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Аптечка для мобилизованного. Зачем брать на фронт прокладки и нужны ли жгуты призывникам — отвечает врач

Рассказываем, какое обмундирование и какие медикаменты нужно купить мобилизованному

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В городах России резко вырос спрос на одежду для охоты и рыбалки, а также на медицинские жгуты. Товары скупают мобилизованные, начитавшись советов в интернете.

Что действительно важно взять с собой, а какие вещи не пригодятся, мы спросили у врача Станислава Киселева, который пять месяцев провел на фронте. Его ответы смотрите в нашем видеосюжете, который опубликован чуть выше.

Вот краткий список медицинских средств, которые могут пригодиться мобилизованному:

  • кровоостанавливающие жгуты;
  • гемостатические салфетки;
  • обезболивающие таблетки;
  • анальгин, лоперамид;
  • противовирусные препараты от ОРВИ.

Многие призывники стараются запастись также тампонами (некоторые подкладывают их в раны) и гигиеническими прокладками (солдаты используют их вместо стелек). Но, по словам медиков, эффективнее взять с собой кровоостанавливающие салфетки и мембранные носки.

Станислав Киселев — анестезиолог-реаниматолог Центра медицины катастроф, в октябре он вернулся из Донбасса с боевым заданием. А до этого, в марте 2022 года, отправился добровольцем на территорию спецоперации — сел в свою машину и уехал к границе.

Все новости о частичной мобилизации в России мы собираем в специальном сюжете.

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