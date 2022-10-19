Американец с тремя дочками поселился в российской глубинке. Как они тут живут? И чем занимаются?
Семья перебралась из Северной Каролины в Ярославскую область, чтобы вести тихую жизнь. Мы узнали, зачем им это
— Hey, guys! Come in!
Американец Джейсон Кэмпбелл встречает нас у калитки возле своего небольшого одноэтажного дома в Переславле-Залесском. Сюда вместе с тремя дочерьми Джейсон переехал в июле 2021 года. Ему 47 лет. В прошлом Джейсон скейтбордист, бунтарь, трудный подросток, юноша, который познал все прелести и разрушающую силу американской культуры и достатка. Теперь он христианин, глубоко верующий в Бога человек, примерный отец, живущий скромной жизнью. Мы приехали к Джейсону, чтобы узнать, почему он переехал в Россию из Америки и почему остается здесь даже сейчас, в такие непростые для страны времена.
Где и как живет Джейсон Кэмпбелл — смотрите в нашем видеосюжете:
Переехал, чтобы дать дочкам лучшую жизнь
На порог дома выбегает светловолосая четырехлетняя Серафима — самая младшая дочь Джейсона. Кажется, она звезда в этой семье. Серафима сразу показывает все свои игрушки и ведет себя непринужденно, абсолютно не стесняясь камеры. Две другие дочери Джейсона — 13-летняя Маргарет и 12-летняя Мэри — занимаются в своих комнатах. Они перешли на домашнее обучение после переезда в Россию.
В доме четыре комнаты: три спальни и, как сейчас это принято называть, кухня-гостиная. Дом обставлен очень скромно, на старом деревянном полу лежат ковры, которые мы уже отвыкли видеть в современных интерьерах. Что сразу бросается в глаза — икона на обеденном столе. Джейсон занимается изготовлением и репродукциями икон. Недавно он открыл небольшую мастерскую в Переславле. Но официально пока не работает, так как на данный момент всё еще не получил все необходимые документы, чтобы вести бизнес легально.
Джейсон садится на стул возле стены, где висит множество икон, на комоде за ним горит лампадка. Некоторые из икон — работы Джейсона.
— Почему я переехал в Россию? По многим причинам. Но если брать одну и самую важную, то я сделал это для того, чтобы дать моим дочерям лучшую жизнь, дать им всё необходимое, чтобы в дальнейшем они сами могли построить для себя лучшую жизнь, — говорит Джейсон.
Родители отправили в Россию в наказание
Джейсон родом из Северной Каролины. Первый раз он приехал в Россию в 1993 году, когда ему было 18 лет. В то время Джейсон вел разгульный образ жизни, доставлял много хлопот, и родители отправили его в Россию в наказание. И одновременно с этим, чтобы изменить его жизнь в лучшую сторону. Вместе с дядей и тетей, которые были, по сути, «протестантскими миссионерами», Джейсон прилетел в Самару. Контраст между сытой, процветающей Америкой и бедной Россией начала 90-х, конечно, был огромен.
— Мои дядя и тетя тоже очень верующие люди. У них было одно принципиальное правило для меня — я должен был каждый день читать по одной главе из Евангелие и по две главы Посланий из Нового Завета. И благодаря этому, несмотря на то, что я вырос на Западе, в западном христианском обществе, несмотря на то, что я ходил в церковь всю свою жизнь, я обнаружил, что Иисус Христос — это нечто иное, чем я раньше себе представлял. Раньше я думал, что в христианстве очень много фальши. Мне казалось, что вера просто дает надежду тем людям, которые напуганы неизвестностью, это своего рода опора для старых умирающих мужчин и женщин. И тут, в России, я обнаружил, что христианство — это истина, что христианство, наоборот, выступает против любого вида фальши. И для меня Иисус Христос стал своего рода бунтарем, который перевернул мир с ног на голову, и всё, что он говорил, резонировало с моим представлением о прекрасном.
С того момента Джейсон понял, что хочет быть христианином и никем иным. В том же 1993 году Джейсона крестили в Волге. Спустя несколько месяцев он вернулся в Америку с мыслью, что обязательно снова приедет в Россию. В Америке Джейсон поступил в университет и стал изучать церковное право, историю церкви, а чуть позже и иконографию.
«Отец был категорически против»
— Почему же ты приехал именно в Переславль?
