Можно ли уехать из России во время военного положения? Вот что сказано в законах

Согласно статье 7 Федерального конституционного закона «О военном положении» на территории, где объявлено военное положение, могут быть введены указами президента специальные меры, в том числе — запрет или ограничение выезда граждан за пределы территории Российской Федерации.

— В ФЗ говорится об особом режиме въезда и выезде. Предполагается, что порядок этого особого режима будет как раз прописан в отдельном указе, — говорит юрист Андрей Конышев.

Однако пока соответствующего указа президента не публиковалось и в Кремле утверждают, что пока этого делать не намерены.