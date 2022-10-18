Минобороны решило не призывать более 30% штата одной компании

Ранее в Минобороны РФ уточнили, кто не попадет под частичную мобилизацию. Согласно информации министерства, на военную службу не будут привлекать айтишников, сотрудников компаний российских операторов связи, СМИ и банковской сферы. Мы собрали максимально подробный список тех, кто не подпадает под частичную мобилизацию.

