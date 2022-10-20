Вашего присутствия недостаточно: как оформить банковскую карту за границей
Сделать это не так просто, как кажется
К списку карт Visa и Mastercard, выпущенных в России и не работающих за рубежом, скоро вполне могут присоединиться карты китайской платежной системы UnionPay. Сообщения о сбоях таких карт, выпущенных в России, поступают из разных стран. Кроме того, отечественная система «Мир» тоже принимается далеко не везде. Поэтому при поездке или переезде в другую страну возникает проблема с возможностями совершать покупки, выполнять трансграничные переводы и всё прочее. Можно ли россиянину открыть банковский счет за границей?
В целом открыть карту гражданину РФ без лишних сложностей можно было во многих странах СНГ, Азии и некоторых странах Европы. Но с начала 2022 года условия открытия банковских счетов россиянам во многих странах ожидаемо усложнились. В некоторых же странах ближнего зарубежья (Армения, Казахстан, Кыргызстан, Белоруссия) условия остаются достаточно лояльными, но требования для получения карты меняются от банка к банку.
— Единственное, что остается неизменным, — везде важно именно личное присутствие. Открыть счет удаленно не получится. Поэтому к таким предложениям лучше относиться с недоверием, — говорит операционный директор финтех-платформы «Фаст Ривер» Ксения Артемьева.
Белоруссия
Это одно из самых популярных направлений для карточного туризма. Для открытия счета в этой стране нужны паспорт и иногда белорусская SIM-карта. Некоторые банки просят внести гарантийный депозит. Стоимость с учетом всех комиссий за открытие счета варьируется от 5 до 7 тысяч рублей и зависит от типа карты. Сроки получения карты также зависят от банка и составляют от 1 до 10 дней.
Армения
В Армении за открытие счета сейчас во многих банках просят внести сумму за обслуживание счета на год вперед. В среднем это стоит от 15 до 30 тысяч рублей.
— Армянский Unibank — единственный, где можно оформить карту только по загранпаспорту. Другие банки, например, Ardshinbank, могут попросить армянскую SIM-карту, договор аренды жилья на срок от трех месяцев или даже трудовой договор с работодателем в Армении, — пояснила Ксения Артемьева.
Казахстан
В Казахстане счета нерезидентам можно открыть бесплатно. Но тем, кто въехал в страну по российскому паспорту, понадобится подтверждение законного въезда в страну — его должна сделать принимающая сторона (гостиница, отель, хостел, арендодатель) или миграционная служба. Если же вы въезжали с загранпаспортом, достаточно предъявить его в банке. Кроме паспорта, от заявителя понадобится предоставить местный номер телефона, а также казахстанский ИИН.
— Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) представляет собой уникальную комбинацию из 12 цифр, генерируется для физического лица при первичной регистрации в информационно-производственной системе изготовления документов. Он выдается как резидентам, так и нерезидентам, — сообщил финансовый консультант Игорь Файнман.
Подать заявление на выпуск ИИН можно в местном Центре обслуживания населения (ЦОН).
Турция
Официально банковские счета в Турции открывают только иностранцам с ВНЖ.
— На практике некоторые банки закрывают на это глаза, однако такое отделение еще предстоит поискать, — пояснила Ксения Артемьева.
Кроме загранпаспорта и турецкой SIM-карты, понадобится местный ИНН (его можно оформить здесь), а также нужно быть готовым разместить депозит в местном банке от 500 до 10 тысяч долларов. Срок оформления карты варьируется от 1 до 7 дней.
Кстати, у нас есть и наглядный пример получения гражданства Турции — москвич, переехавший в Стамбул, рассказал, как это можно сделать на практике.
Кыргызстан
Карты оформляют бесплатно. При походе в банк нужно взять с собой российский паспорт с отметкой о регистрации в РФ и загранпаспорт. Также понадобятся местная SIM-карта и справка о временной регистрации на территории Киргизии, которую можно оформить в гостинице или в центре обслуживания населения.
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