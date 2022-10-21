Сколько будут длиться военное положение и особые режимы в России? Изучаем закон

Согласной статье 21 Федерального конституционного закона «О военном положении» отменяется после устранения обстоятельств, послуживших основанием для его введения. Как объяснил Владимир Путин во время своего выступления в Совете безопасности 19 октября, причиной для введения военного положения стали действия на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, где в сентябре были проведены референдумы о присоединении их к России. Он сказал, что до присоединения на этих территориях действовал режим военного положения, и теперь нужно оформить его в рамках российского законодательства. В самом президентском указе говорится, что «против территориальной целостности Российской Федерации применяется вооруженная сила». Из этого следует, что основания для отмены военного положения появятся, когда указанная сила перестанет применяться с этой целью.