Будут ли закрывать границы во время военного положения? Отвечает Кремль
О введении военного положения в четырех регионах РФ объявил президент
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал, будут ли закрывать границы страны из-за введения военного положения. О введении военного положения сегодня объявил президент России Владимир Путин.
— Закрытие границ России в свете введения военного положения в четырех российских регионах не планируется, — пояснил Дмитрий Песков.
Владимир Путин подписал указ о введении военного положения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Согласно конституционному закону «О военном положении», это особый правовой режим, который вводится в случае агрессии против Российской Федерации или непосредственной угрозы такой агрессии. Сейчас документ считается вступившим в силу, но может быть отозван в случае, если его не утвердит Совет Федерации. Мы публиковали текст указа целиком, а также рассказывали, о чем еще говорил президент на заседании Совбеза. Подробно обо всём происходящем можно узнать в нашей онлайн-трансляции.