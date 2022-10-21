«Я не считаю себя предателем». История филолога, который 3 года бегал от повесток и уехал в Казахстан

Срочная служба

Сразу после школы Дмитрий поступил в университет и получил отсрочку. Однако после третьего курса студента отчислили за долги, и так начались его догонялки с военкомами. Несмотря на то, что молодой человек почти сразу восстановился на «заочку», отсрочки у него больше не было.

Изощренных способов бегства от повесток Дмитрий не изобрел: он просто жил не по прописке и пользовался сим-картой, оформленной на другого человека. В остальном парень не скрывался: завел профили в соцсетях, платил своей карточкой, летал на самолетах и официально работал. Он уверен, что военкомы могли найти его — было бы желание.