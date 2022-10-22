Секс-игрушка, кедровые орехи, кофе, тату-машинки, купальник: что берут с собой россияне, переезжающие в другую страну

— Я выбрал более яркие, запоминающиеся и необычные предметы, говорящие о характере человека, его увлечениях и профессии. Всё должно было войти в кадр. Люди реально вещей немного берут с собой. Мало кто собирается оставаться в Астане — кто в Таиланд, кто в Черногорию, кто в Сербию переезжает. В этих краях тепло и особо вещи не нужны. Кто-то просто хочет переждать ситуацию, тоже едет с одним рюкзаком. Люди с большими тюками мне не встречались, — подытожил фотограф NGS55.RU Евгений Софийчук.



Недавно мы публиковали рассказы омичей, которые переехали в Казахстан. Из-за наплыва россиян в соседнем государстве растут цены на жилье, но жизнь там всё равно дешевле.