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Спецоперация на Украине

Стало известно, сколько мобилизованных уже отправили в боевые подразделения

Всего за время частичной мобилизации набрали 222 тысячи человек

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Боевые задачи выполняют уже 16 тысяч мобилизованных

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Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в Астане рассказал о том, сколько мобилизованных уже находится в боевых подразделениях на территории ведения спецоперации. По его словам, линия соприкосновения на Украине составляет 1,1 тысячи километров, и держать ее только контрактниками невозможно.

— 33 тысячи мобилизованных уже находится в подразделениях, 16 тысяч уже выполняют боевые задачи, — заявил президент.

По словам Путина, мобилизованные проходят первичную подготовку в учебных центрах в течение 5–10 дней, затем направляются на территорию СВО, где в боевых частях их также ждет подготовка от 5 до 15 дней. Затем мобилизованные отправляются в войска на дальнейшее слаживание.

— Я дополнительно дам поручения Совбезу РФ, чтобы они провели инспекцию того, как проводится подготовка мобилизованных граждан, — пояснил Владимир Путин.

Ранее президент России сообщил о том, что частичная мобилизация в России завершится в течение двух недель. По его словам, в рамках мобилизации призвали 222 тысячи человек.

Владимир ПутинРоссияУкраинаЧастичная мобилизацияМобилизованные
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