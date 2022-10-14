Владимир Путин рассказал, когда кончится частичная мобилизация
На данный момент, по словам президента, призвали 222 тысячи человек
Владимир Путин рассказал, когда закончится частичная мобилизация в России. По его словам, она завершится в течение двух недель.
Глава государства, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции, отметил, что на данный момент в вооруженные силы страны в рамках частичной мобилизации призвали 222 тысячи человек. По словам президента, 33 тысячи из них находятся в подразделениях и 16 тысяч уже выполняют боевые задачи.
Объясняя, зачем потребовалась частичная мобилизация, президент рассказал, что линия соприкосновения с Украиной достаточно большая, и охранять ее одними только контрактниками не получалось.
— Линия соприкосновения с Украиной 1,1 тысячи километров, охранять ее только контрактниками невозможно, поэтому вынуждены были объявить мобилизацию, — рассказал президент.
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Также Владимир Путин отметил, что в начале частичной мобилизации Минобороны РФ предполагало призвать меньше 300 тысяч человек. Но конкретную цифру президент не уточнил. Зато добавил, что «в рамках частичной мобилизации ничего дополнительного не планируется, никаких новых предложений от Минобороны не поступало».