— Со стороны кажется, что это случайность. Но это не случайность. Это чудо. Думаю, Бог меня сюда привел. Начнем с того, что в конце 90-х я два с половиной года провел в Сибири. Мне очень нравилось там жить. Потом я вернулся в Америку, а затем снова прилетел в Россию и жил в Сергиевом Посаде. Это великолепный город, я был очень счастлив там. Там я познакомился со своей второй женой. Мы поженились в 2007 году. Но Сергиев Посад для меня слишком быстрый город, шумный, я привык к гораздо более медленному темпу. В Переславль я приехал за спокойной, размеренной жизнью. Здесь я нашел то, что искал. Вдобавок к этому здесь я познакомился со многими священниками и настоятелями монастырей, которые были невероятно добры ко мне.
Джейсон дважды был женат. И оба раза на русских женщинах.
— Ты спрашивал своих дочерей, хотят ли они переехать в Россию? В Америке наверняка у них была своя жизнь, свои друзья, школа.
— Мои дочки сами спрашивали меня, когда же мы переедем в Россию. Раньше они никогда здесь не были. Только самая старшая Маргарет. Но тогда ей был год, и она, конечно, не помнит этого. Мы много говорили о переезде. Суть в том, что мои дочери в корне доверяют мне. Поэтому они хотели переехать так же сильно, как и я. Да, у них были там друзья, плюс здесь другой язык. Но, ты знаешь, наша жизнь в Америке не была легкой. Они пережили много сложностей, в том числе наш развод с их матерью.
— Твои дочки учат русский язык?
— Да, сразу после переезда они начали активно заниматься русским языком с учителем. Но потом, поскольку русский дается сложно, мы решили немного сбавить обороты. Недавно они снова начали брать уроки русского языка онлайн через Zoom.
— А что по поводу переезда сказали твои родители? Твои друзья?
— Почти никто из моих друзей не поддержал меня. Хотя они знали, что я хотел жить в России с тех пор, как приехал сюда впервые. Мой отец категорически был против переезда. Но спустя какое-то время, представляешь, он изменил свое мнение. Это просто чудо! Мой брат — церковный священник, моя сестра православная. Так что они, конечно, не удивились моему решению.
Что больше всего удивило в России
— С кем ты здесь общаешься? У тебя есть здесь друзья?
— Да, конечно. Я очень полюбил русских с тех пор, как впервые приехал сюда. Недавно у нас были гости. И один из них спрашивает моих дочерей: «Что больше всего вас поразило и удивило в России?» Они обе ответили: «Мы удивлены, что в этом мире есть такие добрые, искренние и щедрые люди». И я разделяю их мнение. Помню, когда я первый раз оказался в Москве, я был поражен огромному количеству людей на улице. Я думал: «Боже, кто они и почему они ходят повсюду?» Но еще больше я был удивлен, насколько все люди, встретившиеся мне, оказались добрыми.
— А что ты думаешь о местных женщинах? Ты бы хотел снова жениться?
— Я дважды был женат на русских. Что я могу сказать? У каждого человека есть свои плюсы и минусы. Да, мне нравятся русские женщины. Но я не знаю, женюсь ли я еще когда-то, потому что последний мой брак был непростым. На всё воля Бога. Я бы хотел иметь близкого друга. Но я принимаю тот факт, что, возможно, больше никогда не женюсь.
«У русских иные ценности»
— Что ты думаешь про стереотипы о русских? Например: русские много пьют.
Джейсон рассмеялся:
— Американцы много пьют!
— Хорошо. Второй стереотип: русские очень закрытые, не любят иностранцев, никогда не улыбаются, никогда не спросят, как твои дела. Это правда?
— У русских иные ценности в жизни, чем на Западе. То, о чем ты говоришь, скорее указывает на то, что русские более искренние.
— Традиционный вопрос, который задают иностранцам. Что ты думаешь о плохих дорогах в России? О мусоре, о грязи? Вообще о несовершенном устройстве быта. Например, ты знаешь, что в России каждое лето на две недели отключают горячую воду из-за того, что трубы слишком старые?
— Я думаю, что жизнь, в которой нет комфорта, лучше для человеческой души.
Что изменилось после 24 февраля
— Ты планируешь переехать в какой-то другой российский город?
— У меня нет долгосрочных планов. Пока в моих планах остаться здесь. Этот дом я снимаю. Но я купил другой дом в соседней деревне.
