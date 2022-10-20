Папа уходит на фронт. Как говорить с детьми о мобилизации, чтобы их не травмировать

— Не транслируйте ребенку свою тревогу и страх. Постарайтесь реально успокоиться, найти в себе силы принять ситуацию. Если вы будете только притворяться, то ребенок это почувствует. Он будет считывать ваше настоящее состояние с эмоций, мимики и других невербальных вещей, — объяснила Ксения Адушкина, детский психолог.

— Мировосприятие ребенка и подростка существенно отличается от взрослого человека. У детей очень хорошо работает воображение: это может иметь как положительную, так и отрицательную сторону. Чтобы их психика была менее затронута травматическими переживаниями, важно максимально снизить количество поступающей информации, не раздувать трагичность ситуации и сохранять самообладание. Вряд ли ребенок будет чувствовать спокойствие, когда мама, заливаясь слезами и провожая папу будто в последний путь, при этом скажет: «Всё будет хорошо», — соглашается с ней коллега Наталья В. , психолог, семейный консультант.