«Надо мной смеялись, но не помогали». Чиновница, переехавшая в Севастополь, — о плюсах и минусах жизни в Крыму

Про город

Первое, что ощутила Анна после переезда, — это свежий морской воздух и эйфория. Второе — своеобразный «дух 90-х». Со времен ее детства в городе не изменилось почти ничего, только исчезли уличные автоматы с газировкой.

— Везде стояли маленькие магазины. Чтобы сильно не тратиться, нужно бегать между ними, знать, где подешевле. Продавцы могут быть ленивые, а то и просто хамствующие — ты ее ждешь, а она стоит к тебе спиной и говорит по телефону. Ощущение было такое, словно я в девяностых, — поделилась Анна.