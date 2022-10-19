Цензура, прослушка разговоров и комендантский час? Что означает введение военного положения

При этом режиме люди могут быть ограничены в передвижениях по стране, могут запретить даже выезд из России. Кроме того, могут ввести комендантский час, ограничить продажу лекарств и алкоголя. Для обороны у граждан могут изымать имущество, а отдельные организации и их работников привлекать к разборам завалов в случае нападения. Или компании будут работать по заказу Минобороны.