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«Говорят, детьми прикрываемся. А мы — как на качелях»: монологи многодетных отцов, (не) подлежащих мобилизации

Каждый из них примерил на себя ситуацию ухода из семьи на специальную военную операцию

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От мобилизации предлагают начать освобождать отцов троих детей

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Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил на днях, что отцов, у которых есть трое детей не старше 16 лет, освободят от частичной мобилизации. Но официальные документы на этот счет еще не подписаны. Тогда уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко обратилась в Минобороны с просьбой закрепить инициативу на бумаге. Пока это предложение только обсуждают, журналисты 74.RU поговорили с мужчинами, воспитывающими троих детей. Каждый из них примерил на себя ситуацию получения повестки и отбытия на специальную военную операцию. Приводим их размышления от первого лица.

«Пойду не за себя, а чтобы сына не призвали»

Илья, отец троих детей 10, 11 и 16 лет

— Нет никакой разницы, сколько в семье детей — два, три или четыре ребенка. Особенно когда возраст маленький, забот хватает и тем, и другим. Дети есть дети. Наш старший сын — школьник, он учится в 10-м классе, потом будет поступать в вуз, поэтому помощь ему будет нужна не только мамы, но и папы. Вообще, я считаю, что планку надо поднимать минимум до 18 лет.

Последние два-три года жена предлагает родить четвертого ребенка, пока 40 лет не исполнилось. Рожать, чтобы избежать мобилизации, мы не будем. Но, если получится, хорошо. Даст бог, и четверых вырастим.

Пока официально освобождение от мобилизации есть только у тех, кто воспитывает четверых детей

Пока официально освобождение от мобилизации есть только у тех, кто воспитывает четверых детей

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Моя воинская специальность — инженер по ремонту, эксплуатации и эвакуации бронетанковой техники. Работодатель подавал документы на оформление брони, но, как сказали мне в отделе кадров, военкомат сразу отказал. Якобы бронь не распространяется на эту специальность.

Добровольцем я не пойду, но, если придет повестка, скорее всего, отправлюсь на спецоперацию. Не за себя, а чтобы потом мой старший сын не пошел. Чтобы прекратить это всё.

«Жена смотрит на меня как на спасителя»

Сергей, отец троих детей — 7 месяцев, 5 и 7 лет

— Лучше бы, конечно, вообще мобилизации не было. Поэтому, когда увеличивают число граждан, которым положена отсрочка, я только радуюсь.

С самого начала почему-то определили, что освобождать будут отцов четверых детей. Но ведь вообще-то многодетными считаются семьи с тремя детьми. Хотя даже с одним ребенком маме нужна помощь, особенно если это совсем малыш. В таком случае женщина не сможет устроиться на работу. Обеспечивайте тогда семьи, снабжайте полноценно, чтобы они не нищенствовали.

Если брать нашу ситуацию, то у нас хоть и не четверо детей, но я очень нужен. Ребенка надо в школу отвезти / забрать, всех сводить на секции — кого на борьбу, кого на хор. У нас каждый день расписан, всё время какие-то мероприятия. И если я уеду, дети уже не смогут получать то развитие, которое мы им сейчас даем.

Другой важный момент — жене просто необходимо чувствовать мою поддержку. Когда я прихожу домой после работы, каждый вечер вижу ее усталость. Она на меня смотрит как на спасителя, который придет, поможет с детьми. А она немножко выдохнет. Иначе тяжело.

Наш младший родился в феврале, жена еще в декрете, я один пятерых кормлю. И забирать одного кормильца вообще негоже. Где семья будет брать средства для существования? Как оплачивать ипотеку и прочие кредиты, коммунальные услуги, пока мужчина будет отсутствовать? Эти вопросы отдельно поднимаются, но четко отработанной схемы нет.

