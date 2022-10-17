Соленый чай, самодельные балконы и куриные магазины. Быт разных стран глазами уехавших россиян

Грузия

Виктория с мужем переехали в Грузию в двадцатых числах сентября. Сейчас они живут в Батуми и уже отметили для себя много отличий грузинского быта от русского.

— Здесь очень не хватает привычного нам ассортимента кофе. Латте, раф, макиато — об этом во многих кофейнях Батуми даже не слышали. Местные грузины пьют кофе по-турецки или растворимый. А еще здесь немного отличается ассортимент супермаркетов. В них вообще небольшой выбор, если хочется разнообразия, нужно идти в специализированный магазин. Например, в мясную лавку, овощную, магазины с бытовой химией. Тут есть отдельный магазин, где продается только курица!