Сложности с арендой жилья и вкусная еда: что нужно знать перед поездкой в Стамбул
Полезные советы для россиян в самом крупном городе Турции
Стамбул — крупнейший город Турции. Здесь живет больше 15 миллионов человек, и это только официальные цифры. А еще это настоящий мультикультурный мегаполис, соединивший в себе элементы византийской, европейской, тюркской и многих других культур. Здесь спокойно соседствуют люди самых разных наций и вероисповеданий. Стамбул кажется идеальным вариантом, если хочется пожить в огромном мегаполисе. Корреспондентка NGS24.RU Марина Кирюнина съездила туда и узнала много интересных деталей, на которые обязательно нужно обратить внимание, если вы собираетесь в этот город и хотите там остаться.
Как добраться?
Добираться нужно через Москву: билет туда-обратно на конец октября будет стоить более 66 тысяч рублей на человека. Регулярные рейсы из России в Стамбул выполняют «Аэрофлот», «ИрАэро», «Азимут» и несколько турецких авиакомпаний, например Turkish Airlines и Pegasus.
Самолеты прилетают в два аэропорта. Самый большой ― это Международный аэропорт Стамбул, который открыли только в 2019 году. Добраться из него в город можно на автобусах — они ходят в разные районы города. Чаще всего путь занимает больше часа: аэропорт находится в 35 километрах от центра Стамбула, и на въездах в город часто бывают пробки.
Что нужно сделать сразу после прилета?
В аэропортах обычно очень высокий и невыгодный курс обмена валют. Сим-карты тоже продают по завышенным ценам. Но всё же советуем поменять небольшую сумму на турецкие лиры. Выгоднее всего везти в Турцию доллары.
С мобильной связью тоже есть несколько вариантов. Если вы в Стамбуле совсем ненадолго, то можно подключить роуминговый тариф российского оператора. Но выгоднее будет получить местную симку, например безлимитный тариф турецкого оператора Vodafone. В городском офисе это будет намного дешевле, чем в аэропорту. До заселения в отель или квартиру можно пользоваться интернетом с Wi-Fi.
Если вы приехали в Стамбул надолго или даже решили там пожить, то помните: телефон с местной сим-картой, купленный не в Турции, может работать только четыре месяца. Затем гаджет заблокируют. Чтобы его разблокировать, нужно будет зарегистрировать номер телефона на сайте турецкого правительства. И заплатить налог — 2732 лиры (или больше 8 тысяч рублей).
Что с ценами в Стамбуле? А с погодой?
Всё очень дешево. Курс лиры — 3,35 по отношению к рублю, и она постоянно падает. Из-за сильной инфляции в стране многое дорожает, но цены после России всё равно кажутся непривычно низкими. Разовый проезд в автобусах стоит дешевле, чем в Красноярске. Вкусно поесть можно почти в любом заведении города, и цена за плотный обед на двоих не превысит эквивалент 500 рублей. Исключение составляет туристический район Фатих, где цены сравнимы с российскими. Там местные жители предпочитают не есть и не покупать продукты.
В Стамбуле круглый год довольно тепло. С мая по конец сентября очень жарко — температура может подниматься и до +40 градусов. С начала октября начинается сезон дождей, а температура опускается до + 20–25 градусов. А вот зима не из приятных: до + 8–10 градусов, частые дожди, пасмурное небо и мокрый снег. Но сибирякам зимой в Стамбуле будет вполне удобно в осенних пальто.
В каких районах лучше остановиться?
Стамбул делится на две части: европейскую и азиатскую. В европейской находятся самые туристические места: популярные рынки, район Фатих со знаменитым собором Святой Софии и Голубой мечетью, прогулочная улица Истикляль, на которой можно прокатиться на ретротрамвайчике.
Но в Фатихе лучше не селиться. Там очень дорого и шумно, а толпы людей могут мешать отдыху в отеле. Азиатская часть более спокойная, но при этом развитая и удобная для жизни, да и достопримечательностей там не меньше. Отели в районах Кадыкёй и Ускюдар будут стоить дешевле, как и еда в местных заведениях.
Для любителей люксовых магазинов и деловых центров подойдут районы Бешикташ, Нишанташи и Таксим. Но проживание там будет стоить в несколько раз дороже, чем в районах попроще. Ни в коем случае не селитесь в районе Тарлабаши: он считается неблагополучным. Есть риск, что ночью вам попадутся карманники.