Сергей поверит в освобождение от мобилизации только после публикации официального документа. Пока же разлучить с семьей могут каждого, считает он

Сергей поверит в освобождение от мобилизации только после публикации официального документа. Пока же разлучить с семьей могут каждого, считает он

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Я, помимо того что многодетный отец, еще и IT-специалист. У меня отсрочка есть, бронь через «Госуслуги» оформлена. Но я слежу за новостями и вижу, что некоторых бронь не спасает, потому что на местах бывают перегибы. И отцов пятерых детей призывают, и в 50 лет. Сначала говорят, что не будут определенную категорию трогать, а сами делают. Поэтому хотелось бы более точных, более четких критериев, чтобы снять тревожность.

Жена категорически против, говорит: «Лучше беги, уезжай к родственникам в Казахстан». Мы знаем, так некоторые поступили. И каждый день я как на качелях, колеблюсь. То ли отдавать долг, но не понимаю, за что. Идти на территории, на которых никогда не был и никогда не собирался идти. Участвовать в боевых действиях и умирать никакого желания нет. С другой стороны, и бегать тоже желания нет. Непонятно.

Я примерял на себя ситуацию, что ко мне придут с повесткой, наверное, как и любой другой мужчина. Думал, как правильно себя повести. Но пока я всё-таки надеюсь на отсрочку как IT-специалист и на то, что у нас многодетная семья.

«Никакая помощь государства не может восполнить ушедшего отца»

Александр, отец троих детей — 2 года, 13 и 17 лет

— Странно делить на четверых, троих, двоих детей. Это дискриминационная вещь. Понятно, что маме одной будет тяжелее с четырьмя детьми — содержать их и воспитывать. Но всё равно. Если в семье менее трех детей, но они еще маленькие и в садик не ходят. Это тоже доставляет много хлопот, особенно если рядом нет бабушек и дедушек. Как в таком случае мамочке и зарабатывать, и ребенком заниматься? А в некоторых городах у нас садик могут дать в 5–6 лет только.

Другое странное деление — это градация до 16 лет. Маленькие детки — маленькие бедки. Но ведь за большими тоже надо смотреть, как они ходят к репетиру, как справляются с нагрузкой. Когда детям 17 лет, они еще учатся в 11-м классе, а там нагрузка достаточно серьезная. А дальше дети планируют поступать в вуз. Как им помогать при этом, содержать — большой вопрос.

Поэтому инициатива правильная, но надо бы повысить возраст детей до 18 лет и учесть семьи, в которых совсем маленькие дети.

Мужчины предлагают брать в расчет семьи с малышами, которые еще не пошли в садик, и давать отцам отсрочку от мобилизации

Мужчины предлагают брать в расчет семьи с малышами, которые еще не пошли в садик, и давать отцам отсрочку от мобилизации

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Конечно, отсрочка многодетным отцам нужна. Такие семьи социально незащищенные. Говорят же часто, что многодетная семья — это точно путь к бедности. Надо крутиться больше, когда у тебя больше детей. И никакая помощь государства не может восполнить ушедшего отца.

Формально я, наверное, не самый первый, кому придет повестка. Я сменил регион проживания и ограниченно годен. И сам я не стремлюсь мобилизоваться. Нам говорят, что детьми прикрываемся, но нам на самом деле есть что терять. Считаю, что детям я нужнее здесь. И вообще, лучше жить за Родину, чем умирать. Воспитывать детей, строить дом, помогать другим людям.

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С другой стороны, я смотрю фотографии, как ребят провожают, и думаю: «Кто-то уходит, почему не я? Почему я тут скрываюсь — это тоже, наверное, неправильно». Но ответа у меня однозначного нет. Каждый раз это качели. Сейчас чаще обстреливают территорию Белгородской области, в которой находятся мои коллеги по работе. Наверное, есть какая-то доля правды во всех этих вещах — поддержка западными странами горячих точек у нас под боком. Я изначально это всё не поддерживал и очень против был. А сейчас уже кажется, что не важно, кто всё это начал, кто виноват. Понятно, что это надо как-то заканчивать. Возможно, добро должно быть с кулаками. Повторюсь: у меня нет однозначного ответа.

Ранее мы рассказывали, почему законопроект об отсрочке для отцов троих детей отозвали в Госдуме и что будет со льготами для мобилизованных. А вот список болезней, которые позволяют избежать частичной мобилизации.

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