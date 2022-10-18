Аптечка для мобилизованного. Зачем брать на фронт прокладки и нужны ли жгуты призывникам — отвечает врач

Станислав Киселев — анестезиолог-реаниматолог Центра медицины катастроф, в октябре он вернулся из Донбасса с боевым заданием. А до этого, в марте 2022 года, отправился добровольцем на территорию спецоперации — сел в свою машину и уехал к границе.