Скорость 15–20 километров в секунду: крупный метеорит пролетел над Сибирью

Ночью 17 октября в нескольких регионах Сибири заметили небесное тело, пролетевшее на высокой скорости. Астрономы предполагают, что это был метеорит.

— Сейчас мы только получаем данные. Так как объект наблюдался в достаточно большом радиусе от Красноярска до Томска, в Новосибирске, то можно предположить, что он пролетел достаточно большой участок над землей. Скорость была порядка 15–20 километров в секунду, и длительность полета составила, судя по видео, порядка 8 секунд , — рассказал корреспонденту НГС Станислав Короткий, научный руководитель частной обсерватории из Подмосковья « Ка-Дар ».

