Сколько будут длиться военное положение и особые режимы в России? Изучаем закон
Решение принимает президент
19 октября Владимир Путин подписал указ о военном положении на территориях ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. Кроме того, в России было введено еще три особых правовых режима — они действуют в разных регионах и коррелируют с близостью территорий к месту боевых действий. В указе президента не уточняется на какой срок введены эти режимы, чтобы разобраться, как долго они могут действовать, мы изучили законы и поговорили с юристом.
Согласной статье 21 Федерального конституционного закона «О военном положении» отменяется после устранения обстоятельств, послуживших основанием для его введения. Как объяснил Владимир Путин во время своего выступления в Совете безопасности 19 октября, причиной для введения военного положения стали действия на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, где в сентябре были проведены референдумы о присоединении их к России. Он сказал, что до присоединения на этих территориях действовал режим военного положения, и теперь нужно оформить его в рамках российского законодательства. В самом президентском указе говорится, что «против территориальной целостности Российской Федерации применяется вооруженная сила». Из этого следует, что основания для отмены военного положения появятся, когда указанная сила перестанет применяться с этой целью.
Поскольку военное положение в Российской Федерации вводится впервые, предположить, когда именно послужившие основанием для его введения условия будут считаться устраненными, сложно. Окончательное решение принимать будет президент.
— Отменить военное положение может только президент Российской Федерации своим указом. Спецрежимы в том числе, — говорит юрист Андрей Конышев.
Никаких иных ограничений сроков действия военного положения или других введенных президентом спецрежимов в законе нет. То есть действовать оно может как несколько дней, так и несколько лет.
Мобилизация, которая началась в России 21 сентября, также завершается по указу президента. На прошлой неделе Владимир Путин заявил, что она закончится в течение двух недель, однако позже его пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что пока решений о завершении мобилизации нет и соответствующий документ президентом не подписан.
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Указ президента о введении военного положения был опубликован 19 октября, в тот же день он был утвержден Советом Федерации. Тогда же было принято решение и о введении особых режимов на территории всей России — подробнее о том, чем они отличаются от военного положения и друг от друга, мы рассказывали в этом материале. Введение военного положения даже в отдельных регионах позволяет применять ряд ограничений по всей стране, в частности — ограничивать передвижение граждан, вплоть до запрета выезда граждан за пределы страны.