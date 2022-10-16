35 лет, второй разряд, из армии был комиссован. История мобилизованного отца-одиночки

Частичная мобилизация в России идет уже четвертую неделю. На военные сборы и фронт отправились уже сотни тысяч мужчин. Среди них оказались как запасники с боевым опытом, так и случайные люди, которые, казалось бы, не должны попасть в первую волну.

Повестки приходили и айтишнику с больным позвоночником, и слепому спортсмену, и никогда не служившему 45-летнему мужчине. Кому-то удалось доказать, что их ошибочно призвали, остальных же, вопреки общественному резонансу, отправили в учебные части. Среди них оказался и 35-летний Василий из Москвы, который в прошлом году перенес серьезную операцию на позвоночнике, в одиночку воспитывает 7-летнего сына и даже не дослужил в армии 15 лет назад — его комиссовали по состоянию здоровья.