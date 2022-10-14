«Могла сказать: "Лечись ты сам, а я найду здорового"». 20-летняя Ева поставила на ноги покалеченного в бою жениха и вышла за него замуж

Ева и Артем не приглашали родственников, чтобы никого не обидеть.



Засвидетельствовали их брак медсестра и фронтовой товарищ Артема Александр. Они вместе отслужили срочку и ушли на контракт. Ранило их тоже одновременно. Одним снарядом. Снова встретились в палате клиники военно-полевой хирургии. Александр потерял зрение и узнал друга по голосу. «Трудно говорить, кого задело больше, — говорит он. — Я сразу ходил. А Артем лежал».



Во время праздничной церемонии Артем сидел в коляске, но у врачей прогноз положительный — встанет. Молодые обменялись кольцами. «Горько!» — крикнул кто-то из немногочисленных гостей. Всё про всё заняло минут 20. Скромное торжество, но такое важное!

