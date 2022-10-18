Минобороны решило не призывать более 30% штата одной компании
Соответствующее письмо поступило в профсоюз авиадиспетчеров
После того как профсоюз авиадиспетчеров направил в Генштаб просьбу о брони специалистов, ему пришло ответное письмо, в котором говорится, что Минобороны решило призывать не более 30% сотрудников одной компании. Соответствующий документ за подписью замначальника Генштаба Евгения Бурдинского попал в распоряжение РБК.
Как уточняется в письме, такое решение Минобороны приняло «в целях обеспечения бесперебойного и стабильного функционирования отраслей экономики».
— Минобороны России принято решение призывать граждан на военную службу по мобилизации из одной организации в объемах, не превышающих 30% от общего числа трудящихся, — говорится в письме.
Президент Федерального профсоюза авиадиспетчеров Сергей Ковалев уточнил, что письмо в Минобороны отправили
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