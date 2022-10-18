«Говорят, детьми прикрываемся. А мы — как на качелях»: монологи многодетных отцов, (не) подлежащих мобилизации
Каждый из них примерил на себя ситуацию ухода из семьи на специальную военную операцию
Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил на днях, что отцов, у которых есть трое детей не старше 16 лет, освободят от частичной мобилизации. Но официальные документы на этот счет еще не подписаны. Тогда уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко обратилась в Минобороны с просьбой закрепить инициативу на бумаге. Пока это предложение только обсуждают, журналисты 74.RU поговорили с мужчинами, воспитывающими троих детей. Каждый из них примерил на себя ситуацию получения повестки и отбытия на специальную военную операцию. Приводим их размышления от первого лица.
«Пойду не за себя, а чтобы сына не призвали»
Илья, отец троих детей 10, 11 и 16 лет
— Нет никакой разницы, сколько в семье детей — два, три или четыре ребенка. Особенно когда возраст маленький, забот хватает и тем, и другим. Дети есть дети. Наш старший сын — школьник, он учится в 10-м классе, потом будет поступать в вуз, поэтому помощь ему будет нужна не только мамы, но и папы. Вообще, я считаю, что планку надо поднимать минимум до 18 лет.
Последние два-три года жена предлагает родить четвертого ребенка, пока 40 лет не исполнилось. Рожать, чтобы избежать мобилизации, мы не будем. Но, если получится, хорошо. Даст бог, и четверых вырастим.
Моя воинская специальность — инженер по ремонту, эксплуатации и эвакуации бронетанковой техники. Работодатель подавал документы на оформление брони, но, как сказали мне в отделе кадров, военкомат сразу отказал. Якобы бронь не распространяется на эту специальность.
Добровольцем я не пойду, но, если придет повестка, скорее всего, отправлюсь на спецоперацию. Не за себя, а чтобы потом мой старший сын не пошел. Чтобы прекратить это всё.
«Жена смотрит на меня как на спасителя»
Сергей, отец троих детей — 7 месяцев, 5 и 7 лет
— Лучше бы, конечно, вообще мобилизации не было. Поэтому, когда увеличивают число граждан, которым положена отсрочка, я только радуюсь.
С самого начала почему-то определили, что освобождать будут отцов четверых детей. Но ведь вообще-то многодетными считаются семьи с тремя детьми. Хотя даже с одним ребенком маме нужна помощь, особенно если это совсем малыш. В таком случае женщина не сможет устроиться на работу. Обеспечивайте тогда семьи, снабжайте полноценно, чтобы они не нищенствовали.
Если брать нашу ситуацию, то у нас хоть и не четверо детей, но я очень нужен. Ребенка надо в школу отвезти / забрать, всех сводить на секции — кого на борьбу, кого на хор. У нас каждый день расписан, всё время какие-то мероприятия. И если я уеду, дети уже не смогут получать то развитие, которое мы им сейчас даем.
Другой важный момент — жене просто необходимо чувствовать мою поддержку. Когда я прихожу домой после работы, каждый вечер вижу ее усталость. Она на меня смотрит как на спасителя, который придет, поможет с детьми. А она немножко выдохнет. Иначе тяжело.
Наш младший родился в феврале, жена еще в декрете, я один пятерых кормлю. И забирать одного кормильца вообще негоже. Где семья будет брать средства для существования? Как оплачивать ипотеку и прочие кредиты, коммунальные услуги, пока мужчина будет отсутствовать? Эти вопросы отдельно поднимаются, но четко отработанной схемы нет.
Я, помимо того что многодетный отец, еще и IT-специалист. У меня отсрочка есть, бронь через «Госуслуги» оформлена. Но я слежу за новостями и вижу, что некоторых бронь не спасает, потому что на местах бывают перегибы. И отцов пятерых детей призывают, и в 50 лет. Сначала говорят, что не будут определенную категорию трогать, а сами делают. Поэтому хотелось бы более точных, более четких критериев, чтобы снять тревожность.
Жена категорически против, говорит: «Лучше беги, уезжай к родственникам в Казахстан». Мы знаем, так некоторые поступили. И каждый день я как на качелях, колеблюсь. То ли отдавать долг, но не понимаю, за что. Идти на территории, на которых никогда не был и никогда не собирался идти. Участвовать в боевых действиях и умирать никакого желания нет. С другой стороны, и бегать тоже желания нет. Непонятно.
Я примерял на себя ситуацию, что ко мне придут с повесткой, наверное, как и любой другой мужчина. Думал, как правильно себя повести. Но пока я всё-таки надеюсь на отсрочку как IT-специалист и на то, что у нас многодетная семья.
«Никакая помощь государства не может восполнить ушедшего отца»
Александр, отец троих детей — 2 года, 13 и 17 лет
— Странно делить на четверых, троих, двоих детей. Это дискриминационная вещь. Понятно, что маме одной будет тяжелее с четырьмя детьми — содержать их и воспитывать. Но всё равно. Если в семье менее трех детей, но они еще маленькие и в садик не ходят. Это тоже доставляет много хлопот, особенно если рядом нет бабушек и дедушек. Как в таком случае мамочке и зарабатывать, и ребенком заниматься? А в некоторых городах у нас садик могут дать в 5–6 лет только.
Другое странное деление — это градация до 16 лет. Маленькие детки — маленькие бедки. Но ведь за большими тоже надо смотреть, как они ходят к репетиру, как справляются с нагрузкой. Когда детям 17 лет, они еще учатся в 11-м классе, а там нагрузка достаточно серьезная. А дальше дети планируют поступать в вуз. Как им помогать при этом, содержать — большой вопрос.
Поэтому инициатива правильная, но надо бы повысить возраст детей до 18 лет и учесть семьи, в которых совсем маленькие дети.
Конечно, отсрочка многодетным отцам нужна. Такие семьи социально незащищенные. Говорят же часто, что многодетная семья — это точно путь к бедности. Надо крутиться больше, когда у тебя больше детей. И никакая помощь государства не может восполнить ушедшего отца.
Формально я, наверное, не самый первый, кому придет повестка. Я сменил регион проживания и ограниченно годен. И сам я не стремлюсь мобилизоваться. Нам говорят, что детьми прикрываемся, но нам на самом деле есть что терять. Считаю, что детям я нужнее здесь. И вообще, лучше жить за Родину, чем умирать. Воспитывать детей, строить дом, помогать другим людям.
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С другой стороны, я смотрю фотографии, как ребят провожают, и думаю: «Кто-то уходит, почему не я? Почему я тут скрываюсь — это тоже, наверное, неправильно». Но ответа у меня однозначного нет. Каждый раз это качели. Сейчас чаще обстреливают территорию Белгородской области, в которой находятся мои коллеги по работе. Наверное, есть какая-то доля правды во всех этих вещах — поддержка западными странами горячих точек у нас под боком. Я изначально это всё не поддерживал и очень против был. А сейчас уже кажется, что не важно, кто всё это начал, кто виноват. Понятно, что это надо как-то заканчивать. Возможно, добро должно быть с кулаками. Повторюсь: у меня нет однозначного ответа.
Ранее мы рассказывали, почему законопроект об отсрочке для отцов троих детей отозвали в Госдуме и что будет со льготами для мобилизованных. А вот список болезней, которые позволяют избежать частичной мобилизации.