Американец с тремя дочками поселился в российской глубинке. Как они тут живут? И чем занимаются?

С того момента Джейсон понял, что хочет быть христианином и никем иным. В том же 1993 году Джейсона крестили в Волге. Спустя несколько месяцев он вернулся в Америку с мыслью, что обязательно снова приедет в Россию. В Америке Джейсон поступил в университет и стал изучать церковное право, историю церкви, а чуть позже и иконографию.



«Отец был категорически против»

— Почему же ты приехал именно в Переславль?



— Со стороны кажется, что это случайность. Но это не случайность. Это чудо. Думаю, Бог меня сюда привел. Начнем с того, что в конце 90-х я два с половиной года провел в Сибири. Мне очень нравилось там жить. Потом я вернулся в Америку, а затем снова прилетел в Россию и жил в Сергиевом Посаде. Это великолепный город, я был очень счастлив там. Там я познакомился со своей второй женой. Мы поженились в 2007 году. Но Сергиев Посад для меня слишком быстрый город, шумный, я привык к гораздо более медленному темпу. В Переславль я приехал за спокойной, размеренной жизнью. Здесь я нашел то, что искал. Вдобавок к этому здесь я познакомился со многими священниками и настоятелями монастырей, которые были невероятно добры ко мне.

