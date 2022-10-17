Соленый чай, самодельные балконы и куриные магазины. Быт разных стран глазами уехавших россиян
Что нашим соотечественникам кажется странным и непривычным на новом месте
Со дня объявления в России частичной мобизации прошло три недели. За это время сотни тысяч россиян приняли решение оставить дом, работу и привычную жизнь, чтобы отправиться в одну из соседних стран. Кто-то уезжал с продуманным планом, другие не успели взять с собой даже самого необходимого.
Журналисты MSK1.RU составили практическую инструкцию по применению для размышляющих о переезде за рубеж. Вот советы о том, как обосноваться в Армении, Грузии, Турции, Португалии, Черногории и на Кипре, а также список стран, куда можно попасть без визы и получить ВНЖ. Также узнали у экспертов, как обезопасить себя после переезда в новую страну.
Как бы то ни было, всё, что остается сейчас уехавшим — привыкать к новой жизни, к особенностям культуры и быта страны, где они оказались. А эти особенности могут порой удивлять. Мы собрали впечатления россиян, уехавших за границу, о том, что показалось им забавным, неудобным или попросту непривычным на новом месте.
Грузия
Виктория с мужем переехали в Грузию в двадцатых числах сентября. Сейчас они живут в Батуми и уже отметили для себя много отличий грузинского быта от русского.
— Здесь очень не хватает привычного нам ассортимента кофе. Латте, раф, макиато — об этом во многих кофейнях Батуми даже не слышали. Местные грузины пьют кофе по-турецки или растворимый. А еще здесь немного отличается ассортимент супермаркетов. В них вообще небольшой выбор, если хочется разнообразия, нужно идти в специализированный магазин. Например, в мясную лавку, овощную, магазины с бытовой химией. Тут есть отдельный магазин, где продается только курица!
— Еще одно наблюдение: тут на любых домах, даже если это не предусмотрено их планировкой, постепенно появляются балконы. Кто-то первым ставит опоры внизу и пристройку, а дальше уже начинается бесконечный рост вверх. И все балконы разные, издалека смотрится как лоскутное одеяло. Особенно удивительно, что не всегда площадка огорожена перилами.
Монголия
— Для меня главным препятствием к адаптации в Монголии стала, как ни странно, местная кухня, — рассказывает Игорь, переехавший в Монголию в начале октября. — Настолько жирную пищу мой желудок никак не способен переварить. При этом местные будто только так и питаются. Самому приходится есть преимущественно фастфуд, даже после него себя лучше чувствую, чем после местных блюд. Иногда, правда, захожу в рестораны русской и украинской кухни. Но еда там дорогая, средний чек — 1200 рублей за первое, второе и салат.
— У меня был очень интересный случай на границе, — рассказывает Максим, он также переехал в Монголию две недели назад. — К нам в автобус после прохождения КПП запрыгнули женщины средних лет, их было человек семь. Залетели они очень быстро, протискиваясь между друг другом, почти лезли по головам и при этом громко кричали: «Рубли! Рубли!» Я решил, меня сейчас будут грабить, и был уже морально готов отдать им рубли. Оказалось, женщины предлагали обменять валюту. Через некоторое время они затихли, сели и начали угощать всех пассажиров сладкой «соломкой».
Армения
— Атмосфера здесь дружелюбная, но какая-то расслабленная, — рассказывает Никита, переехавший в Армению еще в середине весны. — Кажется, что всем нечего делать. На улицах Еревана много взрослых, здоровых армян, которые ровным счетом ничем не заняты — они играют в нарды или карты, кто-то просто загорает на солнышке или что-то обсуждает с другими «отдыхающими». Я думаю, это может быть связано с высоким уровнем безработицы. Не все могут найти себе дело.
Еще здесь удивительно устроен бизнес, в нем родственные связи гораздо важнее реальных компетенций человека. В небольшом городке я познакомился с местным армянином, он пригласил меня присоединиться к дружескому ужину в его собственном ресторане. Потом предложил всем собравшимся поехать в караоке, которым владеет его брат, или в баню, которой владеет его тесть.
Казахстан
О том, что ему показалось непривычным за недели жизни в Казахстане, нам рассказал Андрей (имя изменено), автор «дневника уехавшего россиянина», который мы публиковали ранее.
— Что бросается в глаза каждый день — такси «Комфорт+» здесь по автомобилям соответствует классу, по сервису — совсем нет. Водители могут покурить «айкос» перед поездкой, говорить по видео с другом, будучи за рулем. Другое наблюдение по поводу транспорта — в Астане много электросамокатов. При этом почти все нерабочие. Они либо разряжены, либо не отображаются в приложении, либо выдают ошибку при попытке забронировать. А вот велодорожек действительно много — это радует.
— К чему еще сложно привыкнуть, так это к ландшафту. Горы видно отовсюду. Нас, равнинных жителей, это не может не удивлять.
— И последний забавный факт: проверка на свой/чужой здесь происходит при помощи слова «тенге». Местные произносят его с мягкими гласными, а русские — часто через «э».
Турция
Турецкие семьи очень большие, здесь важны социальные и родственные связи. Анна, переехавшая в Турцию 13 лет назад, рассказала о том, как это повлияло на ее бытовые привычки.
— На случай, если нагрянут гости, обязательно нужно, чтобы в квартире всегда было чисто и водились какие-то печеньки-бюреки-лукумы. Может соседка заглянуть на огонек, а может и родня мужа пожаловать внезапно. Числом так человек 20, не меньше. Соответственно, и дома я ходить привыкла не в халате вида «не приведи господи», а в пижаме, платье или спортивном костюме, чтобы в любую минуту открыть дверь гостям.
— Еще одна необычная деталь — местные привыкли всегда быть готовыми к землетрясению (они тут случаются довольно часто). В прикроватной тумбочке у нас сумка с документами, сухпайком, сменной одеждой, фонариком, ножом и свистком. Он нужен, чтобы дать понять спасателям, что есть кто-то живой под завалами. Не дай бог, конечно.
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Напомним, за время, прошедшее с момента объявления частичной мобилизации, сотни тысяч россиян покинули родной дом. Они направились в соседние страны, по большей части — в Грузию и Казахстан. Небывалый поток приезжих спровоцировал резкий взлет цен на недвижимость, от которого пострадали в том числе и местные.