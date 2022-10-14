Владимир Путин рассказал, когда кончится частичная мобилизация

Также Владимир Путин отметил, что в начале частичной мобилизации Минобороны РФ предполагало призвать меньше 300 тысяч человек. Но конкретную цифру президент не уточнил. Зато добавил, что «в рамках частичной мобилизации ничего дополнительного не планируется, никаких новых предложений от Минобороны не поступало».

