о том, что в любой стране он будет предан своим хобби — бегу и велосипедному спорту. Cергей тоже в конце октября хочет переезжать из Астаны в Сербию, поскольку его компанию, которая сейчас базируется на Кипре, планируют переводить в государство юго-востока Европы. Туда же он перевезет девушку и собаку. Сейчас его избранница находится в Омске и оформляет документы на перевозку животного.
А это содержимое багажа еще одного 36-летнего омича, который увлекается велотуризмом. С собой в другую страну он перевез железного друга — велосипед с фиксированной передачей и всё, что связано с любимым занятием: запасные покрышки, майки с гонок и марафонов, походную еду, термос, портативную колонку. Мужчина уволился с нефтезавода и, с его слов, навсегда переехал в Казахстан. В Астане у него, в отличие от многих, решивших покинуть родной город, есть собственная квартира. На новом месте он трудоустроился менеджером на склад к знакомым.
В сумке переехавшей в Казахстан 24-летней Юлии преобладают вещи розового цвета — косметичка, вязаная шапка, уютный свитер, носки с веселым дизайном, пластмассовые бусы и подвески. А если внимательно присмотреться, среди этих милых девичьих атрибутов прячется вибратор того же цвета. Другие секс-игрушки остались за кадром. Девушка подрабатывает вебкам-моделью. С собой она прихватила всё, что необходимо для этого дела, в том числе лупу с подсветкой для удачных фотографий, камеру и штатив. В Астане обладательница красного диплома и поклонница Стивена Кинга не изменяет себе и продолжает заниматься тем, что ей нравится.
В дорожной сумке 25-летней Олеси крем для загара и купальник — не случайные вещи, взятые «на всякий случай». Девушка-айтишник вместе с парнем-фотографом (содержимое его багажа можно посмотреть чуть ниже) тщательно спланировали переезд. Сначала они мигрировали в Петропавловск, затем поехали в Астану. Из столицы Казахстана благополучно улетели в Таиланд. Там пара планирует уж точно не детей (об этом свидетельствуют несколько пачек противозачаточных таблеток), а развитие в карьере.
Большую часть чемодана ее 32-летнего парня, который зарабатывал на родине коммерческими и рекламными съемками фото и видео, занимает соответствующая техника. Здесь и камеры, и объективы, есть синхронизаторы, насадки на микрофоны, аккумуляторы, зарядные устройства для них, стойки, шнуры... Места для одежды практически не нашлось. Прихватил фотограф только пару брюк да футболку. Но он не расстраивается — в теплой стране можно обойтись минимальным набором гардероба.
35-летний Роман при сборе вещей для переезда в Казахстан решил, что поедет налегке, и взял только самое необходимое. Имуществом можно «обрасти» со временем. Главное для айтишника, конечно, рабочие ноутбуки. Роман занимается программированием в банковской сфере на удаленной основе. Пакет с кедровыми орешками — сибирский гостинец для друга, у которого он остановился на неопределенный срок.
А так выглядит содержимое багажа 28-летнего модника. Айтишник взял с собой в другую страну всё то, что позволит выглядеть ему сногсшибательно: прибор для чистки катышек на одежде, несколько пар темных очков, помадку для укладки волос из барбершопа, крем для бритья, зеркальце и витамины. Стиляга не смог позволить себе оставить дома и редкие брендовые кроссовки. С идеальной внешностью не исключены любовные приключения. На этот случай всё необходимое имеется тоже.
Два друга из Омска решили вместе переехать в Казахстан на машине. Один из них, 38-летний художник, оставил в родном городе собственную мастерскую. В его багаже — планшет для рисования эскизов, а также тату-машинки, насадки и краска. Он надеется устроиться в Астане мастером в тату-салон, по пока поиски работы не принесли результатов.
Его 36-летний товарищ по национальности казах, но родного языка не знает. Поэтому купил книги, чтобы в свободное от работы время (он занимается оптовыми продажами на интернет-платформах) учить казахский. С собой он прихватил утюг на случай, если в съемной квартире в Астане не будет элементарных предметов быта. В его сумке можно отыскать и нетипичные для переезда вещи. Например, пони-талисман и музыкальный инструмент шаманов — варган.
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— Я выбрал более яркие, запоминающиеся и необычные предметы, говорящие о характере человека, его увлечениях и профессии. Всё должно было войти в кадр. Люди реально вещей немного берут с собой. Мало кто собирается оставаться в Астане — кто в Таиланд, кто в Черногорию, кто в Сербию переезжает. В этих краях тепло и особо вещи не нужны. Кто-то просто хочет переждать ситуацию, тоже едет с одним рюкзаком. Люди с большими тюками мне не встречались, — подытожил фотограф NGS55.RU Евгений Софийчук.
Недавно мы публиковали рассказы омичей, которые переехали в Казахстан. Из-за наплыва россиян в соседнем государстве растут цены на жилье, но жизнь там всё равно дешевле.