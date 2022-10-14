Полицейские устраивают рейды для поиска уклонистов. В каком случае они могут вручить повестку?

— Всё началось в 9 вечера, — рассказывает Галина (имя изменено. — Прим. ред.). — Я пришла в хостел, увидела там сотрудников полиции. Я не поняла, что происходит, стоит администратор с испуганными глазами. Полицейские сказали: ведите к нам мужчин с 1978 года рождения. У них не было пофамильного списка. Вывели двоих мужчин, они участники боевых действий, один — не знаю каких, другой — в Сирии. Им вручили повестки. На следующий день они пришли в военкомат, и вот их уже забирают.



Второй раз полиция, по словам девушки, пришла на следующий день — и тоже вечером. Полицейские, говорит она, осматривали комнаты и сказали администратору, что это «по-человечески» — в другие хостелы якобы приезжают с автобусом, всех скручивают, увозят и на месте разбираются. В результате 9-го числа повестки вручили всем мужчинам, кроме явно пожилых.

