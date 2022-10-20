Путин упразднил Ростуризм. Что теперь будет вместо него
Функции Ростуризма передадут другому ведомству
Президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма — документ появился на портале правовой информации. Его функции будут переданы Минэкономразвития. В министерстве заявили, что упразднение Ростуризма повысит эффективность реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», а курировать направление сферы туризма в правительстве продолжит вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Согласно тексту указа, Минэкономразвития будет заниматься регулированием в сфере туризма, надзором за организациями, осуществляющими классификацию гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей, деятельностью туроператоров и их объединений, а также за деятельностью организаций, которые занимаются аттестацией инструкторов. Указ вступает в силу с сегодняшнего дня.
Федеральное агентство по туризму было образовано в 2004 году из Федерального агентства по физической культуре, спорту и туризму. Изначально оно находилось в прямом подчинении Правительства РФ, затем перешло в ведение Минспорта РФ, в 2012 году — Минкультуры РФ. С 2018 года находилось в ведении Минэкономразвития, которому теперь и перешли функции Ростуризма, а в 2020 году вновь вернулось под контроль Правительства. Ростуризм с 2019 года возглавляла Зарина Догузова.