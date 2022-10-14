«Мы где-то в полях, еще позвоню». Мобилизованный из Петербурга адвокат погиб после экспресс-подготовки к бою

Похоронки на мобилизованных начали получать в Петербурге, в числе первых погибших — адвокат Андрей Никифоров. Молниеносности, с которой его обучили Родину защищать, можно только позавидовать — извещение о гибели добиралось до семьи дольше.



Андрей родом из Петербурга, рос в большой семье в окружении братьев и сестер. Закончил Госуниверситет водных коммуникаций (с 2012 года — Университет морского и речного флота имени адмирала Макарова). От службы не бегал и после диплома ушел в армию. На гражданку вернулся ветераном боевых действий — срочником побывал в Чечне.