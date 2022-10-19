Цензура, прослушка разговоров и комендантский час? Что означает введение военного положения
Коротко и просто объясняем, какие ограничения могут действовать на территории регионов
Владимир Путин подписал указ о введении военного положения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Что это значит? В коротком видео, которое опубликовано чуть выше, мы попытались просто объяснить, что же всё-таки такое военное положение и как оно может изменить жизнь простых граждан.
При этом режиме люди могут быть ограничены в передвижениях по стране, могут запретить даже выезд из России. Кроме того, могут ввести комендантский час, ограничить продажу лекарств и алкоголя. Для обороны у граждан могут изымать имущество, а отдельные организации и их работников привлекать к разборам завалов в случае нападения. Или компании будут работать по заказу Минобороны.
Полный текст указа президента о введении военного положения можно прочитать тут. А в некоторых регионах ввели уровень базовой готовности — мы разобрались, что это значит.