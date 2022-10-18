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Военный самолет упал в Ейске

«Почему боевой самолет летает над городом?». Как учебный полет закончился катастрофой — видеорепортаж из Ейска

Военная «сушка» потерпела крушение рядом с 9-этажным домом — погибли минимум 14 человек

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Экстренные службы продолжают устранять последствия авиакатастрофы в Ейске, где военный самолет Су-34 врезался в многоэтажный дом. Трагедия привела к сильному пожару, который в считаные минуты охватил все девять этажей здания. Погибли минимум 14 человек, в том числе трое детей.

Что рассказывают очевидцы? Как выглядит сейчас место крушения? И сильно ли пострадал 9-этажный дом? Смотрите в нашем видеосюжете, который опубликован чуть выше.

Следователи тем временем возбудили уголовное дело и допросили летчиков, которые успели катапультироваться. Предварительная причина падения самолета — техническая неисправность. Во время взлета у самолета загорелся один из двигателей.

Журналисты 161.RU побывали на месте трагедии — почитайте большой репортаж о том, что происходит сейчас в Ейске.

АвиакатастрофаКрушение самолета
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