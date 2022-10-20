«Сказал, готов служить Родине». Как мобилизовали хирурга с редчайшей специализацией — прямо на приеме

Торакальный хирург Сергей Картавенко получил повестку прямо на рабочем месте, принимая пациентов в ростовской клинике «Мобильная медицина». Доктор смиренно принял свою судьбу — со словами «Служу России» отбыл в армию. Гендиректор клиники Валентина Кузнецова рассказала 161.RU, как пытается вернуть редкого специалиста, к которому едут пациенты со всего ЮФО.

«Всё. Я воевать»

По словам коллег, 11 октября представитель военкомата, не представившись, зашел в стационар, где врач принимает пациентов, и вручил медику повестку.

