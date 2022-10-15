Российским врачам запрещают покидать страну? Что ждать медикам дальше и законны ли ограничения

В Министерстве здравоохранения Ростовской области корреспонденту 161.RU сообщили, что на уровне региона такое решение пока не принято. В пресс-службе донского правительства также заявили, что запрета на выезд в области пока нет.



Эксперты пресекают желание выслужиться

Чиновникам следовало бы заниматься реальными делами и перестроить систему обучения медработников в условиях спецоперации, сказал президент «Лиги защиты врачей» Семен Гальперин в комментарии 161.RU.



— Рекомендовать можно всё что угодно — это их право. А вот запрета они официально не могут дать. Это было бы превышением должностных полномочий. Думаю, это такой демонстративный шаг, чтобы показать, что они что-то делают. Чиновникам, как обычно, нужно в чем-то отчитаться. А к частным поездкам медработников никакой комитет здравоохранения отношения иметь не может, — говорит Гальперин. — Для организаторов здравоохранения было бы полезнее заниматься реальными вещами — например, проводить обучение полевой медицине. Это направление у нас реально отстает. Большая проблема в том, что медиков берут отчасти не по военно-учетной специальности, а берут рядовыми, что в корне неправильно.