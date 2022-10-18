Аптечка для мобилизованного. Зачем брать на фронт прокладки и нужны ли жгуты призывникам — отвечает врач
Рассказываем, какое обмундирование и какие медикаменты нужно купить мобилизованному
В городах России резко вырос спрос на одежду для охоты и рыбалки, а также на медицинские жгуты. Товары скупают мобилизованные, начитавшись советов в интернете.
Что действительно важно взять с собой, а какие вещи не пригодятся, мы спросили у врача Станислава Киселева, который пять месяцев провел на фронте. Его ответы смотрите в нашем видеосюжете, который опубликован чуть выше.
Вот краткий список медицинских средств, которые могут пригодиться мобилизованному:
- кровоостанавливающие жгуты;
- гемостатические салфетки;
- обезболивающие таблетки;
- анальгин, лоперамид;
- противовирусные препараты от ОРВИ.
Многие призывники стараются запастись также тампонами (некоторые подкладывают их в раны) и гигиеническими прокладками (солдаты используют их вместо стелек). Но, по словам медиков, эффективнее взять с собой кровоостанавливающие салфетки и мембранные носки.
Станислав Киселев — анестезиолог-реаниматолог Центра медицины катастроф, в октябре он вернулся из Донбасса с боевым заданием. А до этого, в марте 2022 года, отправился добровольцем на территорию спецоперации — сел в свою машину и уехал к границе.
Все новости о частичной мобилизации в России мы собираем в специальном сюжете.