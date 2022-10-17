Скорость
15–20 километров в секунду: крупный метеорит пролетел над Сибирью
По словам астронома, объект заметили и в Новосибирске
Ночью 17 октября в нескольких регионах Сибири заметили небесное тело, пролетевшее на высокой скорости. Астрономы предполагают, что это был метеорит.
— Сейчас мы только получаем данные. Так как объект наблюдался в достаточно большом радиусе от Красноярска до Томска, в Новосибирске, то можно предположить, что он пролетел достаточно большой участок над землей. Скорость была порядка
Астроном предполагает, что это было крупное небесное тело диаметром около метра. Как правило, такие объекты распадаются, и небольшие фрагменты падают на землю.
В прошлый раз крупный болид заметили в небе над Новосибирском в августе 2020 года. Тогда небесный объект пролетел над улицей Ипподромской, этот момент попал на видео.