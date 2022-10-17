20idei
СЕЙЧАС +11°С
Пробки 4/10
usd 63.06
eur 62.47
Тема дняПочему не работает ТВ?
Все новости
Все новости

Скорость 15–20 километров в секунду: крупный метеорит пролетел над Сибирью

По словам астронома, объект заметили и в Новосибирске

348
ds

Таким был след от метеорита, который заметили в селе Тегульдет Томской области

Поделиться

Ночью 17 октября в нескольких регионах Сибири заметили небесное тело, пролетевшее на высокой скорости. Астрономы предполагают, что это был метеорит.

— Сейчас мы только получаем данные. Так как объект наблюдался в достаточно большом радиусе от Красноярска до Томска, в Новосибирске, то можно предположить, что он пролетел достаточно большой участок над землей. Скорость была порядка 15–20 километров в секунду, и длительность полета составила, судя по видео, порядка 8 секунд, — рассказал корреспонденту НГС Станислав Короткий, научный руководитель частной обсерватории из Подмосковья «Ка-Дар».

Астроном предполагает, что это было крупное небесное тело диаметром около метра. Как правило, такие объекты распадаются, и небольшие фрагменты падают на землю.

В прошлый раз крупный болид заметили в небе над Новосибирском в августе 2020 года. Тогда небесный объект пролетел над улицей Ипподромской, этот момент попал на видео.

МетеорАстрономияОбсерватория
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2