Будьте внимательны с бронированием отелей. Сайт Booking.com внутри Турции не работает. Поэтому бронировать там жилье нужно сразу из России.
Транспорт
В Стамбуле развиты все виды транспорта, но самый интересный способ передвигаться между берегами — паромы. Поездки на них стоят от 10 турецких лир, в зависимости от расстояния. Например, добраться из Кадыкёя до Фатиха можно за 14 лир. Путешествие по воде с невероятно красивыми видами занимает от пяти минут до полутора часов — всё зависит от количества остановок и дальности пути.
Разовые поездки на автобусе, метро и трамваях стоят 5,5 лиры. С пересадками — чуть дешевле. Не забудьте купить проездной Istanbulkart. Карта стоит 13 лир и пополняется в автоматах рядом с причалами и метро.
Что обязательно нужно попробовать в Стамбуле?
Вкусно и дешево поесть в Стамбуле можно почти в любом заведении. Вот список блюд, которые обязательно нужно попробовать:
- балык экмек — просто бутерброд с рыбой. Но в Стамбуле готовят свежевыловленную рыбу, поэтому получается безумно вкусно. Попробовать блюдо можно везде, кроме заведений у причала Каракёй — там цены высокие, а качество посредственное;
- симит — легендарный турецкий бублик с семечками, герой фотосессий и один из символов Стамбула. Тележки с симитами можно увидеть в разных уголках города. Но покупать их лучше в пекарнях, когда они только что выпечены;
- искандер кебаб — типичное восточное блюдо: жаренная на гриле баранина с зеленью и соусами;
- пиде — что-то среднее между пиццей и хачапури. В Стамбуле очень много кафе, специализирующихся только на этом блюде;
- кёфте — это обычные жареные тефтели. Но подаются они или с соусом, зеленью и гарниром, или в хлебе.
Я решил пожить в Стамбуле. Что для этого нужно?
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Находиться в Турции без визы гражданам России можно 60 дней. Но если вы по истечении срока выехали за границу, то после возвращения ваше пребывание будет ограничено. Всё зависит от того, как долго вы были за границами Турции.
Россиянам в Турции относительно легко оформить вид на жительство (правда, отказов в последнее время становится больше). Для этого нужен большой пакет документов:
- турецкий ИНН (его легко получить на сайте правительства);
- 4 биометрические фотографии на белом фоне;
- оригинал и копия загранпаспорта;
- действующая медицинская страховка;
- свидетельство о браке и о рождении детей;
- доказательство, что у вас есть деньги;
- нотариальная доверенность;
- копия свидетельства о рождении;
- договор аренды жилья с собственником.
Срок оформления заявки на ВНЖ — до 90 дней. Но, как правило, согласие или отказ вы получите уже в ближайшие две недели после подачи. ВНЖ в Турции — очень важный документ: без него нельзя, например, получить банковскую карту. А российский «Мир», как мы помним, с начала осени за границей уже не работает.
Главная сложность в Стамбуле — это аренда жилья. Дело в том, что далеко не все районы подходят для оформления вида на жительство. У многих микрорайонов есть лимит на количество иностранцев. Например, в Стамбуле нельзя оформить ВНЖ, если ты снимаешь квартиру в одном из десяти районов. Список можно посмотреть здесь.
Кроме того, аренда квартиры в Стамбуле стоит недешево — в отличие от всего остального. Ценник на удобное жилье с хорошим ремонтом начинается от 1000 долларов в месяц. А вот за 600 или 800 долларов вы сможете снять разве что маленькую студию в очень плохом состоянии и без посуды. Найти квартиру, которую сдает собственник, очень сложно. Чаще всего жители Турции пользуются услугами риелторов. Им арендатор тоже должен платить комиссию. А сами арендодатели очень часто требуют оплату сразу на несколько месяцев, а то и на год вперед.
Важный совет: если вы хотите снять жилье именно в Стамбуле, то подготовьте деньги и время. Процесс будет долгим и не из дешевых. Россияне, живущие в Турции, советуют рассматривать другие варианты для получения ВНЖ или аренды: Анталию, Аланию, Измир или Мерсин.