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Спецоперация на УкраинеПроблема

Российским врачам запрещают покидать страну? Что ждать медикам дальше и законны ли ограничения

«Чиновники занимаются показательной работой»

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Частичная мобилизация в РФ объявлена 21 сентября

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Руководители российских медучреждений стали получать от чиновников «рекомендательные» письма с настойчивыми просьбами не отпускать сотрудников за границу. Хотя требование касается в первую очередь служебных поездок, за частными перемещениями медработников тоже наблюдают.

Корреспондент 161.RU Марина Гаричян опросила юристов и представителей власти, чтобы узнать, как действуют подобные ограничения и с какими проблемами столкнулась система здравоохранения в контексте частичной мобилизации.

Что говорится в документе


В медучреждения Санкт-Петербурга поступают письма за подписью главы комитета по здравоохранению Дмитрия Лисовца, по которым медики не должны выезжать за границу в служебные командировки. Ограничения коснулись и поездок личного характера, сообщает «Фонтанка».

«До особого распоряжения руководителям и сотрудникам организаций, подведомственных комитету по здравоохранению, необходимо отказаться от служебных командировок на территории иностранных государств, включая территории государств СНГ, — говорится в письме петербургского комитета. — Служебные командировки на территории иностранных государств допускаются в исключительных случаях и только по поручению губернатора Санкт-Петербурга. Относительно частных выездов за пределы территории Российской Федерации также сохраняется требование воздержаться от поездок на территории иностранных государств, за исключением стран СНГ».

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Читатели «Фонтанки» из числа медработников утверждают, что медсестрам и врачам настоятельно предложили подписать «бумагу о невыезде за пределы РФ, включая страны СНГ». В комитете по здравоохранению «Фонтанке» сообщили, что письмо носит рекомендательный характер и касается в основном командировок, которые оплачиваются бюджетом.

В Министерстве здравоохранения Ростовской области корреспонденту 161.RU сообщили, что на уровне региона такое решение пока не принято. В пресс-службе донского правительства также заявили, что запрета на выезд в области пока нет.

Эксперты пресекают желание выслужиться


Чиновникам следовало бы заниматься реальными делами и перестроить систему обучения медработников в условиях спецоперации, сказал президент «Лиги защиты врачей» Семен Гальперин в комментарии 161.RU.

— Рекомендовать можно всё что угодно — это их право. А вот запрета они официально не могут дать. Это было бы превышением должностных полномочий. Думаю, это такой демонстративный шаг, чтобы показать, что они что-то делают. Чиновникам, как обычно, нужно в чем-то отчитаться. А к частным поездкам медработников никакой комитет здравоохранения отношения иметь не может, — говорит Гальперин. — Для организаторов здравоохранения было бы полезнее заниматься реальными вещами — например, проводить обучение полевой медицине. Это направление у нас реально отстает. Большая проблема в том, что медиков берут отчасти не по военно-учетной специальности, а берут рядовыми, что в корне неправильно.

Подготовку по военно-полевой медицине многие не имеют: либо уже забыли после давней учебы, либо вообще не проходили. Обучение было бы важнее, чем показательные документы, — считает эксперт.

По словам Гальперина, врачей в стране действительно мобилизуют — даже вывозили на военную базу под Белгородом. Он отмечает, что у России большая нехватка профессионалов на передовой — нужны хирурги, фельдшеры, санитары.

— Есть масса добровольцев. И началось это еще до объявления частичной мобилизации. Но есть еще проблема с работой военкоматов, где много бюрократии. Насколько я понимаю, легче попасть добровольцем именно в части ДНР и ЛНР, чем пройти через всю систему наших военкоматов.

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Юрист, специалист по медицинскому праву Алексей Пешков в беседе с корреспондентом 161.RU заверил, что ни о каком запрете на выезд за границу речи не идет.


— Рекомендации комитета здравоохранения Санкт-Петербурга врачам касается только служебных командировок и не являются основанием для запрета на выезд из страны для врачей. Термин «требование» в данном контексте неприменим, письмо содержит не требования, а именно рекомендации воздержаться врачам от командировок за рубеж. Методические же рекомендации не обладают признаками акта, содержащего разъяснения законодательства и обладающего нормативными свойствами.

Оповестить, например, врача-должника о том, что в его отношении действует запрет на выезд за границу, может только судебный пристав. Если есть постановление об уголовном о преследовании врача, то актуализировать запрет на выезд за границу могут только сотрудники правоохранительных органов, — уточнил Пешков.

Еще один медик на условиях анонимности добавил, что подобные документы вряд ли будут массовыми по стране. Прямой связи между рекомендациями о невыезде за границу в командировки и объявленной частичной мобилизацией он не видит.

Официально о мобилизации врачей


На информационном сайте «Объясняем.рф» опубликованы разъяснения по поводу мобилизации медиков.

«Все медицинские специальности являются военно-учетными, а медицинские работники могут подлежать мобилизации. Медработников призывают согласно мобилизационным заданиям и предписаниям. Мобилизационные задания отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну. В то же время, в соответствии с Федеральным законом «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», граждане, пребывающие в запасе, могут быть забронированы в целях обеспечения деятельности организаций, в которой они работают по основному месту работы по трудовому договору. Такое бронирование предлагается организацией-работодателем. Граждане, подлежащие бронированию, освобождаются от призыва на военную службу по мобилизации. Эти положения в полной мере относятся к медицинским организациям. Работу по специальному воинскому учету и бронированию работников организуют профильные подразделения — военно-учетные столы и отделы мобилизационной подготовки», — говорится в объяснении.

Сейчас в стране действуют пять медицинских вузов, в которых работают военно-учебные центры: в Ростове-на-Дону, во Владивостоке, два в Москве и один в Крыму. Прошедшие ВУЦ студенты получают статус офицера.

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Врачи, не прошедшие ВУЦы или ранее не окончившие военные кафедры и не служившие в армии, но имеющие врачебную специализацию, могут быть призваны по мобилизации как в звании рядового, так и в офицерском звании — после прохождения аттестации в соответствии с приказом министра обороны РФ № 35 от 29 января 2018 года и с учетом востребованности врачебной специализации.

Каждый врач — военнообязанный. Донские специалисты в беседах с корреспондентами 161.RU в конце сентября уточняли, что мобилизованных сотрудников в медучреждениях нет и никаких указаний по этой теме пока не поступало.

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