Джейсон показывает в телефоне фотографии своего нового дома. Он гораздо больше, чем тот, в котором он с дочками живет сейчас. Дом почти весь построен из цельного бревна, двухэтажный, просторный и светлый.
— Сейчас там идет ремонт. Надеюсь, что в ноябре мы переедем туда.
— Значит, ты не собираешься возвращаться в Америку?
— Я даже не думаю об этом.
— Твое решение не изменилось после 24 февраля?
— Представь, мой день рождения 25 февраля, на следующий день после того, как началась специальная военная операция. Мой отец звонил поздравить меня и был очень взволнован. Он начал говорить мне, что я должен подумать о возвращении в Америку, если дела в России пойдут очень плохо. Но я ответил, что не вернусь. Тогда мой отец начал просить моего брата, чтобы тот уговорил меня вернуться. Но мой брат ответил ему: «Разве ты не понимаешь? Все те причины, по которым он хотел уехать в Россию, происходят в мире на данный момент. Так зачем ему возвращаться?» И мой брат прав. У меня нет оснований, чтобы уезжать в Америку. Да, есть вещи, по которым я скучаю. В основном это природа, в Северной Каролине невероятно красиво. Плюс я большой любитель рыбалки, люблю ловить форель. В России немного мест, где есть форель. Я надеюсь, что когда-нибудь мне удастся съездить на Камчатку или в Карелию.
Почему поменял имя
Интересно, что несколько лет назад Джейсон изменил свое имя. Теперь его знают как Силуана. Святой Силуан Афонский очень почитается в православной церкви. Силуан Афонский был простым человеком. Он родился в 1866 году в Тамбовской губернии в семье крестьянина. Его родители были неграмотными, однако «благочестивыми, мудрыми, чуткими и отзывчивыми людьми». Несмотря на бедность, они отличались гостеприимством, помогали нуждавшимся. Силуан был таким же. Кроме того, он поднимал большие тяжести и обладал большой выносливостью. Ученик и биограф Силуана Афонского архимандрит Софроний так описывает подвижника в более поздний период: «Искушения он встречал и переносил с великим мужеством. …Редкой силы воля — без упрямства; простота, свобода, бесстрашие и мужество — с кротостью и мягкостью; смирение и послушание — без униженности и человекоугодия — это был подлинно человек, образ и подобие Бога».
— Почему ты поменял свое имя?
— На Западе так принято, если человек принимает православие, если он обретает истину, обретает Иисуса, при крещении он меняет себе имя. Я не стал исключением и после крещения взял имя Силуан. Тогда, несколько лет назад, я просто хотел найти какое-то интересное и необычное имя. Но сейчас, спустя 20 с лишним лет после этого, я постоянно думаю о святом Силуане, о его жизни и о том, через что мне самому пришлось пройти. Поэтому сейчас мне кажется, что это имя было выбрано неслучайно.
«Каждую ночь просим прощения»
Жизнь Джеймса и его дочерей уже давно течет по размеренному сценарию. Каждое утро вся семья читает молитвы, читает Евангелие. Днем девочки учатся, а Джейсон работает с иконами, ходит за продуктами, следит за домом, занимается документами и вопросами иммиграции. Перед сном чтение вечерних молитв также обязательно. Каждую неделю Джеймс, Маргарет, Мэри и Серафима ходят на литургию в церковь.
— Мы живем обычной православной жизнью. Она состоит из взлетов и падений, из радостей и печалей. Из всего, из чего обычно состоит жизнь. Мы стараемся жить сплоченно, стараемся замечать красоту вокруг. Это очень трудно. Очень трудно находиться между верой и разумом. Но мы пытаемся. И каждую ночь просим прощения.
Во время нашего разговора Джейсон позвал Маргарет и Мэри, и они послушно вышли из своих комнат. Они обе, говорит Джейсон, в отличие от Серафимы, очень стеснительные девочки. Кажется, это действительно так. Обе смущенно поздоровались и сели за стол. В это время маленькая, но деловитая Серафима заявила, что хочет есть торт, причем собирается взять себе самый огромный кусок. Весело переговариваясь с дочками, Джейсон разрезал торт на несколько кусков. Старшие дочки украдкой перекрестились перед тем, как начать трапезу.
— Пожалуй, я тоже съем кусочек, — говорит Джейсон.
