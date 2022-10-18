20idei
СЕЙЧАС +3°С
Пробки 7/10
usd 61.76
eur 60.56
СрочноБомбардировщики над Новосибирском
Все новости
Все новости
Спецоперация на УкраинеПодробности

Минобороны решило не призывать более 30% штата одной компании

Соответствующее письмо поступило в профсоюз авиадиспетчеров

94
ds

Минобороны ввело лимит на частичную мобилизацию в компаниях, чтобы обеспечить стабильную работу отраслей экономики

Поделиться

После того как профсоюз авиадиспетчеров направил в Генштаб просьбу о брони специалистов, ему пришло ответное письмо, в котором говорится, что Минобороны решило призывать не более 30% сотрудников одной компании. Соответствующий документ за подписью замначальника Генштаба Евгения Бурдинского попал в распоряжение РБК.

Как уточняется в письме, такое решение Минобороны приняло «в целях обеспечения бесперебойного и стабильного функционирования отраслей экономики».

— Минобороны России принято решение призывать граждан на военную службу по мобилизации из одной организации в объемах, не превышающих 30% от общего числа трудящихся, — говорится в письме.

Президент Федерального профсоюза авиадиспетчеров Сергей Ковалев уточнил, что письмо в Минобороны отправили 7 октября, а ответ пришел 18 октября.

новость из сюжета

Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине

подписаться в telegram

После того как 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации, стали появляться сообщения о том, что некоторых пилотов гражданской авиации не допустили до полетов пограничники — из-за того, что те подлежали призыву. Например, 14 октября стало известно, что в Уфе из-за мобилизации пилота на девять с половиной часов задержали самолет в Турцию.

Ранее в Минобороны РФ уточнили, кто не попадет под частичную мобилизацию. Согласно информации министерства, на военную службу не будут привлекать айтишников, сотрудников компаний российских операторов связи, СМИ и банковской сферы. Мы собрали максимально подробный список тех, кто не подпадает под частичную мобилизацию.

МинобороныАвиацияЛетчикиПрофсоюзСпецоперацияГенштаб ВС РФ
    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
    РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
    РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2