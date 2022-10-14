«Жест доброй воли»: в Госдуме подтвердили отсрочку для отцов с тремя детьми
Отсрочку от частичной мобилизации дали трем новым категориям
Отцам с тремя и более детьми в возрасте до 16 лет дали отсрочку от частичной мобилизации. Эту информацию «Парламентской газете» подтвердил председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
— Это, по сути, жест доброй воли Министерства обороны. Он возник как ответ на запрос общества и действительно предполагает смягчение ряда требований для предоставления отсрочки от мобилизации, — заявил Картаполов.
Андрей Картаполов уточнил, что сейчас новые указания проходят по категории документов для служебного пользования, поэтому официально нигде не опубликованы. Тем не менее на горячей линии Минобороны подтверждают, что отцы с тремя детьми до 16 лет мобилизации не подлежат.
Председатель Комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев также подтвердил, что Генштаб ВС РФ по поручению министра обороны Сергея Шойгу разослал в военкоматы указания с описанием людей, кому предоставляется отсрочка. Кроме тех, о ком уже было известно из федерального закона и указа президента, добавились новые категории:
- граждане, имеющие на иждивении трех и более детей в возрасте до 16 лет. Минобороны скорректировали правила, сократив количество детей, требуемых для отсрочки, с четырех до трех;
- граждане, имеющие на иждивении и воспитывающие без матери одного ребенка и более в возрасте до 16 лет;
- граждане, имеющие детей с паллиативным статусом или трех детей, один из которых инвалид.
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До сих пор отсрочка от мобилизации главам семейств предоставлялась, если у них четыре ребенка и более, а не три, как это прописано в законодательстве о многодетных семьях. В конце сентября депутаты вносили на рассмотрение Госдумы законопроект, содержащий поправки, в которых в том числе говорилось о сокращении количества детей, необходимых для отсрочки.