Стало известно, сколько мобилизованных уже отправили в боевые подразделения

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в Астане рассказал о том, сколько мобилизованных уже находится в боевых подразделениях на территории ведения спецоперации. По его словам, линия соприкосновения на Украине составляет 1,1 тысячи километров, и держать ее только контрактниками невозможно.