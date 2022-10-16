35 лет, второй разряд, из армии был комиссован. История мобилизованного отца-одиночки
Ему вручили повестку, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем
Частичная мобилизация в России идет уже четвертую неделю. На военные сборы и фронт отправились уже сотни тысяч мужчин. Среди них оказались как запасники с боевым опытом, так и случайные люди, которые, казалось бы, не должны попасть в первую волну.
Повестки приходили и айтишнику с больным позвоночником, и слепому спортсмену, и никогда не служившему 45-летнему мужчине. Кому-то удалось доказать, что их ошибочно призвали, остальных же, вопреки общественному резонансу, отправили в учебные части. Среди них оказался и 35-летний Василий из Москвы, который в прошлом году перенес серьезную операцию на позвоночнике, в одиночку воспитывает 7-летнего сына и даже не дослужил в армии 15 лет назад — его комиссовали по состоянию здоровья.
Как ему вручили повестку и с кем остался ребенок — смотрите в нашем видеосюжете, который опубликован чуть выше.
— У него в билете написано — вторая категория. Он не проходит по возрасту уже. Он же химик у нас, а набирали водителей, стрелков, — рассказывает Екатерина Николаевна, мама Василия.
Мужчина служил в армии в 2006 году, но так и не окончил срочную службу — его комиссовали через восемь месяцев: «Нашли гематому, она у него как-то выпирала из головы. Вырезали, поставили костный плантант. А после этого — списали». А год назад Василию сделали операцию на позвоночник. После нее начались проблемы с ногами — одна из них периодически теряет чувствительность.
После получения повестки мужчина первым делом отправился в поликлинику. Он взял справку о своей истории болезней, чтобы показать ее на медицинской комиссии в военкомате. Правда, комиссии никакой не было — его сразу повезли в часть.
— Получается, ты человека отправил, а выживет он, не выживет — не знаю, — сокрушается мать мобилизованного.
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Родственники уже обращались и в военкомат, и в прокуратуру, и по всем доступным номерам горячих линий, которые связаны с вопросами частичной мобилизации. Перезвонили только из приемной депутата Миронова — сообщили, что зарегистрировали обращение и будут разбираться. А спустя несколько дней Екатерина Николаевна позвонила своему сыну и узнала, что он вместе с другими мобилизованными уже едет в сторону «линии соприкосновения».