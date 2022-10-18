«Надо мной смеялись, но не помогали». Чиновница, переехавшая в Севастополь, — о плюсах и минусах жизни в Крыму
Поначалу трудностей было так много, что они довели девушку до нервного срыва
Анна родилась и выросла в Екатеринбурге, однако еще в девяностых часто приезжала в Севастополь к родственникам. Будучи взрослой, девушка не забывала про Крым и летала туда на отдых, а в 2015 году решила переехать навсегда. Тогда ей было 34. За три месяца она собрала вещи, купила билет, попрощалась с близкими и уехала строить новую жизнь.
Е1.RU рассказывает, с какими трудностями она столкнулась и почему все-таки осталась жить на полуострове.
Про город
Первое, что ощутила Анна после переезда, — это свежий морской воздух и эйфория. Второе — своеобразный «дух 90-х». Со времен ее детства в городе не изменилось почти ничего, только исчезли уличные автоматы с газировкой.
— Везде стояли маленькие магазины. Чтобы сильно не тратиться, нужно бегать между ними, знать, где подешевле. Продавцы могут быть ленивые, а то и просто хамствующие — ты ее ждешь, а она стоит к тебе спиной и говорит по телефону. Ощущение было такое, словно я в девяностых, — поделилась Анна.
За последние годы город оброс супермаркетами, но цены в них оставляют желать лучшего. Без «Магнитов» и «Пятерочек», которые не работают на полуострове из-за санкций, покупка продуктов превращается в квест.
Также за последние годы в городе построили много новых дорог и инфраструктуры, Севастополь изменился в лучшую сторону.
— Сам город очень красив, ему присуще какое-то величие. Севастополь называют «белокаменным» из-за старинных зданий необыкновенной архитектуры. Есть районы с новостройками, но самая красота — она либо в центре, либо в узких затерянных улочках, — говорит бывшая екатеринбурженка.
Про вежливость
Анна уверена, что именно Севастополь приучил ее к ежедневной вежливости: здороваться и прощаться, говорить «спасибо» и «хорошего дня». И не только знакомым, но и продавцам на кассах, водителям в автобусах.
— В Екатеринбурге я как-то не обращала внимания на это и честно не помню, чтобы я здоровалась с каждым водителем, — признаётся Анна.
Автобусы, к слову, по старинке называют «топики». Заходить в них нужно через заднюю дверь, а выходить через переднюю. Несмотря на общепринятую вежливость, человек, заходящий в салон спереди, может услышать от пассажиров массу некрасивых выражений.
Про климат
На полуострове проще выделить два времени года, чем четыре: это лето и весна (с элементами осени). Большую часть года стоит жара, причем «неимоверная». Даже в декабре температура доходит до 25 градусов.
— Снега почти не бывает, а если выпадает, то сразу появляется ощущение чуда. Однажды, увидев снег, вместе с соседями прямо посреди ночи побежали кататься со склона горы. А так круглый год светит солнце и зеленеет трава.
Но сейчас мы уже приноровились, в Новый год жарим шашлыки на улице. К климату я привыкла за полгода. По мне, так лучше солнце, чем снег и слякоть, — считает Анна.
Про природу
Ее Анна характеризует одним словом: «необыкновенная». И не только в хорошем смысле: так, в частных домах водятся сколопендры, скорпионы и ящерицы, а весной дворы подвергаются нашествию ежей и змей. Зато растет в Крыму всё: можно гулять по городу, собирая ежевику, грецкий орех, фундук, инжир и абрикосы.
— Здесь очень красиво, ну просто везде. По весне появляется шелковица — это очень вкусная ягода, такую я видела только в Крыму. Так как Севастополь все-таки не степь, здесь есть горы и мысы, в них можно собирать грибы. Каждую весну расцветают цветы, особенно много маков. А сколько фотосессий делают на лавандовых полях! И, думаю, это тоже связано с экологией: в Екатеринбурге у меня часто болела голова, я пила таблетки, а в Крыму это прошло само собой, — говорит девушка.
Про цены
Они сильно зависят от времени года. Летом сезонные продукты стоят «смешно», зимой — «недоступно». Рыба, несмотря на близость к морю, дорогая.
— Чтобы купить бытовую химию и прочие мелочи, нужно знать места. Разница в цене может составлять 50 рублей и выше. Я уже привыкла к тому, что вместо одного супермаркета приходится всюду бегать, — делится Анна.
Еще сложнее ситуация на рынке недвижимости. Цены высокие, а при описании жилья его владельцы нередко врут. По телефону вам могут пообещать евроремонт, вид на море и всю возможную инфраструктуру, но реальность часто обманывает ожидания.
— Ремонт — это «ничего такой для хрущевки», вид на море — «во-о-он то синее пятно», а вся инфраструктура — автобус, который ходит раз в час, и магазинчик с драконовскими ценами. Не везде есть горячая вода и центральное отопление, многие ставят газовые котлы, — объясняет девушка.
Про зарплаты
По словам Анны, чтобы найти свое место в Севастополе, нужно непременно «походить, поболтать, пообщаться». Многие держатся даже за маленькие зарплаты, в среднем они начинаются от 18 тысяч в месяц. Однако летом можно хорошо заработать на общепитах и других туристических местах.
