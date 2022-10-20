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Можно ли уехать из России во время военного положения? Вот что сказано в законах

Военное положение ввели 19 октября

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В Кремле утверждают, что границы закрывать пока не намерены

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Во время совещания Совета безопасности 19 октября Владимир Путин заявил о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. Кроме того, в других регионах тоже введены особые правовые режимы — о том, чем они отличаются от военного положения и друг от друга мы рассказывали в этом материале. Военное положение в Российской Федерации впервые, поэтому к тому, как оно будет реализовано, много вопросов. Например, будут ли закрыты государственные границы и если будут, то для всех ли? Мы изучили документы и заявления официальных лиц, чтобы найти ответ на этот вопрос.

Согласно статье 7 Федерального конституционного закона «О военном положении» на территории, где объявлено военное положение, могут быть введены указами президента специальные меры, в том числе — запрет или ограничение выезда граждан за пределы территории Российской Федерации.

— В ФЗ говорится об особом режиме въезда и выезде. Предполагается, что порядок этого особого режима будет как раз прописан в отдельном указе, — говорит юрист Андрей Конышев.

Однако пока соответствующего указа президента не публиковалось и в Кремле утверждают, что пока этого делать не намерены.

— Закрытие границ России в свете введения военного положения в четырех российских регионах не планируется, — пояснил Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости.

Передвижение по территории страны тоже пока никак не ограничено, хотя власти имеют право ввести такие ограничения как минимум на тех территориях, где военное положение объявлено. В регионах, где введен так называемый «средний уровень реагирования», тоже могут ограничивать передвижение, но никто из местных властей не сообщал, что намерен это сделать. Однако решения будут приниматься в зависимости от развития ситуации.

Указ президента о военном положении был утвержден Совфедом 19 октября

Указ президента о военном положении был утвержден Совфедом 19 октября

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Помимо военного положения в России по-прежнему идет частичная мобилизация. По закону с момента объявления мобилизации запрещен выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов и федеральных органов исполнительной власти, имеющих запас. Правительственный проект «Объясняем.рф» ранее писал, что при частичной мобилизации мужчинам призывного возраста не запрещается выезжать за границу. Идет в данном случае речь о призывном возрасте срочников (до 27 лет) или граждан, состоящих в запасе (зависит от звания), не уточнялось.

Указ президента о введении военного положения был опубликован 19 октября, в тот же день он был утвержден Советом федерации. Как объяснил Владимир Путин, причиной для введения военного положения стали действия на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, где в сентябре были проведены референдумы о присоединении их к России. Он сказал, что до присоединения на этих территориях действовал режим военного положения. Теперь нужно оформить его в рамках российского законодательства.

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