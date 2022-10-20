Вашего присутствия недостаточно: как оформить банковскую карту за границей

В целом открыть карту гражданину РФ без лишних сложностей можно было во многих странах СНГ, Азии и некоторых странах Европы. Но с начала 2022 года условия открытия банковских счетов россиянам во многих странах ожидаемо усложнились. В некоторых же странах ближнего зарубежья (Армения, Казахстан, Кыргызстан, Белоруссия) условия остаются достаточно лояльными, но требования для получения карты меняются от банка к банку.

— Единственное, что остается неизменным, — везде важно именно личное присутствие. Открыть счет удаленно не получится. Поэтому к таким предложениям лучше относиться с недоверием, — говорит операционный директор финтех-платформы «Фаст Ривер» Ксения Артемьева.