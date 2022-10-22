«Топиться в Черном море пока рано». Эксперты — о том, что будет в Крыму после введения режима среднего реагирования

— Если это будет необходимо для сохранения жизни людей или проведения каких-то мероприятий, то решения будут приняты в кратчайший срок.



Пока же никаких ограничений по въезду или перемещению по территории полуострова нет. Хотя проверки транспорта серьезно усилены. А вот усиления безопасности на ключевых объектах Крыма не требуется, так как она уже повышена. По словам Аксенова, дополнительно возьмут под охрану еще 45 объектов.

