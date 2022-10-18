«Говорят, детьми прикрываемся. А мы — как на качелях»: монологи многодетных отцов, (не) подлежащих мобилизации

«Пойду не за себя, а чтобы сына не призвали»

Илья, отец троих детей 10, 11 и 16 лет

— Нет никакой разницы, сколько в семье детей — два, три или четыре ребенка. Особенно когда возраст маленький, забот хватает и тем, и другим. Дети есть дети. Наш старший сын — школьник, он учится в 10-м классе, потом будет поступать в вуз, поэтому помощь ему будет нужна не только мамы, но и папы. Вообще, я считаю, что планку надо поднимать минимум до 18 лет.

Последние два-три года жена предлагает родить четвертого ребенка, пока 40 лет не исполнилось. Рожать, чтобы избежать мобилизации, мы не будем. Но, если получится, хорошо. Даст бог, и четверых вырастим.