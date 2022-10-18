«Почему боевой самолет летает над городом?». Как учебный полет закончился катастрофой — видеорепортаж из Ейска
Военная «сушка» потерпела крушение рядом с 9-этажным домом — погибли минимум 14 человек
Экстренные службы продолжают устранять последствия авиакатастрофы в Ейске, где военный самолет Су-34 врезался в многоэтажный дом. Трагедия привела к сильному пожару, который в считаные минуты охватил все девять этажей здания. Погибли минимум 14 человек, в том числе трое детей.
Что рассказывают очевидцы? Как выглядит сейчас место крушения? И сильно ли пострадал 9-этажный дом? Смотрите в нашем видеосюжете, который опубликован чуть выше.
Следователи тем временем возбудили уголовное дело и допросили летчиков, которые успели катапультироваться. Предварительная причина падения самолета — техническая неисправность. Во время взлета у самолета загорелся один из двигателей.
Журналисты 161.RU побывали на месте трагедии — почитайте большой репортаж о том, что происходит сейчас в Ейске.