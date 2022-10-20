«Сказал, готов служить Родине». Как мобилизовали хирурга с редчайшей специализацией — прямо на приеме
Руководство клиники умоляет дать ему бронь
Торакальный хирург Сергей Картавенко получил повестку прямо на рабочем месте, принимая пациентов в ростовской клинике «Мобильная медицина». Доктор смиренно принял свою судьбу — со словами «Служу России» отбыл в армию. Гендиректор клиники Валентина Кузнецова рассказала 161.RU, как пытается вернуть редкого специалиста, к которому едут пациенты со всего ЮФО.
«Всё. Я воевать»
По словам коллег, 11 октября представитель военкомата, не представившись, зашел в стационар, где врач принимает пациентов, и вручил медику повестку.
— Ему сказали явиться с паспортом и военным билетом для сверки. Он пришел с документами в военкомат, где ему вручили вторую повестку — на мобилизацию, — рассказывает Кузнецова. — Он у нас порядочный, понимаете, очень правильный.
Картавенко — военнообязанный, закончил мединститут в звании лейтенанта медицинской службы. Ему 47 лет. Медик попадает под мобилизацию, так как находится в запасе. Но гендиректор медцентра умоляет все органы власти дать врачу отсрочку — это редкий специалист и единственный торакальный хирург в клинике.
Торакальный хирург — это хирург, который занимается хирургическим лечением трахеи, бронхов, легочной ткани, плевры и органов средостения, пищевода. Главный метод его лечения — хирургический, а главная задача выставить показания для хирургического лечения имеющегося заболевания органов грудной клетки. Большая часть операций проводится с использованием минимально инвазивных технологий. Лишь в случае опухолей большого размера или прорастания в соседние органы применяется открытая техника операций в интересах пациента.
— К нам присылают пациентов из областной больницы из других клиник, отовсюду к нему едут на манипуляции. Таких специалистов очень мало. Ему всего 47 лет, а у него уже 23 года стажа работы. Вы понимаете? Я даже сначала думала, что это какая-то чудовищная ошибка, — говорит Кузнецова. — Он живет в Батайске, и я поехала туда в военкомат, потому что думала, что здесь какая-то ошибка, но оказалось, что он приписан с военным билетом в Советском районе. Из военкомата Советского района и пришла повестка.
Коллеги уверены, что для таких специалистов, как Картавенко, просто необходимо делать исключения. За 12 лет в «Мобильной медицине» хирург не раз спасал тех, кто уже терял надежду.
— До этого он работал в торакальном отделении РОКБ. Это редкая хирургическая специальность. Сергей Викторович — очень компетентный специалист. Он очень востребован. У нас в Ростове таких врачей всего десять на миллионный город. Он единственный в своем роде, понимаете, — говорит заведующая клиникой «Мобильная медицина» Марина Дегтярева.
Бронь не для частников?
Гендиректор медцентра Валентина Кузнецова говорит, что сейчас бронь дают в первую очередь врачам государственных учреждений. Список с фамилией Картавенко в «Мобильной медицине» передали на бронь. Но Кузнецова уверена, что процесс может затянуться, и врач уедет на фронт. Как минимум нужно, чтобы администрация Кировского района провела комиссию по рассмотрению брони.
По словам Кузнецовой, Минздрав области может дать бумагу, что в частной клинике есть специалист, который крайне необходим людям.
— Отмечу, что мы не против и готовы принимать раненых в обмен на то, что нашим сотрудникам нужна бронь. Есть государственные служащие, но они под бронью. Это их обязанность. Мы и так постоянно «для битья». Всё существует за наши налоги, мы должны всё обеспечивать сами. Кто будет платить МРОТ и прочее? Малый бизнес. Кто должен это? Малый бизнес, кто должен-то? Малый бизнес. Так отдайте мне моего узкого ведущего специалиста. На чем мы должны зарабатывать и платить вам, если вы у нас врачей забираете, — в отчаянии говорит гендиректор «Мобильной медицины».
Проводы «достойного мужчины»
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Военкомат 13 октября отправил мобилизованных в учебку. Картавенко попал в госпиталь на месячную подготовку. Валентина Кузнецова сокрушается, что талантливый и редкий специалист при всей быстротечности событий не понимает до конца, что пациенты остались без его помощи.
— Сегодня Сергея Викторовича отправляли из военкомата. Я поехала туда в надежде упросить отсрочку. Главе [района] рассказываю, что он редкий специалист, что у него 25 пациентов лежит, рыдаю, рассказываю всё это. Глава подходит к нему и говорит: «Слушай, Сергей Викторович, что там пациенты без вас остались, да?» А он ему: «Я вчера сдал все дела, готов служить Родине».
Кузнецова подняла на уши все возможные структуры, чтобы хирургу дали бронь либо отсрочку. Ответ врача она считает последствием шока: «Он просто не в себе немножко, растерялся».
Сергей Картавенко оставил дома жену и двоих детей, а в клинике множество пациентов, прооперированные им, которые нуждаются в дальнейшем лечении.