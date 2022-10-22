«Топиться в Черном море пока рано». Эксперты — о том, что будет в Крыму после введения режима среднего реагирования
Уже сейчас цены на недвижимость резко пошли вниз, а заказы на зимние праздники отменяются
На Севастопольской набережной надрываются зазывалы, собирая туристов на морские экскурсии: «Незабываемый вид! Потрясающий рассказ!» Билет на получасовую прогулку по бухте быстро дешевеет вдвое — с тысячи рублей до пятисот, только соглашайся. В покачивающемся у причала катере всего пять пассажиров — хватит на потраченный бензин и скромное вознаграждение капитану с экскурсоводом. Туристов в Севастополе и на побережье Крыма для октября очень мало, хотя воздух и вода еще позволяют загорать и даже купаться.
— Этот сезон и так был «низким» из-за закрытого аэропорта. После взрыва на Крымском мосту многие отменили бронирование. А сейчас, когда Крым и Севастополь ввели особый режим, мы думаем, что туристов совсем не станет, — делится опасениями владелица гостевого дома «Уют» Ирина Нестерова.
Въезд и выезд совершенно свободны
19 октября президент России Владимир Путин ввел режим среднего реагирования на территориях, граничащих с ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областями, в том числе в Республике Крым и Севастополе. Уже прошло первое заседание оперативного штаба. Пока из всех пунктов указа введены лишь несколько. По словам главы региона Сергея Аксенова, изменение правил выезда и въезда на полуостров будут зависеть от обстановки:
— Если это будет необходимо для сохранения жизни людей или проведения каких-то мероприятий, то решения будут приняты в кратчайший срок.
Пока же никаких ограничений по въезду или перемещению по территории полуострова нет. Хотя проверки транспорта серьезно усилены. А вот усиления безопасности на ключевых объектах Крыма не требуется, так как она уже повышена. По словам Аксенова, дополнительно возьмут под охрану еще 45 объектов.
По мнению политолога Дмитрия Журавлева, владельцам курортных отелей и апартаментов не стоит топиться в Черном море — ситуация для них, как и для российских туристов, далека от критической.
— Введение режима среднего реагирования в Крыму и Севастополе, конечно, повлияет на туристов, но это влияние не обязательно должно быть негативным, — считает директор Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев. — Определенные ограничения прав сейчас работают прежде всего на усиление безопасности. И если правильно донести до людей эту информацию, то многие жители России выберут Крым для отдыха и не передумают ехать. Тем более что пока из всего перечня введены именно те меры, которые работают на сохранение безопасности. Ведь люди боятся не столько самих «военных правил», а того, что происходит рядом, близости фронта.
«Россияне делают запасы, а не тратят на отдых»
— Больше, чем введенный режим среднего реагирования, на экономику Крыма повлияет решение самих граждан ехать или не ехать на отдых, ведь в ситуации нестабильной экономики большинство россиян перешли на режим экономии, — считает профессор Александр Сафонов, проректор Финансового университета при Правительстве РФ. — Отдых на море или покупка недвижимости в Крыму не являются потребностями первой необходимости, поэтому от них большинство будет отказываться, откладывая средства, формируя подушку безопасности на черный день. И такая ситуация по всей стране.
По словам крымских риелторов, цены на недвижимость полуострова, которая после открытия Крымского моста летела вверх с ошеломительной скоростью, пошли вниз. А в последние месяцы снизилась и покупательская активность.
— Однокомнатные квартиры, чья цена начинается в среднем с четырех миллионов, подешевели на 500–700 тысяч рублей, — рассказывает представитель крымского агентства недвижимости «Этажи». — Да и продаются они теперь намного дольше. Но количество предложений на рынке недвижимости пока заметно не уменьшилось, да и основные покупатели остались прежними — с материка. По нашим прогнозам, рынок, конечно, замедлится, но о его остановке речи нет. Другое дело, что постоянный рост цен от года к году сейчас остановился. На сколько же упадут цены — пока неясно.
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Не каждый москвич или, к примеру, красноярец хочет жить близко к фронту — отсюда и падение интереса к крымской недвижимости, считает экономист, основатель компании экспертного консультирования «Неокон» Денис Ракша. Но и сам переход экономики на мобилизационную модель, по мнению эксперта, не способствует развитию туризма:
— При мобилизационной экономике правительство должно контролировать все ресурсы. Они должны быть сосредоточены на главном направлении. Туризм — точно не та отрасль, которой будет уделяться серьезное значение. В сложной экономической и политической ситуации граждане должны работать на победу, а не отдыхать.
— Сейчас важней отдать пансионаты и санатории для реабилитации раненых, для расселения жителей Херсонской области, как мне кажется, — добавил он. — До тех пор, пока ситуация не стабилизируется и сами отдыхающие не будут рваться в Крым, крымчанам придется осознавать, что теперь они не «всесоюзная здравница», а зона среднего реагирования.
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