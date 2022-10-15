Сложности с арендой жилья и вкусная еда: что нужно знать перед поездкой в Стамбул

Как добраться?

Добираться нужно через Москву: билет туда-обратно на конец октября будет стоить более 66 тысяч рублей на человека. Регулярные рейсы из России в Стамбул выполняют «Аэрофлот», «ИрАэро», «Азимут» и несколько турецких авиакомпаний, например Turkish Airlines и Pegasus.



Самолеты прилетают в два аэропорта. Самый большой ― это Международный аэропорт Стамбул, который открыли только в 2019 году. Добраться из него в город можно на автобусах — они ходят в разные районы города. Чаще всего путь занимает больше часа: аэропорт находится в 35 километрах от центра Стамбула, и на въездах в город часто бывают пробки.

