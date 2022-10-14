Стало известно, сколько мобилизованных уже отправили в боевые подразделения
Всего за время частичной мобилизации набрали
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в Астане рассказал о том, сколько мобилизованных уже находится в боевых подразделениях на территории ведения спецоперации. По его словам, линия соприкосновения на Украине составляет
— 33 тысячи мобилизованных уже находится в подразделениях, 16 тысяч уже выполняют боевые задачи, — заявил президент.
По словам Путина, мобилизованные проходят первичную подготовку в учебных центрах в течение 5–10 дней, затем направляются на территорию СВО, где в боевых частях их также ждет подготовка от 5 до 15 дней. Затем мобилизованные отправляются в войска на дальнейшее слаживание.
— Я дополнительно дам поручения Совбезу РФ, чтобы они провели инспекцию того, как проводится подготовка мобилизованных граждан, — пояснил Владимир Путин.
Ранее президент России сообщил о том, что частичная мобилизация в России завершится в течение двух недель. По его словам, в рамках мобилизации призвали 222 тысячи человек.