Про туристов
Их в городе много, и не все ведут себя приятно.
— В основном люди порядочные и адекватные, но встречается поведение а-ля «мы вам тут деньги привезли, так что метнулись по-быстрому и всё для нас сделали», — рассказала Анна.
Возможно, именно из-за туристов летом город переполняет мусор. На улицах, в центре, в море: везде можно найти бутылки из-под алкоголя, упаковки и даже продукты жизнедеятельности. Сама Анна на море бывает один-два раза за сезон — в остальное время либо некогда, либо уже не хочется.
— До ближайшего пляжа ехать минут 20, хотя мы предпочитаем малоизвестные места. Купаться тут начинают с апреля, но я уже изнеженная, мне вода кажется холодной, а к концу лета становится грязной в бухтах, — описала ситуацию екатеринбурженка.
Про животных
Такого количества бездомных животных, как в Севастополе, Анна не видела нигде. В зависимости от места обитания, кошки с собаками могут быть как истощенными, так и упитанными. Однако, как правило, на них сложно смотреть без слез.
— В теплое время года легко можно наткнуться на щенков и котят. В том числе у дорог, где их, естественно, сбивают. Зрелище не из приятных. Наверное, насмотревшись на это, мы и взяли уличного щенка вместо желаемого лабрадора. Впрочем, его лечение нам стоило примерно как сам лабрадор. Потом взяли еще трех собак. И это еще ладно, у многих тут от трех до пятнадцати кошек, — говорит девушка.
Про спецоперацию
Над городом так часто летают истребители и вертолеты, что местные уже перестали обращать на них внимание. Анна тоже привыкла и, несмотря на неспокойную обстановку, даже не думает уезжать.
— Глубоко эту тему затрагивать не хочется, но мне не страшно. Чувствуется защита: постоянный воздушный и водный контроль, патрули. Никакой паники среди своего окружения я не вижу, — говорит екатеринбурженка.
Про работу
Проблем с поиском работы у Анны не возникло — она госслужащая. Однако на самой работе после перевода в Севастополь не всё шло гладко. Коллеги относились к ней «никак», а жесткий график не оставлял ни минуты свободного времени. Через полгода у девушки случился нервный срыв.
— Сложилось ощущение, что я тут чужая, было неприятно слышать фразы типа «понаехали тут да пооставались». Иногда я действительно ощущала неприязнь от местных, сильно плакала. На работе попадались документы на украинском, которые я должна была как-то понять — и коллеги надо мной смеялись, но особо не помогали. Иногда меня просили даже «не работать с такой отдачей», потому что я «подаю плохой пример», и начальство начинает от всех требовать такого же уровня работы. У коллег рабочий день начинался с кофе, чая и бесед, — вспоминает Анна.
Мешал и языковой барьер: Анна долго привыкала к «хэканью» и «гэканью», а местные жаловались, что буквально не могут ее понять. Мол, екатеринбурженка говорит слишком быстро и «окает» (хотя сама она за собой такого не замечала). Море она при этом видела только по пути на работу.
Через год после переезда екатеринбурженка познакомилась со своим будущем мужем, тоже приезжим. Они открыли небольшую мастерскую в центре города, но и тут возникли неожиданные проблемы.
— Иногда к нам подходили местные и прямо говорили: «Тут недалеко бизнесмен, который уже давно работает, и ему не нравится, что вы открылись по соседству. Не боитесь?» Но мы не испугались и потихоньку начали работать, а работать тут надо, поскольку многие местные довольно ленивы. Они привыкли делать всё вразвалочку и без особого желания.
Как только мы им отказывали — они прекращали общаться и начинали рассказывать про нас гадости. При строительстве попали на мошенника, потеряли кучу денег (да, виноваты сами, были доверчивы). Через пять лет добились его судебного преследования, но возмещения ущерба до сих пор нет и вряд ли будет. Зато сколько опыта! — оптимистично говорит Анна.
Сегодня они с мужем уже построили свой домик и наладили жизнь.
— Переезжать в Севастополь тяжеловато: нужно привыкать к климату, к местному менталитету, достаточно высоким ценам и низким зарплатам. Для адаптации нужно время, а если вы не переносите жару, то лучше не переезжать совсем. Но возвращаться я не хочу. Я читаю новости и вижу, что Екатеринбург сильно изменился. Очень хочу приехать как туристка, полюбоваться городом, но жить — нет. Наверное, меня просто всегда тянуло в Севастополь, — подводит итог Анна.
Прочитайте, что такое жизнь в Крыму с точки зрения другого переехавшего. Он предупреждает: вы всегда должны быть готовы уехать обратно.
Не всегда екатеринбуржцы, переехавшие на юг, предпочитают там оставаться. К примеру, из Краснодара горожанка «сбежала со скоростью света» и объяснила нам почему. А вот девушка, уехавшая с Урала в Анапу, оказалась в восторге. По ее словам, жить и отдыхать в этом городе — это небо и земля. В Сочи ситуация схожая: несмотря на все минусы города, его плюсы оказались куда важнее для одной уральской семьи.