Ни у кого из семьи Кэмпбелов нет российского паспорта. Джеймс говорит, что очень хочет получить его себе и дочкам.
— Мои дети наполовину русские, потому что их мать русская. Но у них всё равно нет российского гражданства. Они могут получить его только с помощью заявления от биологического родителя, имеющего гражданство. Но их мать очень больна и не может заниматься этими вещами.
О гомофобии в России
— Ты знаешь, что Россия очень консервативная страна? Даже гомофобная. В нашем обществе признается только стандартная модель семьи. К нетрадиционным отношениям многие русские проявляют агрессию. В Америке всё наоборот. Как ты к этому относишься?
— Это еще одна причина, по которой я с детьми уехал в Россию. То, что сейчас преподносится на Западе, — это уродливо, это просто отвратительно и противоречит природе человека. Я очень благодарен России, что здесь говорят правду, что здесь понимают, что такое правда и в чем состоит человеческая природа. Запад же превозносит противоположные вещи. Это легко проследить, посмотрев хотя бы на героев наших фильмов. В них нет ни порядочности, ни красоты, ни благородства. Например, «Дэдпул». Это просто мерзость, это зло, абсолютное зло.
Что будет в будущем
— Каким ты видишь будущее своих дочерей?
— Как решит Бог. Посмотрим. Может быть, они получат отличное образование. Может быть, они нарисуют такой же шедевр, как «Мона Лиза». Может быть, они будут домохозяйками. Может быть, они будут жить на ферме. Я не знаю.
— Если они захотят вернуться в Америку, ты поддержишь их решение?
— Мои дети свободны, они созданы Богом и им дана свободная воля. Я не смогу им это запретить. Как родитель я должен ценить и уважать их самостоятельные решения. Моя главная ответственность — учить их принимать правильные решения в любой ситуации.
— А что насчет тебя? Каким ты видишь свое будущее?
— Даже не знаю. Жизнь устроена так, что мы можем планировать одно, а получается другое. На Западе принято считать, что наша жизнь уже предопределена, мы называем это судьбой или роком. Говорим: «На всё воля Божья». И, если мы упускаем свою судьбу, значит мы упускаем возможность сделать нашу жизнь прекрасной и полноценной. Но это не так. Божья воля очень проста — человек должен вновь и вновь делать правильные поступки, несмотря на неудачи и падения. Мы должны пытаться и смотреть, что из этого получится. Я надеюсь, что у меня получится создавать иконы. Но, может быть, людям будут не нужны иконы. Я планирую попробовать создавать мебель. Но, может быть, люди не будут покупать мою мебель. И, если такие вещи будут происходить, тогда я постараюсь сделать что-то еще. Так что мое будущее — продолжать пытаться сделать следующую правильную вещь.
— Если тебе придется выбирать: любовь или вера, что ты выберешь?
— Я полагаю, что выберу веру. Но, ты знаешь, эти вещи напрямую связаны друг с другом, особенно в христианстве. Без любви не может быть веры, и наоборот. Святой Павел говорил о вере, надежде и любви. И любовь — одно из величайших чувств на свете.
Добро победит зло
Мы намеренно не задавали Джейсону вопросов, связанных с тем, что сейчас происходит в мире. Ведь он попросил не касаться этой темы. Но почти перед нашим уходом Джейсон сам затронул этот вопрос. Он привел нас в комнату, где на стене висит репродукция иконы с изображением Архангела Михаила, вестника Апокалипсиса. Архангел Михаил вещает о наступлении Второго пришествия и Страшного суда. Но над ним виднеется радуга. В нижней части иконы, под ногами коня, изображены поверженный сатана и город, символизирующий гибель земных царств.
— На этой иконе изображено то, что сейчас происходит в мире. Это борьба добра со злом, — говорит Джейсон.
— Как ты думаешь, что победит в конечном итоге?
— Конечно, добро.
Уже в дверях, добродушно улыбаясь, Джейсон сказал:
— Надеюсь, я ответил на все твои вопросы. Понимаешь, в моей жизни не так уж много интересного. Я живу очень простой жизнью. На самом деле, это и есть моя цель — пытаться делать вещи всё более и более простыми. Я очень благодарен за то, что наконец-то вернулся сюда, наконец-то пустил корни, обустроился и начал строить что-то для своей семьи здесь, в России.