«Жест доброй воли»: в Госдуме подтвердили отсрочку для отцов с тремя детьми

До сих пор отсрочка от мобилизации главам семейств предоставлялась, если у них четыре ребенка и более, а не три, как это прописано в законодательстве о многодетных семьях. В конце сентября депутаты вносили на рассмотрение Госдумы законопроект, содержащий поправки, в которых в том числе говорилось о сокращении количества детей, необходимых для отсрочки.

