Папа уходит на фронт. Как говорить с детьми о мобилизации, чтобы их не травмировать
Психологи уверены, что основой разговора должны стать честность и спокойствие
Спецоперация и частичная мобилизация коснулись почти каждую российскую семью. Справиться с осознанием ситуации в стране бывает тяжело даже взрослым, что говорить о детях. Но им не менее важно знать, что происходит. Как ответить на простой детский вопрос: куда забирают моего папу?. Как объяснить, что происходит и почему забирают мужчин? Как рассказать всё честно, но не напугать ребенка? Спросили детских психологов и делимся ценными советами.
Как говорить?
Первое, что стоит сделать перед разговором, — это успокоиться самому. Важно понимать, что от эмоционального состояния родителя зависит состояние ребенка.
— Не транслируйте ребенку свою тревогу и страх. Постарайтесь реально успокоиться, найти в себе силы принять ситуацию. Если вы будете только притворяться, то ребенок это почувствует. Он будет считывать ваше настоящее состояние с эмоций, мимики и других невербальных вещей, — объяснила Ксения Адушкина, детский психолог.
— Мировосприятие ребенка и подростка существенно отличается от взрослого человека. У детей очень хорошо работает воображение: это может иметь как положительную, так и отрицательную сторону. Чтобы их психика была менее затронута травматическими переживаниями, важно максимально снизить количество поступающей информации, не раздувать трагичность ситуации и сохранять самообладание. Вряд ли ребенок будет чувствовать спокойствие, когда мама, заливаясь слезами и провожая папу будто в последний путь, при этом скажет: «Всё будет хорошо», — соглашается с ней коллега
Какие слова подобрать?
Разговор стоит вести в русле информирования. Психологи советуют четко и честно отвечать на любые вопросы, на которые известен ответ. Вкладывать в свои слова эмоции и оценочные суждения не стоит. Чем младше ребенок, тем деликатнее должны быть слова.
— Совет для любой тяжелой темы — расскажите всё честно. Так, как вы сами об этом думаете. Известную информацию доносите понятно: «Да, идет спецоперация. Да, мужчины должны защищать свою родину. Да, наш папа тоже уходит, а мы остаемся. Так надо. Когда вернется? Когда все закончится. Я не знаю, когда это случится, но мы будем его очень ждать». Мы не нагнетаем и не говорим, что нашего бедного папу забрали и он никогда не вернется. Реакция точно будет невротической. Вы должны действовать в интересах ребенка, а не транслировать свои негативные прогнозы и политические убеждения, — добавила Ксения Адушкина.
Будет лучше, если внутри одной семьи будет транслироваться одна точка зрения. Это поможет детям почувствовать, что все родные едины и поддерживают друг друга. Ребенку вполне достаточно услышать, что пришло время и папа идет выполнять свой мужской долг.
— Даже если вы с этим не согласны и вас одолевают противоречивые чувства — это ваши переживания, не ребенка. Ваша задача как родителя сохранить ощущение безопасности. Помимо этого, вы закрепите в ребенке мысль, что папа — защитник. Если у вас сын подросткового возраста, то сам отец может сказать: «Сын, ты теперь защитник в семье, пока я защищаю вас в другом месте». Этим вы дадите понять сыну, что он тоже может быть опорой в семье, — рассуждает Раиса Муртазина, психолог, арт-терапевт.
— Но большой ошибкой будет врать, чтобы не расстроить ребенка. Не скрывайте информацию и не дарите пустых обещаний вроде: «Папа через три дня вернется. Папа будет каждый день нам звонить». Когда этого не произойдет, у ребенка будет вторичный невроз, — заключает Ксения Адушкина.
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А можно ничего не говорить?
Если вашей семьи мобилизация пока не коснулась, то не акцентируйте внимание детей на этой теме. Обсудить новостную ленту и политические передачи лучше с друзьями, коллегами или взрослыми родственниками. Ребенку нужно показать, что жизнь продолжается в привычном виде.
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