Полицейские устраивают рейды для поиска уклонистов. В каком случае они могут вручить повестку?
Уполномочить на это сотрудников правоохранительных органов должен военкомат
Частичная мобилизация в России идет уже три недели, и с первых ее дней стала появляться информация о том, что повестки запасникам вручают не только сотрудники военкомата, но и полицейские. В последние дни такие сообщения чаще стали поступать из Москвы. По информации MSK1.RU, сотрудники правоохранительных органов устраивают вечерние рейды по хостелам: проверяют документы и вручают повестки. Об одном из таких рейдов рассказала девушка, приехавшая в столицу из Красноярска на учебу: в хостел, где она поселилась, полицейские с повестками пришли 8 октября.
— Всё началось в 9 вечера, — рассказывает Галина (имя изменено. — Прим. ред.). — Я пришла в хостел, увидела там сотрудников полиции. Я не поняла, что происходит, стоит администратор с испуганными глазами. Полицейские сказали: ведите к нам мужчин с 1978 года рождения. У них не было пофамильного списка. Вывели двоих мужчин, они участники боевых действий, один — не знаю каких, другой — в Сирии. Им вручили повестки. На следующий день они пришли в военкомат, и вот их уже забирают.
Второй раз полиция, по словам девушки, пришла на следующий день — и тоже вечером. Полицейские, говорит она, осматривали комнаты и сказали администратору, что это «по-человечески» — в другие хостелы якобы приезжают с автобусом, всех скручивают, увозят и на месте разбираются. В результате
— Повестки вручили рабочим, киргизам, вручили
Однако по закону вручать повестки должны сотрудники военкомата, ваш непосредственный руководитель на работе и работники так называемого аппарата усиления военного комиссариата. Полицейские повестку тоже могут вручить, но при условии, что у них есть специальное письменное обращение от военкомата. В нём должны быть персонально указаны конкретные лица, оповестить которых в установленном порядке у военкомата не было возможности — не нашли по месту прописки, к примеру. К обращению прилагаются повестки, которые сотрудники имеют право вручить гражданину, если установят его фактическое место проживания. Правозащитник Павел Чиков в своем Telegram-канале объясняет, что полицейские не могут самостоятельно заполнить повестку и вручить ее гражданину.
Также сотрудники полиции могут задержать подлежащего мобилизации гражданина, но опять же в случае, если у них есть соответствующий документ от военкомата. Гражданин имеет полное право попросить этот документ предоставить — вместе с другими документами.
— Человек, который пытается вручить вам повестку, должен представиться и предоставить документы: во-первых, удостоверяющие личность, во-вторых, подтверждающие, что человек имеет отношение к военному комиссариату, — говорит юрист Андрей Конышев. — Простое физическое лицо, не уполномоченное военкоматом, не имеет права вручить повестку.
Юрист Евгений Крылов говорит, что если у сотрудников полиции нет с собой обращения от военного комиссариата, то действия их незаконны. Обращение при этом должно быть составлено в установленной форме.
— Если нет документа — никуда идти не нужно. Без письменного обращения любое процедурное действие незаконно, — говорит Евгений Крылов.
Задержанного сотрудники полиции имеют право доставить в отделение, но не в военкомат и не на пункт сбора.
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Правозащитник Павел Чиков рекомендует, чтобы избежать возможных противоправных действий и их последствий, оформить на близких нотариальную доверенность с полномочиями на подписание и подачу административного иска с правом передоверия. При необходимости с помощью адвоката близкие смогут обратиться в суд в ваших интересах.
— Если вы стали жертвой насильственного призыва, обратитесь с жалобой на полицейских в прокуратуру и их руководству. В случае доставления в военкомат требуйте вручить вам повестку для явки на другую дату и освободить вас. Помните, что ваше удержание незаконно, — пишет он.
Что касается места вручения повестки, то здесь, в случаях с хостелами, правонарушений нет — закон не запрещает раздавать повестки даже на улицах. Главное условие: вручить ее должны лично в руки тому, кому она предназначена, и под подпись. Подробнее о правилах вручения повестки мы рассказывали в этом материале.